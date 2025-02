Entrevías – stagione 3, la spiegazione del finale: Irene è viva o morta?

Entrevías (Wrong Side of the Tracks), un thriller spagnolo originale di Netflix, ha recentemente pubblicato la sua terza stagione, in cui vediamo il vecchio protagonista scontroso della storia, Tirso, che cerca ancora una volta di aiutare la sua famiglia a superare una serie di problemi. Nelle due stagioni precedenti, sono stati presentati Tirso e sua nipote Irene, e abbiamo visto come, nonostante tutte le difficoltà, Irene sia riuscita a stare con l’amore della sua vita, Nelson. Ezekiel, un poliziotto corrotto, si è trasformato in una persona onesta che è stata uccisa da un gruppo di criminali, ma in quest’ultima stagione Ezekiel è tornato. Nelson e Irene hanno superato i loro problemi di coppia e ora stanno finalmente insieme. Tuttavia, Tirso ha dovuto affrontare un altro problema nella sua vita personale quando la sua ex moglie, Maricarmen, è tornata a Entrevias. Un teppista diventato gangster, Nata, non lasciò così facilmente Tirso e la sua famiglia, mentre un altro poliziotto corrotto, Romero, divenne un forte oppositore di Nata. Vediamo come si sono svolte le cose intorno a Tirso e alla sua famiglia in questa terza stagione di Entrevías (Wrong Side of the Tracks).

Spoiler in arrivo

Come è morta Nata?

La terza stagione di Entrevías (Wrong Side of the Tracks) si apre con Irene incinta che sta da Nelson a casa di Tirso, mentre Tirso si imbatte in Maricarmen, che è tornata a Entrevias per creare la sua fondazione nel quartiere. Frustrata dalle intollerabili abitudini e dalla testardaggine di Tirso, Mari Carmen lo aveva lasciato insieme ai loro figli per viaggiare per il mondo, ma ora voleva costruire la sua fondazione per aiutare i giovani di questo quartiere a impegnarsi in attività curricolari in modo da ridurre la criminalità e la corruzione nella comunità. Maricarmen, alias Maica, assunse Nelson per il suo progetto, e Tirso non ebbe voce in capitolo perché almeno Maica voleva fare qualcosa di buono per questo quartiere. Jimena, che inizialmente aveva serbato rancore nei confronti della madre, alla fine la perdonò.

Nel frattempo, Ezekiel si svegliò dal coma e fece finta di aver sviluppato la demenza in modo che la banda di Nata lo lasciasse in pace. Ezekiel iniziò a incontrarsi segretamente con una donna di nome Dulce, che aveva aiutato in precedenza a fuggire dal quartiere. Dulce aveva messo gli occhi sulla banda di Nata, poiché desiderava disperatamente toglierla di mezzo per poter guidare la banda. Ezekiel non voleva aiutarla in questo, ma Dulce non aveva nessuno tranne lui, che chiamava la sua famiglia.

Cosa è successo alla fondazione di Mica?

Nella stagione precedente, quando Amanda uccise Salgado, rischiò una pena detentiva per l’omicidio, quindi il ministro dell’Interno, Juan, assegnò ad Antonio Romero la responsabilità di supervisionare Entrevias. Romero non era un ispettore onesto; piuttosto, voleva solo entrare in politica attraverso Juan. Aveva anche un legame con la banda di Gypsy Village, il cui capo era lo zio Rafael. Per presentarsi come il salvatore del quartiere, Romero orchestrò un attacco alla fondazione di Maica e incitò a una rissa tra Maica e la banda di Nata, che nutriva già un profondo astio nei confronti di Tirso e della sua famiglia. Il piano di Romero era quello di apparire come un eroe che avrebbe salvato Maica dall’incendio, ma prima di lui, Ezekiel si presentò sul posto e salvò Maica. Dopo che Ezekiel aveva rubato la scena a Romero, Juan lo aveva reintegrato come agente di polizia nel distretto. Maica era sul punto di rinunciare alla fondazione e voleva lasciare di nuovo il paese, ma la sua famiglia era rimasta una grande fonte di sostegno e forza nella sua vita. Avevano aiutato Maica a ricostruire la sua fondazione e a rinnovarla.

