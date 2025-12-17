Lewis Pullman anticipa il ritorno di Sentry in Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday sarà uno dei capitoli più rivoluzionari del Marvel Cinematic Universe, dato che la Saga del Multiverso è quasi giunta al termine. Il Dottor Destino interpretato da Robert Downey Jr. cambierà per sempre l’MCU, dato che vari eroi vengono riuniti per affrontare Victor von Doom.

Ora, in un’intervista con Ash Crossan di ScreenRant per Il Testamento di Ann Lee, Lewis Pullman ha parlato del suo ritorno nei panni di Sentry in Avengers: Doomsday del 2026, essendo uno dei numerosi membri del cast di Thunderbolts* che partecipano al film. Mentre i trailer del film dell’MCU vengono proiettati prima di Avatar: Fuoco e Cenere, Pullman ha espresso la sua opinione sulla strategia di marketing.

“Oh mio Dio, non vedo l’ora di vederlo. Non lo sapevo!”, ha detto, prima di aggiungere: “Non l’ho visto”. Tuttavia, Pullman ha sottolineato: “Sono così emozionato. Penso di essere emozionato quanto chiunque altro”. L’attore che interpreta Sentry ha poi aggiunto: “È un team incredibile e un ensemble straordinario. Ci sono molte cose che non vedo l’ora di vedere”.

Entusiasta di far parte del cast di Avengers: Doomsday, ha concluso dicendo: “Adoro Sentry e adoro Bob, quindi ero semplicemente affascinato dall’idea di poter calarmi di nuovo nei suoi panni”. Con diversi trailer del film in programma nelle prossime due settimane, questa è una delle più grandi mosse di marketing della Disney. Per molto tempo, la trama generale è stata tenuta segreta, dato che le riprese della Fase 6 sono terminate a settembre.

Dal ritorno di diversi attori di X-Men all’incontro dei Fantastici Quattro con gli Avengers, il quinto film di squadra prepara anche il terreno per Avengers: Secret Wars, che sarà l’ultimo capitolo della Saga del Multiverso. È stato inoltre confermato che il finale della Fase 6 porterà a un reset della timeline dell’MCU.

Cosa sappiamo di Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars arriveranno in sala rispettivamente il 18 dicembre 2026, e il 17 dicembre 2027. Entrambi i film saranno diretti da Joe e Anthony Russo, che tornano anche nel MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

La sinossi ufficiale conferma il ritorno di Robert Downey Jr. all’interno dell’universo Marvel, questa volta nel ruolo di Doom. La trama resta però al momento sotto riserbo. Stephen McFeely e Michael Waldron risultano accreditati come sceneggiatori.

Il cast di Avengers: Doomsday è stato rivelato per la prima volta durante una diretta streaming a sorpresa della Marvel Studios, in cui diverse sedie hanno svelato il ritorno di numerosi attori. Una delle grandi novità è il ritorno di diversi attori degli X-Men dell’era Fox-Marvel.

Sono confermati nel cast del film (per ora): Paul Rudd (Ant-Man), Simu Liu (Shang-Chi), Tom Hiddleston (Loki), Lewis Pullman (Bob/Sentry), Florence Pugh (Yelena), Danny Ramirez (Falcon), Ian McKellen (Magneto), Sebastian Stan (Bucky), Winston Duke (M’Baku), Chris Hemsworth (Thor), Kelsey Grammer Bestia), James Marsden (Ciclope), Channing Tatum (Gambit), Wyatt Russell (U.S. Agent), Vanessa Kirby (Sue Storm), Rebecca Romijn (Mystica), Patrick Stewart (Professor X), Alan Cumming (Nightcrawler), Letitia Wright (Black Panther), Tenoch Huerta Mejia (Namor), Pedro Pascal (Reed Richards), Hannah John-Kamen (Ghost), Joseph Quinn (Johnny Storm), David Harbour (Red Guardian), Robert Downey Jr. (Dottor Destino), Ebon Moss-Bachrach (La Cosa), Anthony Mackie (Captain America).