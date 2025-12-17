Fallout – Stagione 2: guida al cast e a tutti i personaggi nuovi e di ritorno

Fallout – Stagione 2 riporta nella Zona Contaminata molti volti familiari, affiancati da alcune nuove aggiunte destinate a svolgere un ruolo importante in futuro. Fallout è basata sull’omonima serie di videogiochi e, sebbene lo show contenga numerosi easter egg che rendono omaggio ai giochi, la storia è in gran parte originale.

Nel corso della stagione 1, il pubblico ha conosciuto Lucy MacLean, un’abitante di un Vault che sale in superficie per ritrovare suo padre. Tuttavia, il mondo al di fuori dei Vault è molto diverso da come lo immaginava, e diventa presto chiaro che suo padre è coinvolto in una cospirazione di portata ben più ampia.

La stagione 2 di Fallout riprenderà dopo questi eventi, con Lucy che si allea con il Ghoul per rintracciare suo padre e assicurarne la punizione. Nel frattempo, diverse altre fazioni sparse nella Zona Contaminata stanno portando avanti i propri obiettivi, mentre la situazione nell’apocalisse diventa più instabile che mai.

Ella Purnell nel ruolo di Lucy MacLean

Attrice: Ella Purnell è nata a Whitechapel, Londra, Inghilterra. Recita fin dall’infanzia ed è apparsa in diversi ruoli, tra cui Never Let Me Go e Wildlike. Il suo primo grande ruolo di svolta è arrivato nel 2016 con Miss Peregrine – La casa dei ragazzi speciali, dove interpretava Emma Bloom. Da allora ha ottenuto altri ruoli di rilievo sia al cinema che in televisione, in particolare in Yellowjackets, dove interpretava la versione giovane di Jackie.

Personaggio: In Fallout, Purnell interpreta Lucy MacLean, la protagonista della serie ed ex abitante del Vault 33. Nella stagione 1, Lucy scopre la scomoda verità: suo padre faceva parte dell’organizzazione responsabile dell’apocalisse e da allora ha continuato a manovrare gli eventi per conquistare il nuovo mondo.

Aaron Moten nel ruolo di Maximus

Attore: Aaron Moten è nato ad Austin, Texas. Ha iniziato a recitare in opere teatrali e cortometraggi già nel 2006, ma il suo primo ruolo televisivo risale al 2014, quando è apparso in un episodio di NCIS. Il suo ruolo di svolta è arrivato con Disjointed, in cui interpretava Travis. Dopo questa esperienza, Moten è apparso in diverse serie TV e film, tra cui Emancipation e Father Stu.

Personaggio: Moten interpreta Maximus in Fallout, un personaggio cresciuto all’interno della Confraternita d’Acciaio. Tuttavia, nel corso della stagione 1, Maximus fatica ad allinearsi con i valori della Confraternita. Nonostante ciò, dopo un lungo periodo lontano dai suoi alleati, la Confraternita lo trova vicino al corpo senza vita di Moldaver, leader della Nuova Repubblica Californiana, e ritiene che sia stato lui a ucciderla. È probabile che la stagione 2 mostri l’ascesa di Maximus nei ranghi della Confraternita come conseguenza di questi eventi.

Walton Goggins nel ruolo di Cooper Howard, alias il Ghoul

Attore: Walton Goggins è nato a Birmingham, Alabama. Ha una lunga carriera a Hollywood e alcuni dei suoi primi lavori, come The Apostle, lo hanno preparato a ruoli di grande rilievo successivi. La sua vera svolta è arrivata con The Shield. Da allora ha interpretato numerosi ruoli, cameo inclusi, sia al cinema che in televisione, in particolare nella serie Justified. Goggins ha anche lavorato dietro le quinte dell’industria cinematografica, gestendo per un breve periodo una casa di produzione responsabile di un cortometraggio vincitore di un premio Oscar.

Personaggio: In Fallout, Goggins interpreta Cooper Howard, un’ex star di Hollywood trasformata dalle radiazioni in un ghoul immortale. Duecento anni dopo, Howard — ormai noto semplicemente come il Ghoul — è in missione per ritrovare sua moglie e sua figlia e portare davanti alla giustizia i responsabili dell’apocalisse.