Nel frattempo, Nata era ancora sulle tracce di Ezekiel, poiché non aveva ancora finito di vendicarsi, così pianificò un attacco e catturò Ezekiel. Tuttavia, prima che potesse ucciderlo, Tirso venne a salvare Ezekiel e uccise Nata in un atto di autodifesa. Ma la morte di Nata scosse Tirso nel profondo, poiché non aveva mai immaginato di uccidere qualcuno. Cercò di incontrare la nonna di Nata per scusarsi, ma peggiorò le cose. Il cugino di Nata, Tente, era sulle tracce di Tirso per vendicare la morte di sua sorella, ma Tirso si rese conto che Tente era solo un ragazzino con motivi sufficienti per diventare violento, quindi non cercò più di proteggersi. Pensava di meritarsi la morte, quindi non prese alcuna precauzione; tuttavia, fu Maica a venirgli in aiuto e a credere che con cura e pazienza, Tente avrebbe potuto diventare una persona migliore. Così cercò di consigliarlo facendogli partecipare alle attività terapeutiche della sua fondazione. Inizialmente titubante, Tente alla fine mise da parte il suo motivo per uccidere Tirso e pensò che poteva fare di meglio che vendere droga e uccidere persone.

Come è stato arrestato Romero?

Dulce ed Ezekiel hanno condiviso un’amicizia molto complicata durante questa stagione. A volte lei cercava di mettersi contro Ezekiel, ma allo stesso tempo voleva proteggerlo. In realtà, Ezekiel era stato associato alla criminalità per così tanti anni, quindi ora voleva stare lontano da tutto ciò, ma l’ambizione di Dulce salì alle stelle, soprattutto quando Nata se ne andò. Prese il controllo della banda di Nata e aprì il suo deposito di droga nel quartiere. Nel frattempo, Romero voleva l’aiuto di zio Rafael per salire al potere, quindi promise di fornirgli tutte le armi illegali del magazzino della polizia. Non solo, in precedenza nella seconda stagione, da quando Nelson aveva ucciso uno degli uomini della banda, Rafael voleva metterlo sotto controllo. Così, incaricò Romero di rapire Nelson, cosa che Romero fece con successo, ma Tirso non era a conoscenza del coinvolgimento di Romero. Sospettava ancora di Ezekiel e non aveva idea che fosse stato Romero non solo a rapire Nelson, ma anche a voler prendere tutte quelle armi illegali. Romero voleva vendicarsi di Ezekiel che gli aveva rubato la scena, così incastrò Ezekiel per possesso di droga e mandò uno dei loro poliziotti, Linares, ad arrestarlo.

Tuttavia, Ezekiel e Linares finirono per azzuffarsi e Ezekiel finì per uccidere quest’ultimo. Romero iniziò le indagini perché sospettava che Ezekiel fosse coinvolto nell’omicidio di Linares, ma poiché non aveva prove schiaccianti contro di lui, cercò ancora una volta di produrre prove per mettere Ezekiel dietro le sbarre per sempre. Fu più tardi, quando Tirso venne a conoscenza di Romero, che decise di proteggere Ezekiel. Romero, nel frattempo, aveva fatto accordi con Dulce per arrestare e uccidere Ezekiel, ma anche se Dulce aveva accettato di aiutarlo a catturare Ezekiel, non lo voleva morto. Così disse a Ezekiel del suo incontro con Romero, ed Ezekiel la seguì dove aveva incontrato il poliziotto. Ezekiel vide e scattò una foto di Dulce che consegnava la pistola a Romero.

Tuttavia, a quel punto non c’era nessuno nelle forze dell’ordine di cui ci si potesse fidare. Dato che Amanda era ancora in prigione, le era difficile prendere alcune decisioni. Tirso ed Ezekiel decisero di aiutarla a uscire di prigione. Essendo di nuovo all’interno del dipartimento di polizia, Ezekiel cancellò tutte le prove contro di lei per liberarla. Una volta fuori di prigione, Amanda mantenne la sua posizione nell’autorità. Ezekiel le diede una foto del coinvolgimento di Romero nel traffico di armi. Amanda inizialmente sospettò di Ezekiel, ma ora che possedeva prove schiaccianti contro Romero, lo arrestò.

Amanda e Jimena finirono insieme?

