Fallout recap: le cose da ricordare prima di guardare la Stagione 2

La prima stagione di Fallout è stata ricca di sviluppi chiave dei personaggi, colpi di scena sorprendenti e importanti rivelazioni di lore che hanno tutti contribuito al viaggio on the road di Lucy e del Ghoul verso New Vegas nella stagione 2. Il finale della stagione 1, in particolare, è stato denso di rivelazioni sconvolgenti e ribaltamenti di prospettiva che hanno avuto un impatto su ogni personaggio principale, in un modo o nell’altro.

Gli eventi al Griffith Observatory hanno stravolto la situazione

sotto molti aspetti, arrivando persino a catapultare la serie in una città completamente diversa. La vita di Lucy, Hank e Maximus non sarà mai più la stessa, ma anche la Zona Contaminata nel suo complesso è cambiata profondamente. Questi dettagli sono stati rivelati nel finale della stagione 1 di Fallout oltre un anno fa, ma torneranno con grande forza quando la stagione 2 debutterà il 17 dicembre.

Hank fugge a New Vegas dopo che viene rivelata la sua identità prebellica

Questo è il principale motore narrativo della stagione 2. Per tutta la stagione 1, Lucy ha cercato il padre rapito, solo per scoprire verità difficili una volta ritrovatolo. Hank era stato rapito dalla presunta antagonista Moldaver, ma si scopre che nessuno dei due era ciò che sembrava.

Moldaver aveva rapito Hank perché conosceva la verità su di lui e sul trio di Vault 31, 32 e 33. Lei (e Hank, una volta che il segreto è stato definitivamente svelato) rivela a Lucy che Hank era un dipendente Vault-Tec prima della guerra. Insieme ad altri, Hank era rimasto in criosonno nel Vault 31 sin dalla caduta delle bombe, risvegliandosi per supervisionare i Vault e riprodursi con gli abitanti dei Vault 32 e 33.

Lontano dall’essere un uomo integerrimo in una società mantenuta in modo naturale, Hank MacLean aveva aderito consapevolmente al programma Vault-Tec e aveva svolto un ruolo cruciale nell’esperimento eugenetico progettato per preservare un bacino genetico di dipendenti “perfettamente selezionati”. E Hank era disposto a tutto pur di portare a termine questo obiettivo.

I flashback rivelano che il CEO di Rob-Co, Robert House, ha avuto un ruolo chiave nella Grande Guerra

Hank non è l’unica figura aziendale prebellica a esercitare ancora un’influenza significativa nella Zona Contaminata. I flashback sulla vita di Cooper Howard prima della caduta delle bombe rivelano che egli era legato controvoglia a Vault-Tec tramite sua moglie Barb, una dirigente di alto livello. La storia di Barb conduce a una riunione di amministratori delegati che pianificano la fine del mondo, tra cui il CEO di Rob-Co, Robert House.

La breve apparizione di Robert House nella stagione 1 suggerisce che, quantomeno, fosse presente alla conversazione in cui Vault-Tec propose l’idea di sganciare le bombe nucleari autonomamente per accelerare la vendita dei Vault. Moldaver conferma successivamente il movente affermando: «C’è un sacco di soldi nel vendere la fine del mondo».

Robert House è uno dei principali motori degli eventi di Fallout: New Vegas, e la sua importanza nel trailer della stagione 2 di Fallout indica che il personaggio è destinato a svolgere un ruolo molto più rilevante anche nella serie. Nella sua breve apparizione nella stagione 1, House era interpretato da Rafi Silver, ma è stato successivamente riassegnato a Justin Theroux per la stagione 2, rafforzando l’idea di una presenza molto più consistente.

In Fallout: New Vegas, House si trova in una posizione di grande potere e ben protetta — una posizione che sembra mantenere anche all’inizio della stagione 2 — il che suggerisce che abbia fatto buon uso delle informazioni ottenute nella stagione 1.

Vault-Tec viene smascherata per il bombardamento di Shady Sands, la città natale di Maximus

Questo evento è estremamente significativo anche solo a livello personale. È all’origine della lealtà di Maximus verso la Confraternita d’Acciaio, che lo salvò quando era un bambino solo, nascosto tra le macerie. Sebbene l’evento sia noto per gran parte della stagione 1, viene successivamente rivelato che fu Hank stesso a ordinare l’attacco, confermando la sua natura malvagia.

Shady Sands rappresenta un luogo chiave per la Nuova Repubblica Californiana (NCR), un’organizzazione che finì per minacciare il piano di Vault-Tec di rivelare la loro razza accuratamente selezionata di “super manager” e governare il mondo. Il bombardamento di Shady Sands ha inoltre implicazioni cruciali per l’intero franchise di Fallout.

La NCR è una delle principali fazioni che si contendono il controllo della diga di Hoover in Fallout: New Vegas. La distruzione di Shady Sands suggerisce che la serie TV di Fallout stia optando per un futuro in cui la presenza della NCR è fortemente indebolita, implicando che venga resa canonica una conclusione di New Vegas sfavorevole alla NCR.

Lucy ottiene una tragica chiusura con sua madre

Dopo aver rintracciato Hank, Lucy scopre anche sua madre Rose, scomparsa da ancora più tempo. Ben presto emerge che Rose aveva scoperto i secondi fini del triumvirato dei Vault 31, 32 e 33 ed era fuggita a Shady Sands con una giovane Lucy e Norm. Hank, sentendosi minacciato, recuperò i figli e ordinò il bombardamento di Shady Sands, con Rose ancora all’interno.

