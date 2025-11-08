Heweliusz è basato su una storia vera?

Diretto da Jan Holoubek, Heweliusz di Netflix racconta la storia di un disastro ferroviario che ha causato molte vittime, esaminando anche la serie di eventi che hanno portato alla catastrofe. In questo modo, la narrazione crea anche spazio per le indagini che seguiranno, con un capitano fuori servizio che si tuffa a capofitto nel mistero. Sebbene le informazioni sembrino essere oscurate ad ogni svolta, il capitano rifiuta di rinunciare alla sua ricerca di giustizia, non solo per coloro che sono morti nell’incidente, ma anche per i loro cari che hanno lasciato. La serie drammatica polacca sul disastro storico riunisce una miriade di prospettive su una singola tragedia, mostrando quanto possa essere difficile analizzare la verità da diverse narrazioni contrastanti.

Heweliusz è una rivisitazione creativa di un vero disastro ferroviario che ha sconvolto il mondo

“Heweliusz” è basato sul vero naufragio di un traghetto noto come MS Jan Heweliusz, avvenuto nel Mar Baltico il 14 gennaio 1993. L’incidente ha causato la morte di 56 passeggeri e membri dell’equipaggio ed è stato registrato come uno dei più grandi disastri marittimi in tempo di pace nella storia della Polonia. Sebbene la serie presenti una versione drammatizzata della tragedia marittima, lo sceneggiatore Kasper Bajon avrebbe utilizzato fatti reali, documenti giudiziari e testimonianze per aggiungere autenticità alla sua opera. In un’intervista con Filmweb, ha parlato di aver frequentato la scuola con persone legate all’incidente e ha collegato questo fatto alla sua persistente ossessione di riportare in vita la storia, che si è intensificata durante il processo di ricerca per la serie.

La MS Jan Heweliusz era un traghetto polacco costruito dalla società norvegese Trosvik Group AS e varato il 29 gennaio 1977. Progettata principalmente per il trasporto di merci su ruote, la nave era di proprietà della Polish Ocean Lines e gestita dalla Euroafrica, e solitamente percorreva la rotta tra Świnoujście, una città nella regione della Pomerania occidentale in Polonia, e Ystad, una città sulla costa meridionale della Svezia. Fin dall’inizio, il traghetto presentava una costruzione difettosa, con circa 115 tonnellate di peso in eccesso che ne compromettevano le prestazioni. Nei quindici anni successivi, Heweliusz accumulò non meno di 28 incidenti e malfunzionamenti, che alla fine gli valsero il soprannome di “bara galleggiante”. Il quasi affondamento nel 1982, insieme a un incendio nel 1986, furono tra i fattori che contribuirono in modo più significativo al danneggiamento del traghetto.

Dopo l’incendio, gli armatori ordinarono la riparazione del traghetto, che comprendeva una completa ristrutturazione di uno dei ponti con l’aggiunta di 60-70 tonnellate di cemento, un metodo illegale che influì ulteriormente sulla galleggiabilità e sulla distribuzione del peso del traghetto. Appena quattro giorni prima dell’affondamento, la porta di poppa della Heweliusz fu danneggiata durante l’attracco a Ystad e, sebbene il capitano consigliasse di mettere la nave fuori servizio per le riparazioni, la Polish Ocean Lines ordinò invece una riparazione temporanea, non da parte di professionisti, ma dall’equipaggio stesso. L’idea era quella di riparare gradualmente la porta durante i periodi di fermo, ma ciò non avvenne mai. La notte del 13 gennaio 1993, dopo un ritardo di due ore dovuto a riparazioni dell’ultimo minuto, il traghetto salpò per il suo ultimo viaggio.

Venti di forza uragano hanno causato il ribaltamento del traghetto

I registri ufficiali riportano che il 13 gennaio il traghetto è partito con 36 passeggeri e 29 membri dell’equipaggio, insieme a 28 camion e 10 vagoni ferroviari che trasportavano una varietà di merci, dai cibi in scatola alle riviste. Heweliusz era una delle tre navi, insieme alla Silesia e alla Copernicus, che dovevano arrivare a Świnoujście il giorno successivo. Sebbene una tempesta si stesse visibilmente scatenando nel Mar Baltico, le navi furono costrette a rispettare il rigoroso programma. Nelle loro testimonianze, i sopravvissuti hanno affermato di non aver notato nulla di strano all’inizio del viaggio, ma la situazione cambiò intorno alle 4 del mattino del giorno successivo, quando Heweliusz fu colpito da venti di forza uragano stimati a 112 miglia all’ora. Il capitano Andrzej Ułasiewicz ha cercato di salvare il traghetto riposizionandolo lungo le onde, che a quel punto raggiungevano i 20 piedi di altezza, ma il tentativo si è rivelato vano.

