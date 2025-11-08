Heweliusz, la spiegazione del finale: Perché è affondato il traghetto Heweliusz?

Diretto da Jan Holoubek, Heweliusz di Netflix segue le vicende di Piotr Binter, un capitano fuori servizio, mentre indaga sul catastrofico disastro marittimo che ha coinvolto il traghetto di cui era comandante. Quando la notizia dell’affondamento dell’Heweliusz raggiunge il pubblico, ha inizio un crudele gioco di accuse reciproche e Binter, insieme ai sopravvissuti alla tragedia, è costretto a districarsi tra varie versioni contraddittorie per arrivare alla verità su quanto accaduto. Questa serie drammatica polacca, basata su un vero disastro che ha causato la morte di 36 persone, affronta la vicenda dal punto di vista non solo dei sopravvissuti e delle vittime, ma anche delle famiglie che hanno perso i propri cari.

Cosa succede in Heweliusz

Sebbene la serie sia strutturata attorno a brevi scorci della notte del disastro del traghetto, gran parte della trama consiste nelle conseguenze, compresa l’indagine che segue. A tal fine, “Heweliusz” inizia con il capitano Piotr Binter che si sveglia e viene a sapere che la nave omonima, che un tempo comandava, sta affondando. Entrando immediatamente in azione, elabora un piano di salvataggio, ma viene interrotto da una burocrazia apparentemente infinita, che questa volta coinvolge in modo sospetto anche l’esercito. Nel frattempo, il caos si diffonde sulla nave, che ormai è quasi capovolta. Mentre i sopravvissuti rimasti si stringono insieme in una scialuppa di salvataggio che sta affondando, gli elicotteri arrivano su un mare pieno di cadaveri. Tra le persone salvate c’è Witek Skirmuntt, un ufficiale a bordo, che è sul punto di collassare a causa dell’ipotermia. Con solo nove sopravvissuti su 36 passeggeri e 29 membri dell’equipaggio, il governo entra in azione e viene istituita una Camera Marittima per condurre un’indagine ufficiale.

La notizia della tragedia si diffonde a macchia d’olio e le famiglie di tutte le persone a bordo si precipitano sul posto, chiedendo risposte. Binter viene portato sul posto per aiutare a identificare i corpi, ma le sue domande sull’incidente vengono respinte con fermezza. La Navica Ferries, la compagnia proprietaria della Heweliusz, fa di tutto per evitare di essere incolpata e, di conseguenza, la Camera Marittima è pronta a dare la colpa al capitano della nave, Andrzej Ułasiewicz, per tutto ciò che è accaduto. Tuttavia, Binter rifiuta questa idea e la sua nomina come uno dei giudici popolari della Camera non fa che amplificare il conflitto. Nel frattempo, Witek si risveglia in un ospedale tedesco e, durante il viaggio di ritorno, scopre di essere stato erroneamente identificato come Marek, una persona morta nel disastro. La moglie di Marek è distrutta dal dolore e Witek deve portare questo fardello con sé durante il viaggio di ritorno a casa, dove riadattarsi alla vita familiare si rivela un compito quasi impossibile.

Con l’odio per il capitano Ułasiewicz che continua ad aumentare a causa delle narrazioni dei media, la vita diventa più difficile per sua moglie Jolanta e sua figlia Aga. Nel frattempo, Binter fa tutto il possibile per garantire che il nome del suo equipaggio non venga infangato durante le indagini, ma ben presto diventa evidente che la Camera è disonesta fin dall’inizio e intende chiudere il caso il più rapidamente possibile. Rifiutandosi di lasciare che ciò accada, Binter mette segretamente in contatto Jolanta con Igancy Budzisz, un avvocato risoluto che accetta di occuparsi del caso. Nel corso delle lunghe indagini della Camera Marittima che seguono, Budzisz dimostra costantemente che il caso dell’opposizione si basa su ipotesi fragili, come quella che l’equipaggio fosse ubriaco durante l’incidente.

Mentre Binter fornisce supporto dall’interno, diventa presto evidente che mancano alcuni pezzi del puzzle. Ulteriori indagini rivelano che la nave trasportava circa 30 tonnellate di peso non dichiarato, proveniente in gran parte da carichi approvati dall’esercito. Binter sospetta che i camion trasportassero armi in Polonia, ma senza prove a sostegno delle sue affermazioni, si trova con le spalle al muro. Inoltre, non sembra esserci alcuna spiegazione per la decisione del capitano di virare la nave nel mezzo della tempesta. Tuttavia, con l’aiuto di Witek, Binter arriva a una rivelazione che sembra collegare entrambi i misteri, ma gran parte della battaglia deve ancora essere combattuta.

Finale di Heweliusz: come è affondato davvero il traghetto? Perché il capitano ha virato la nave?

