HomeSerie TvNews

Fallout – Seconda Stagione: il primo trailer!

Di Chiara Guida

-

Seguici su Google News

Prime Video ha rilasciato oggi il trailer ufficiale e le nuove immagini della seconda stagione della serie di successo globale acclamata dalla critica, Fallout. L’attesissima stagione in otto episodi debutterà il 17 dicembre 2025, con un episodio a settimana fino al finale di stagione il 4 febbraio 2026.

L’epico trailer mostra sequenze ricche di azione, creature mutanti, rivelazioni entusiasmanti su nuovi componenti del cast – Kumail Nanjiani e Macaulay Culkin – e misteri elettrizzanti all’orizzonte della terra desolata. La nuova stagione riprenderà dall’epico finale della prima e accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso le terre desolate del Mojave fino alla città post-apocalittica di New Vegas. La seconda stagione debutterà in esclusiva su Prime Video in oltre 240 paesi e territori nel mondo.

Fallout è prodotta da Kilter Films, con Jonathan Nolan e Lisa Joy come executive producer. Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner figurano come executive producer, creatori e showrunner. Ad oggi, la prima stagione di Fallout ha totalizzato oltre 100 milioni di spettatori in tutto il mondo, classificandosi tra i tre titoli più visti di sempre sul servizio streaming.  Tutti gli episodi della prima stagione sono attualmente disponibili su Prime Video.

Basata su una delle più grandi serie di videogiochi di tutti i tempi, Fallout racconta la storia di chi ha tutto e di chi non ha nulla in un mondo in cui ormai non è rimasto quasi più niente. Duecento anni dopo l’apocalisse, i pacifici abitanti dei lussuosi rifugi antiatomici sono costretti a tornare nell’infernale landa radioattiva che i loro antenati avevano abbandonato. Con sorpresa, scoprono che ad attenderli c’è un universo incredibilmente complesso, follemente bizzarro e profondamente violento.

La serie vede protagonisti Ella Purnell (Yellowjackets, Sweetpea), Aaron Moten (Emancipation – Oltre la libertà, Father Stu), Walton Goggins (The White Lotus, The Righteous Gemstones), Kyle MacLachlan (Twin Peaks), Moisés Arias (Il re di Staten Island) e Frances Turner (The Boys).

Fallout è prodotta dalla Kilter Films, con gli executive producer Jonathan Nolan, Lisa Joy e Athena Wickham. Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner sono executive producer, creatori e showrunner. Todd Howard di Bethesda Game Studios è executive producer insieme a James Altman per Bethesda Softworks. Margot Lulick figura inoltre tra gli executive producer. La serie è prodotta da Amazon MGM Studios e Kilter Films, in associazione con Bethesda Game Studios e Bethesda Softworks.

Articolo precedente
The Beast in Me, la spiegazione del finale: Nilo è morto?
Articolo successivo
Una di Famiglia: il nuovo trailer con Sydney Sweeney e Amanda Seyfried
Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved