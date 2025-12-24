Dear Santa, spiegazione del finale: il fratello di Liam è vivo?

Il bizzarro film natalizio del 2024 con Jack Black, Dear Santa, racconta una storia di desideri esauditi con un colpo di scena finale talmente sconcertante da minare la coerenza della logica interna del racconto. All’inizio del film Paramount+, il tono viene stabilito immediatamente: un giovane ragazzo di nome Liam ascolta i suoi genitori litigare in un’altra stanza. Mentre il padre vuole dire a Liam che Babbo Natale non esiste, la madre non vuole distruggere quell’illusione. Liam scrive una lettera, ma il bambino, affetto da dislessia, scrive “Satan” invece di “Santa”.

Quando arriva Satana, inizialmente finge di essere Babbo Natale e dice a Liam che ha diritto a tre desideri. Il ragazzo capisce presto che il Vecchio Barbuto non è altro che un demone che cerca di ottenere l’anima di un essere umano. All’inizio Liam è scettico, ma alla fine stringe una forte amicizia con il personaggio principale. Dopo che Liam ha espresso tutti e tre i desideri, i due scoprono che l’esito atteso – Satana che prende l’anima di Liam – non è ciò che accadrà davvero, portando a un sorprendente colpo di scena che ha diviso il pubblico.

Il fratello di Liam viene riportato in vita in Dear Santa?

La sequenza del mattino di Natale potrebbe essere un sogno

Dear Santa stabilisce all’inizio del film che l’unica regola dei desideri è che il Satana di Jack Black non può cambiare il passato. Tuttavia, il finale sovverte completamente questa regola, suggerendo che il fratello di Liam, Spencer, possa essere riportato in vita, proprio ciò che Liam aveva chiesto nella sua lettera a Babbo Natale. Tecnicamente, Spencer potrebbe essere riportato in vita nel presente anche se è morto in passato: un modo per piegare la regola senza infrangerla del tutto.

In definitiva, questa parte del finale è lasciata all’interpretazione del pubblico, dato che il film fornisce pochissimi indizi sul fatto che la scena stia realmente avvenendo nella realtà.

Tuttavia, il finale ambiguo di Dear Santa crea più problemi di quanti ne risolva. La mattina di Natale, i genitori di Liam non ricordano la morte del figlio, mentre Liam e Gibby ricordano ciò che è successo. Spencer, inoltre, sembra ignaro della propria morte e si infastidisce per l’atteggiamento eccessivamente sdolcinato di Liam. L’unica interpretazione del finale che non rovina completamente il film è che il ritorno in vita di Spencer sia solo un sogno.

Una sequenza onirica finale spiegherebbe le evidenti incongruenze e rimuoverebbe le spiacevoli implicazioni di riportare in vita un bambino come miracolo natalizio. La seconda metà del film si concentra molto sul lutto e sull’elaborazione della perdita. Per questo, Dear Santa lascia l’amaro in bocca suggerendo che la morte possa essere annullata se qualcuno è abbastanza altruista o lo desidera con sufficiente intensità. In definitiva, anche questa parte del finale è lasciata all’interpretazione dello spettatore, poiché il film offre pochi indizi sul fatto che la scena stia realmente accadendo. Alcuni spettatori hanno persino ipotizzato che l’anima di Liam sia stata presa e che l’intera sequenza del mattino di Natale si svolga all’Inferno, dato il tono inquietante della scena.

Perché Satana non prende l’anima di Liam

Asmodeus non riesce a corrompere abbastanza Liam per Satana

Dopo aver espresso il suo primo desiderio, Liam scopre di aver inconsapevolmente stretto un patto faustiano. Otterrà i desideri del suo cuore attraverso tre desideri, ma Satana prenderà la sua anima in seguito. Per questo, Liam crede di essere sotto l’influenza di Satana per gran parte del film.

Tuttavia, la conversazione tra l’Asmodeus di Jack Black (ovvero il falso Satana) e il vero Satana rivela che l’accordo non funziona esattamente così. Esiste una clausola fondamentale: la persona deve essere corruttibile affinché Satana possa prendere la sua anima. I desideri servono a far emergere i lati egoisti, crudeli, vendicativi e lussuriosi dell’individuo.

Il personaggio di Jack Black, però, non riesce a manipolare Liam, che esprime desideri per lo più puri e altruisti, mettendo gli altri prima di sé. Fortunatamente per Liam, ma sfortunatamente per Asmodeus, Satana decide che non vale la pena prendere la sua anima perché è troppo puro di cuore. Il re dell’Inferno dice anche ad Asmodeus che non tutti possono essere demoni e lo licenzia.