Nel finale di “Heweliusz”, la Camera Marittima attribuisce l’intera responsabilità della tragedia dell’Heweliusz al capitano Andrzej Ułasiewicz, citando i problemi strutturali del traghetto e le condizioni meteorologiche avverse come fattori secondari. Tuttavia, il mistero rimane lontano dall’essere risolto, poiché diversi dettagli svelati durante le indagini indicano una cospirazione più ampia. Al centro del caso c’è l’inspiegabile decisione del capitano di virare il traghetto a metà percorso, durante la tempesta, poiché la perdita di slancio e stabilità è ciò che ha portato al fatale ribaltamento. Tuttavia, con Witek che si rifiuta di fornire risposte chiare, Binter è costretto a prendere in mano la situazione. Ascoltando gli archivi delle trasmissioni radiofoniche tedesche del 14 gennaio, Binter scopre un dettaglio sorprendente che sembra essere stato intenzionalmente omesso dai fascicoli del caso: la presenza di una seconda nave proprio accanto alla Heweliusz in quel fatidico giorno.

La rivelazione contenuta nei nastri audio collega i flashback precedentemente mostrati di una nave, nota come Kempen, che appare proprio accanto alla Heweliusz al culmine della tempesta. Tuttavia, mentre nelle versioni precedenti la vediamo come una nave di soccorso costretta a ritirarsi a causa di circostanze impreviste, le registrazioni la mettono sotto una luce completamente nuova. Con Ułasiewicz profondamente addormentato, Witek assume temporaneamente il comando della nave e, notando la Kempen, commette l’errore di fermare il traghetto. Questo scuote il capitano, che si risveglia e riprende il controllo del timone in pochi minuti, ma ormai è troppo tardi. Con i motori incapaci di superare le correnti, Heweliusz inizia a inclinarsi in una direzione. Peggio ancora, la posizione scomoda della Kempen costringe Heweliusz a una brusca virata, compromettendo ulteriormente il suo equilibrio. Quando i camion sovraccarichi si liberano dalle catene sotto pressione, il loro peso combinato dà il colpo di grazia al traghetto, che si capovolge.

Sebbene alla Camera Marittima siano stati presentati numerosi fatti riguardanti la costruzione difettosa della nave, tra cui l’eccesso di cemento versato sul ponte e la porta di poppa non riparata, la commissione rifiuta di prestare molta attenzione, probabilmente per allontanare la colpa dalla Navica Ferries. Peggio ancora, l’idea che il capitano Ułasiewicz e il suo equipaggio fossero ubriachi durante il viaggio viene forzatamente trasformata nel punto centrale della discussione, e tutto ciò si traduce in un rapporto sbilanciato e inaffidabile. A tal fine, la sentenza ufficiale ribadisce l’idea che il capitano della nave ha l’ultima parola sul destino di una nave. Tuttavia, la struttura narrativa della serie permette di mettere in discussione le insidie di questo concetto e, grazie agli sforzi congiunti di Binter, Budzisz e Witek, la maggior parte degli eventi che hanno portato al disastro vengono almeno portati all’attenzione del pubblico. Sebbene il capitano abbia avuto un ruolo nella tragedia, sono state le decisioni sconsiderate degli armatori, unite ai problemi già esistenti della nave, a causarne il ribaltamento.

Witek si suicida? Perché?

Sebbene il capitano Andrzej Ułasiewicz si assuma postumo la responsabilità del disastro della Heweliusz, apprendiamo che la decisione spontanea di Witek di fermare il traghetto ha un ruolo importante nel suo crollo finale. Anche se questo errore non si traduce necessariamente in colpevolezza, Witek non riesce a liberarsi dal senso di colpa. Nella sequenza finale di “Heweliusz”, Witek sembra saltare da una nave nel tentativo di togliersi la vita. Anche se subito dopo viene lanciato un appello per il soccorso, non sappiamo se viene salvato o se muore proprio lì. Tuttavia, dato lo stato mentale di Witek, il suo tentativo di suicidio ha un carattere definitivo e, di conseguenza, c’è una forte possibilità che alla fine muoia. Il fatto che, prima dell’episodio finale, Witek sembrasse essere sul punto di una guarigione psicologica rende il suo destino ancora più impactante, oltre che stimolante a livello tematico.

Mentre è in ospedale dopo il disastro del traghetto, Witek racconta al suo medico un’esperienza soprannaturale, attraverso la quale prevede con precisione la presenza di un buco nella parte posteriore del suo giubbotto di salvataggio, cosa che non aveva modo di sapere. Dopo aver sentito questo, il medico ricorda un altro paziente, che ha descritto qualcosa al di fuori della sua portata sensoriale pochi istanti prima della morte, e Witek lo collega all’aver avuto un’esperienza extracorporea durante il ribaltamento. Nonostante sia uno scambio breve, questa scena ha un immenso valore simbolico e, alla luce della sua conclusione, l’affermazione di Witek di sentirsi fuori dal proprio corpo può essere interpretata come la sua pulsione di morte. A tal fine, la sua decisione di tentare il suicidio annegandosi richiama implicitamente il modo in cui sono morti la maggior parte dei suoi compagni di equipaggio a bordo dell’Heweliusz, ed è possibile che Witek senta il bisogno di ricongiungersi con loro.

