Fallout – Seconda Stagione: il primo trailer!

Prime Video ha rilasciato oggi il trailer ufficiale e le nuove immagini della seconda stagione della serie di successo globale acclamata dalla critica, Fallout. L’attesissima stagione in otto episodi debutterà il 17 dicembre 2025, con un episodio a settimana fino al finale di stagione il 4 febbraio 2026.

L’epico trailer mostra sequenze ricche di azione, creature mutanti, rivelazioni entusiasmanti su nuovi componenti del cast – Kumail Nanjiani e Macaulay Culkin – e misteri elettrizzanti all’orizzonte della terra desolata. La nuova stagione riprenderà dall’epico finale della prima e accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso le terre desolate del Mojave fino alla città post-apocalittica di New Vegas. La seconda stagione debutterà in esclusiva su Prime Video in oltre 240 paesi e territori nel mondo.

Fallout è prodotta da Kilter Films, con Jonathan Nolan e Lisa Joy come executive producer. Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner figurano come executive producer, creatori e showrunner. Ad oggi, la prima stagione di Fallout ha totalizzato oltre 100 milioni di spettatori in tutto il mondo, classificandosi tra i tre titoli più visti di sempre sul servizio streaming. Tutti gli episodi della prima stagione sono attualmente disponibili su Prime Video.

Basata su una delle più grandi serie di videogiochi di tutti i tempi, Fallout racconta la storia di chi ha tutto e di chi non ha nulla in un mondo in cui ormai non è rimasto quasi più niente. Duecento anni dopo l’apocalisse, i pacifici abitanti dei lussuosi rifugi antiatomici sono costretti a tornare nell’infernale landa radioattiva che i loro antenati avevano abbandonato. Con sorpresa, scoprono che ad attenderli c’è un universo incredibilmente complesso, follemente bizzarro e profondamente violento.

La serie vede protagonisti Ella Purnell (Yellowjackets, Sweetpea), Aaron Moten (Emancipation – Oltre la libertà, Father Stu), Walton Goggins (The White Lotus, The Righteous Gemstones), Kyle MacLachlan (Twin Peaks), Moisés Arias (Il re di Staten Island) e Frances Turner (The Boys).

Fallout è prodotta dalla Kilter Films, con gli executive producer Jonathan Nolan, Lisa Joy e Athena Wickham. Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner sono executive producer, creatori e showrunner. Todd Howard di Bethesda Game Studios è executive producer insieme a James Altman per Bethesda Softworks. Margot Lulick figura inoltre tra gli executive producer. La serie è prodotta da Amazon MGM Studios e Kilter Films, in associazione con Bethesda Game Studios e Bethesda Softworks.