Justin Theroux nel ruolo di Robert House

Attore: Justin Theroux è nato a Washington, D.C. All’inizio della sua carriera ha acquisito notorietà grazie alle collaborazioni con David Lynch in progetti come Mulholland Drive. Da allora ha ottenuto numerosi ruoli di primo piano al cinema e in televisione, oltre a diverse parti come doppiatore. Theroux ha avuto successo anche dietro la macchina da presa come produttore e sceneggiatore.

Personaggio: Nella stagione 2 di Fallout, Justin Theroux interpreta Robert House. Nei videogiochi, questo personaggio è una figura di grande importanza, profondamente coinvolta nello scatenare l’apocalisse e nel preservare se stesso per poter prendere il controllo una volta che la polvere si fosse posata. È evidente che House sarà una presenza centrale nella prossima stagione.

Cast di supporto e personaggi di Fallout

Kyle MacLachlan nel ruolo di Hank MacLean: Kyle MacLachlan interpreta Hank MacLean, il padre di Lucy e un dipendente di Vault-Tec coinvolto nella fine del mondo. Hank viene descritto come un leader benevolo e idealista. MacLachlan ha avuto numerosi ruoli di rilievo in passato, tra cui Twin Peaks e Dune (1984).

Xelia Mendes-Jones nel ruolo di Dane: Xelia Mendes-Jones interpreta Dane, un’iniziata della Confraternita d’Acciaio e amica di Maximus. È Dane a dire a tutti che Maximus ha ucciso Moldaver nella stagione 1 di Fallout, potenzialmente salvandogli la vita. Mendes-Jones è nota soprattutto per il ruolo di Renna in La Ruota del Tempo.

Moises Arias nel ruolo di Norm MacLean: Moises Arias interpreta Norm MacLean, il fratello di Lucy rimasto nel Vault e lasciato a morire nel Vault 31 dopo la partenza del padre e della sorella. Arias è noto per film come Ender’s Game, Il re di Staten Island e Nacho Libre.

Johnny Pemberton nel ruolo di Thaddeus: Johnny Pemberton interpreta Thaddeus, un ex membro della Confraternita d’Acciaio che alla fine della stagione 1 di Fallout diventa un ghoul. Pemberton è noto per i ruoli di Delroy in 21 Jump Street e 22 Jump Street.

Michael Emerson nel ruolo di Siggi Wilzig: Michael Emerson interpreta Siggi Wilzig, una figura misteriosa incontrata da Lucy durante i suoi viaggi, in possesso di una potente fonte di energia destinata probabilmente a giocare un ruolo chiave nella stagione 2 di Fallout, nonostante Wilzig venga ucciso nella stagione 1. Emerson è noto per Saw, Lost e Person of Interest.

Frances Turner nel ruolo di Barb Howard: Frances Turner interpreta Barb Howard, la moglie di Cooper prima della Grande Guerra. Non è ancora noto se sia sopravvissuta al conflitto, ma sembra che Cooper creda che sia viva in un Vault speciale. Turner è nota soprattutto per The Man in the High Castle e New Amsterdam.

Teagan Meredith nel ruolo di Janey Howard: Teagan Meredith interpreta Janey Howard, la figlia di Cooper e la persona che sembra spingerlo a continuare a lottare nella speranza di potersi riunire un giorno con lei. Come attrice bambina, Meredith era apparsa in precedenza solo in The Calling.

Dave Register nel ruolo di Chet: Dave Register interpreta Chet, uno degli abitanti del Vault 33 selezionati per il trasferimento al Vault 32. Chet è legato alla famiglia MacLean: è attratto da Lucy, nonostante siano cugini, ed è il migliore amico di Norm. Tuttavia, sembra intrappolato e solo con la sua nuova compagna Steph. Register è noto per FBI e Heightened.

Leslie Uggams nel ruolo di Betty Pearson: Leslie Uggams interpreta Betty Pearson, la nuova Sovrintendente del Vault 33 e collega di Hank. Uggams è nota più recentemente per la saga cinematografica di Deadpool e American Fiction.

Zach Cherry nel ruolo di Woody Thomas: Zach Cherry interpreta Woody Thomas, un altro abitante del Vault trasferito nel Vault 32. Cherry è noto soprattutto per Severance e Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli.

Annabel O’Hagan nel ruolo di Steph: Annabel O’Hagan interpreta Steph, la nuova Sovrintendente del Vault 32, che nella stagione 1 si rivela un personaggio molto più insidioso di quanto inizialmente sembri. Fallout rappresenta il ruolo più importante della sua carriera, dopo una partecipazione a Law & Order: Special Victims Unit e alcuni cortometraggi.