Considerando come Witek viene presentato nel corso della serie, gran parte del suo sviluppo psicologico è di natura implicita, e questo rende la sua decisione di togliersi la vita piuttosto complessa. Sebbene rifiuti categoricamente l’idea di essere stato lui a causare l’incidente, una parte di lui probabilmente porta quel peso. Con il complesso del sopravvissuto, il fatto di non essere riuscito a salvare il capitano dall’essere incolpato rappresenta un altro duro colpo per la sua psiche. A coronamento di tutto ciò, il fatto che al suo arrivo venga scambiato per un’altra persona rappresenta un altro segnale di morte incorporato nel suo arco narrativo fin dall’inizio. Poiché la narrazione indica chiaramente che si è tolto la vita, la domanda ora riguarda anche sua moglie e il loro bambino appena nato. Il fatto che Witek abbia compiuto quel salto nonostante fosse consapevole della loro impotenza la dice lunga sull’intensità del suo tumulto interiore.

La morte di Binter è stata un omicidio o un incidente?

Mentre l’ambiguità del destino di Witek è in gran parte una questione di intenzioni, con Binter entrano in gioco tutte le forze oscure della narrazione. Dopo aver scoperto il contenuto del nastro, comunica immediatamente la notizia a Budzisz e poi sale in macchina per un lungo viaggio di ritorno all’udienza. Tuttavia, in un altro colpo di scena sbalorditivo, il giorno dopo apprendiamo che Binter è morto in un incidente stradale. In particolare, la sua morte sembra aver fatto miracoli per la Camera Marittima, che finalmente ottiene il controllo completo sul processo di costruzione della narrazione e emette una sentenza unanime, dichiarando Ułasiewicz colpevole. Pertanto, la morte di Binter è, com’era prevedibile, avvolta dal sospetto e dalla cospirazione, con una forte possibilità che sia stato assassinato per rendere il caso più facile da gestire. Sebbene non vi siano indicazioni evidenti in tal senso nella narrazione, la tempistica stranamente conveniente e la natura misteriosa del suo incidente avvalorano questa ipotesi.

In un breve flashback dell’incidente, vediamo un camion apparire proprio davanti a Binter, schiacciando la sua auto e scaraventandolo fuori strada. Sebbene Binter sembri essere sopravvissuto all’impatto iniziale, l’incendio che ne è seguito lo uccide. Il fatto che l’autista del camion abbandoni la scena senza tentare in alcun modo di aiutare Binter rende la scena più simile a un omicidio che a un incidente. Inoltre, il fatto che si tratti di un camion è rilevante, poiché sappiamo che in precedenza, all’ultimo minuto, alcuni misteriosi camion erano stati caricati all’interno dell’Heweliusz. A tal fine, è molto probabile che dietro entrambi gli incidenti ci fossero le stesse forze, che hanno agito dietro le quinte per garantire che la verità non venisse mai a galla. La morte di Binter non solo spegne le ultime speranze di un procedimento onesto, ma si aggiunge al motivo generale delle persone associate a Heweliusz che, in un modo o nell’altro, incontrano spiritualmente la loro fine.

Cosa è successo ai nastri? Dov’è la nave Kempen?

Per uno scherzo crudele del destino, durante il viaggio di ritorno, Binter finisce per trasportare la copia originale delle registrazioni tedesche. A causa dell’incendio che divampa nell’auto poco dopo l’incidente, le registrazioni finiscono per bruciare e andare distrutte, e con esse l’unica prova a disposizione di Budzisz. Rifiutandosi di arrendersi, tuttavia, l’avvocato riferisce tutto ciò che Binter gli ha detto durante la loro ultima telefonata. Sebbene le sue parole sembrino convincenti, l’assenza di prove concrete le rende irrilevanti. Anche se la morte di Binter è di per sé sospetta, è improbabile che la Camera Marittima, o qualsiasi autorità superiore, si allarmi così rapidamente per i nastri. Tuttavia, senza una chiara comprensione di ciò che è accaduto, c’è la possibilità che i nastri non siano stati distrutti, ma rubati, con l’incendio che funge da copertura perfetta.

Con le registrazioni apparentemente perdute per sempre, anche la questione dell’esistenza di Kempen, per non parlare della sua riscoperta, rimane senza risposta nei momenti finali di “Heweliusz”. All’inizio dello spettacolo, Binter si chiede perché alcuni dei corpi recuperati sembrino essere stati massacrati e, sebbene per molto tempo non venga fornita una risposta chiara, alcuni scorci del disastro del traghetto e del coinvolgimento di Kempen in esso aiutano a ricostruire una risposta. Data la vicinanza della nave all’Heweliusz, è possibile che alcuni membri dell’equipaggio e passeggeri siano rimasti intrappolati nell’elica del Kempen, riportando ferite. Allarmati dal potenziale rischio di incriminazione, l’equipaggio di Kempen ha deciso di fuggire dalla scena, senza lasciare alcuna traccia della propria esistenza. Tuttavia, i nastri probabilmente non sono l’unica prova della loro esistenza e il fatto che Budzisz conosca il nome della nave fa pensare a una potenziale nuova indagine in futuro.