Dopo il rapimento di Nelson, la banda di Rafael inizialmente lo lasciò libero, considerando che era giovane, e gli chiese di lasciare il quartiere il prima possibile, ma Nelson rimase nascosto a Entrevias. Dopo che uno degli uomini di Rafael avvistò Nelson, lo rapirono di nuovo e lo portarono al Villaggio degli Zingari. Maica, Jimena e Gladys andarono a scusarsi con Rafael in modo che risparmiasse il loro figlio, ma Rafael era determinato a ucciderlo. Alla fine, Maica si fece avanti per parlare del suo obiettivo di rendere Entrevias un posto migliore per tutti gli abitanti del quartiere. Impressionato dalle parole di Maica, Rafael liberò Nelson ancora una volta, questa volta senza alcuna condizione.

Tente era davvero cambiato in una persona migliore, ma la sua passata associazione con la banda di Nata divenne un ostacolo sulla sua strada. Dulce non avrebbe lasciato Tente così facilmente, quindi quando Tente stava per lasciare la città per dare una svolta alla sua vita e alla sua carriera, lungo la strada fu ucciso dagli uomini di Dulce. Tirso e Maica vedevano speranza in Tente, ma la speranza ebbe vita breve poiché il giovane ricevette la punizione definitiva, che non meritava affatto.

Amanda e Jimena hanno ripreso la loro relazione dopo che la prima è uscita di prigione, e ora hanno intenzione di sposarsi. Tuttavia, Jimena era più preoccupata per il matrimonio di Irene e Nelson. Irene aveva dato alla luce suo figlio, Victor, e ora la sua famiglia voleva vederla sistemarsi con Nelson, ma Irene aveva sogni più grandi, e voleva riprendere la sua pratica di danza ancora una volta. Le venne offerta la possibilità di esibirsi come ballerina a Parigi, ma per farlo avrebbe dovuto lasciare Entrevias. Nelson inizialmente aveva avuto difficoltà ad accettare che Irene avrebbe lasciato il quartiere, ma alla fine diede la priorità ai suoi sogni. Irene non voleva sposarsi così presto e voleva mettere le cose in chiaro prima di poter mettere su famiglia. Così si rivolse a sua madre, Jimena, per sposarsi con Amanda. Amanda e Jimena si sposarono, ma un tragico incidente interruppe nuovamente la loro pace.

Cosa accadde ad Amanda e Irene alla fine di Entrevías (Wrong Side of the Tracks) – stagione 3?

Romero non rimase in prigione a lungo. In prigione riuscì a uccidere Juan e uscì di prigione. Sapeva che Ezekiel era l’uomo dietro al suo arresto, quindi era deciso a vendicarsi uccidendo Ezekiel. Ezekiel, invece, partecipò al matrimonio di Amanda e Jimena, dove Romero si presentò e gli puntò contro la pistola. Tirso cercò di fermare Romero, ma aveva già perso la testa e sparò un proiettile a Ezekiel. Tuttavia, per proteggere Ezekiel, Amanda si mise in mezzo e fu colpita al petto. Ma non sappiamo se Amanda sia sopravvissuta o se abbia esalato l’ultimo respiro il giorno del suo matrimonio.

Nel frattempo, mentre tutto accadeva nella sala delle nozze, Irene era fuori dopo aver ricevuto una chiamata da Parigi. La compagnia di danza l’aveva chiamata per informarla che non aveva bisogno di trasferirsi a Parigi per realizzare i suoi sogni, poiché poteva continuare la sua pratica a Madrid, dove presto avrebbe aperto un’altra filiale di questa compagnia. Irene era più che felice ed entusiasta di dare la notizia alla sua famiglia, ma Romero, che non era riuscito a uccidere Ezekiel, afferrò Irene per vendicarsi di Tirso.

Durante il finale della terza stagione di Entrevías (Wrong Side of the Tracks), Tirso trovò Irene nelle mani di Romero e si sentì estremamente minacciato. Romero chiese a Tirso di abbassare la pistola, altrimenti avrebbe ucciso la ragazza. Non avendo altra scelta, Tirso abbassò la pistola e Romero lasciò andare Irene. Tuttavia, Irene non voleva lasciare suo nonno, quindi quando Romero tentò di sparare a Tirso, Irene corse in suo soccorso e fu colpita al petto. Romero fuggì dalla scena, mentre Irene perse conoscenza tra le braccia di Tirso. Tirso era devastato, poiché non sapeva ancora se c’era qualche speranza che Irene sopravvivesse. Probabilmente sapremo della sua sopravvivenza nella prossima stagione di Entrevías (Wrong Side of the Tracks).