La vera identità di Satana in Dear Santa spiegata

Il Satana di Jack Black è in realtà un semi-demone di nome Asmodeus

Uno dei momenti più divertenti di Dear Santa è quando il Satana di Jack Black finge di essere Babbo Natale dopo aver capito che Liam è dislessico e che la lettera era destinata a Santa. È il primo indizio che il personaggio non è completamente malvagio. Il momento diventa ancora più divertente col senno di poi, quando si scopre che Jack Black non interpreta Satana. In realtà, interpreta un semi-demone di nome Asmodeus che finge di essere Satana, il quale a sua volta finge di essere Babbo Natale. Questo livello meta aggiunge ulteriore umorismo a una situazione già bizzarra.

Jack Black e Ben Stiller si riuniscono: il primo interpreta Asmodeus, un semi-demone che sogna di scalare le gerarchie infernali, mentre il secondo interpreta il vero Satana. Asmodeus non ha ancora guadagnato le sue corna, quindi indossa quelle finte quando visita Liam. In definitiva, Liam e Asmodeus sono pensati come specchi l’uno dell’altro. Entrambi vogliono sentirsi parte delle rispettive comunità, ma non riescono a capire come essere “normali”. Alla fine, entrambi stanno meglio restando fedeli a se stessi invece di cercare di adattarsi a un modello imposto.

Cosa desidera Liam in Dear Santa

La maggior parte dei desideri di Liam ha un intento altruistico

Il presupposto di Dear Santa è che Liam ottenga tre desideri dal personaggio di Jack Black, con l’unica regola che il demone non può cambiare il passato. Questi sono i tre desideri di Liam:

Desidera che Emma gli dia una possibilità.

Desidera che Satana sistemi i denti di Gibby.

Desidera che i suoi genitori restino insieme in un matrimonio felice e appagante.

Liam esprime rapidamente il primo desiderio, ma rimanda gli altri due quando si rende conto delle conseguenze di esprimerli tutti. Tuttavia, alla fine cede perché non sopporta più le cose negative che accadono intorno a lui. In definitiva, Liam non esprime mai il suo vero desiderio a causa dell’unica regola. Nella sua lettera a Babbo Natale aveva scritto che voleva riavere suo fratello, l’unica cosa che desidera più di ogni altra. Alla fine di Dear Santa, Asmodeus realizza quel desiderio originale in un colpo di scena che sfida ogni logica del film.

Perché Liam continua a scrivere lettere a Babbo Natale

Liam vuole rendere felice sua madre scrivendo una lettera

All’inizio di Dear Santa, Liam dice chiaramente al suo migliore amico Gibby che non crede all’esistenza di Babbo Natale. Questo, però, non gli impedisce di continuare a scrivergli. In definitiva, le sue lettere non sono un atto di fede, ma una fonte di conforto per sua madre. Prima della morte di Spencer, Molly Turner era ossessionata dal Natale. Nonostante sia cresciuto e abbia superato la leggenda, Liam continua a fingere di credere a Babbo Natale per rendere felice sua madre.

Purtroppo, questo evidenzia la disfunzione della famiglia Turner dopo la morte di Spencer. Nessuno dei personaggi sembra ben adattato, e tutti elaborano il lutto in modi altrettanto improduttivi. Liam crede che le emozioni dei suoi genitori siano una sua responsabilità, cosa che emerge chiaramente anche nel suo terzo desiderio. Controlla costantemente lo stato emotivo dei genitori, anche se un bambino non dovrebbe mai doversi prendere cura dei propri genitori in questo modo.

Il vero significato del finale di Dear Santa

Non tutto nel mondo può essere cambiato

Il messaggio centrale dell’arco narrativo di Liam, di quello di Asmodeus e di Dear Santa nel suo complesso (almeno fino al colpo di scena finale) è quello della Preghiera della Serenità. Il film vuole che il pubblico comprenda, insieme ai personaggi, che la serenità nasce dal riconoscere la differenza tra ciò che può e ciò che non può essere cambiato. Asmodeus e Liam non possono cambiare gli elementi fondamentali che li rendono ciò che sono; altrimenti, non sarebbero più se stessi. Devono quindi imparare ad accettarsi e ad amarsi per quello che sono.

I genitori di Liam non possono cambiare il fatto di aver perso il figlio, quindi devono riconoscere la perdita e intraprendere un percorso di elaborazione del lutto. Purtroppo, la scena finale in cui Spencer torna in vita mina il messaggio centrale di Dear Santa, una scelta che non è stata apprezzata dalla maggior parte degli spettatori. Quasi conviene fingere che la sequenza del mattino di Natale non esista, dal momento che non possiamo cambiarla.