Quando Lucy apprende tutto questo al Griffith Observatory, le viene mostrato anche un ghoul ferale e le viene detto che si tratta di Rose. I danni da radiazioni subiti a causa del bombardamento l’hanno trasformata in un ghoul ferale, conservato come testimonianza delle azioni di Hank.

Armata di questa nuova conoscenza e temprata dall’esperienza, Lucy prende la dolorosa decisione di porre fine alle sofferenze della madre. Poi, assetata di vendetta, rivolge la sua attenzione a Hank, proiettandoci verso la stagione 2.

Moldaver muore dopo aver attivato la fusione fredda al Griffith Observatory

Lo scienziato dell’Enclave Wilzig era braccato da ogni fazione dopo aver disertato portando con sé, nascosto nel cervello, un hardware cruciale per la fusione fredda. Si sacrifica per Lucy, chiedendole di portare la sua testa mozzata a Moldaver.

Quando Lucy riesce nell’impresa, Moldaver utilizza la tecnologia per attivare un reattore a fusione fredda al Griffith Observatory, fornendo un’energia quasi illimitata alle aree circostanti. Si tratta di un gesto altruistico, poiché Moldaver rappresenta simbolicamente ciò che resta della NCR dopo il bombardamento di Shady Sands.

La Confraternita d’Acciaio era arrivata all’Osservatorio con l’intento di fermare Moldaver e appropriarsi della tecnologia. Ne segue una battaglia in cui Moldaver rimane ferita. Dopo aver raggiunto il suo obiettivo, soccombe alle ferite e muore. Sebbene l’energia sia attiva, la sua morte lascia il controllo del reattore nelle mani della Confraternita.

Maximus ottiene gloria nella Confraternita d’Acciaio assumendosi il merito della morte di Moldaver

Maximus riesce a essere l’unico membro della Confraternita d’Acciaio presente nella stanza in quel momento cruciale. Poco dopo la morte di Moldaver, il resto della Confraternita irrompe sulla scena. Per rientrare nelle loro grazie, Maximus li convince di essere stato lui a uccidere Moldaver, anche se in realtà non ha fatto quasi nulla.

Maximus era in cattivi rapporti con la Confraternita sin da quando aveva agito di propria iniziativa, lasciando morire il suo Cavaliere, assumendone l’identità e indossando l’armatura potenziata prima di interrompere ogni comunicazione. Tuttavia, dopo gli eventi all’Osservatorio, non ha più bisogno di impersonare il Cavaliere Titus per essere degno dell’armatura: la Confraternita lo circonda e lo proclama Cavaliere Maximus.

Il Ghoul si allea con Lucy per cercare la sua famiglia a New Vegas

Il Ghoul, provato da una lunga sofferenza, è rimasto in vita con l’unico scopo di ritrovare moglie e figlia. L’affiliazione prebellica di Barb con Vault-Tec lo ha portato a credere che l’azienda detenga la chiave per scoprire che fine abbiano fatto. Quando Hank e il Ghoul si incontrano all’Osservatorio, viene rivelato che Hank non era un semplice dipendente Vault-Tec, ma l’assistente esecutivo di Barb.

Nonostante ciò, il Ghoul gioca sul lungo periodo, convinto che Hank sia solo una pedina di un piano Vault-Tec più ampio. Invece di ucciderlo, gli spara un localizzatore e pianifica di seguirlo fino alla persona che tira realmente i fili, presumibilmente con base a New Vegas.

A parte la speranza del Ghoul, la serie Fallout non ha ancora dimostrato che la sua famiglia sia davvero viva. Rimangono molte incognite, soprattutto considerando che la figlia di Cooper Howard, Janey, era con lui quando caddero le bombe. Ciò che accadde in seguito portò chiaramente alla sua trasformazione in ghoul, rendendo la sopravvivenza di Barb e Janey un mistero ancora più grande.

Il fatto che Janey e Cooper fossero in giro il giorno dell’attacco nucleare solleva ulteriori domande. Se Vault-Tec non gli diede un preavviso per mettere la famiglia al sicuro in un Vault, forse non era così importante per loro come sembrava. In alternativa, qualcuno potrebbe aver preceduto Vault-Tec nello scatenare l’olocausto nucleare, cogliendo l’intera organizzazione di sorpresa.

In ogni caso, il Ghoul sembra possedere informazioni che noi non conosciamo ancora, dato quanto è convinto che la sua famiglia sia viva. Fortunatamente, i flashback prebellici di Cooper Howard continueranno nella stagione 2, auspicabilmente colmando alcune lacune.

Norm rimane intrappolato nel Vault 31 dopo averne scoperto il segreto

Tornando al Vault 33, casa di Lucy, suo fratello Norm aveva avviato un’indagine personale. Si intrufola nel Vault 32 collegato e scopre prove di una battaglia, non di una semplice carestia che avrebbe distrutto i raccolti, come gli era stato raccontato. Spingendosi fino al Vault 31, scopre la verità quando trova la camera criogenica.

Nel Vault 31, Norm incontra anche il robocervello di Bud Askins, l’architetto prebellico dell’esperimento dei Vault. Bud gli racconta la verità, ma poi lo rinchiude all’interno del Vault 31 e si rifiuta di lasciarlo uscire. Dice a Norm che le sue uniche opzioni sono morire di fame o utilizzare la capsula criogenica di Hank per attendere il “Giorno della Riconquista”, quando gli abitanti dei Vault torneranno in superficie per ricostruire la società.

Cosa sceglierà Norm e quale sarà il suo destino resta da vedere. Tuttavia, il trailer della stagione 2 di Fallout mostra un abitante del Vault 33 che guida un gruppo di persone con tute del Vault 31 fuori nella Zona Contaminata. Sembra quindi che il cambiamento sia in atto, sia all’interno che all’esterno dei Vault.