La pressione del vento era così forte da inclinare di oltre 30 gradi la Heweliusz, già indebolita. Alle 4:40 del mattino è stato inviato un segnale SOS ed è stata avviata l’evacuazione completa. Sebbene l’inclinazione, unita alle condizioni meteorologiche avverse, abbia reso più difficile per l’equipaggio calare le scialuppe di salvataggio, sette zattere sono state calate con successo. Uno dei sopravvissuti, Jerzy Petruk, ha poi raccontato che la maggior parte dei passeggeri e dell’equipaggio è riuscita a lasciare il traghetto prima che questo si capovolgesse definitivamente alle 5:10 del mattino. Tuttavia, da quel momento in poi la situazione continuò a peggiorare, poiché la violenta tempesta, unita alla mancata comunicazione tra gli operatori radio sulle coordinate esatte dell’incidente, ritardò notevolmente il processo di soccorso. Quando finalmente arrivarono gli elicotteri tedeschi, danesi e svedesi, i sopravvissuti erano rimasti bloccati sulle scialuppe di salvataggio per un’ora e mezza, molte delle quali erano state inondate da acqua gelida.

Le complicazioni durante la missione di soccorso hanno contribuito a causare molte vittime

Il sopravvissuto Jerzy Petruk ha ricordato di aver assistito a diverse morti durante le operazioni di soccorso, poiché il freddo gelido rendeva più difficile il funzionamento del corpo. Mentre alcune persone sono morte sulla zattera, altre due sarebbero morte di freddo durante il volo verso una base di soccorso in Germania. Un elicottero commise l’errore fatale di tentare di sollevare un’intera scialuppa di salvataggio piena di persone, che poi cadde capovolta in acqua, causando la morte dei membri dell’equipaggio Janusz Szydłowski, Teresa Sienkiewicz e Janusz Subicki. La nave di soccorso tedesca, chiamata Arcona, raggiunse il relitto dell’Heweliusz intorno alle 7.30 del mattino e calò una rete accanto a una scialuppa di salvataggio affinché i sopravvissuti potessero salirvi. Tuttavia, solo due persone riuscirono a salire, poiché le altre erano troppo esauste dal freddo. Andrzej Korzeniowski, un elettricista, sarebbe morto durante la salita.

La Heweliusz affondò intorno alle 11 del mattino, con il capitano Andrzej Ułasiewicz e il primo ufficiale Roger Janicki che rimasero sulla nave fino alla fine. I nove membri dell’equipaggio sopravvissuti furono trasportati in elicottero in ospedali tedeschi prima di tornare in Polonia una volta guariti. Ci furono in totale 56 vittime, con 36 passeggeri e 20 membri dell’equipaggio che persero la vita nella tragedia. Al momento della stesura di questo articolo sono stati ritrovati solo 39 corpi. Sebbene Euroafrica e Polish Ocean Lines avessero inizialmente assicurato che il relitto dell’Heweliusz sarebbe stato recuperato dal fondale del Mar Baltico, l’idea è stata successivamente abbandonata e il relitto del traghetto giace attualmente a circa 88 piedi sotto la superficie.

Sebbene il primo ministro Hanna Suchocka abbia avviato un’indagine formale sul disastro, l’inchiesta della commissione è stata sospesa nel marzo 1993 senza che fosse redatto alcun rapporto. Inizialmente, il peso principale delle accuse ricadeva sul defunto capitano Andrzej Ułasiewicz, il che ha scatenato accese discussioni e indignazione. Successivamente, secondo la sentenza della Camera Marittima del 1996, la causa del ribaltamento fu attribuita a un errore di valutazione del capitano e a un malfunzionamento del sistema di compensazione della zavorra. Tuttavia, l’affidabilità della sentenza fu messa in discussione nel 2000, quando l’associazione delle vedove e delle famiglie dei marittimi presentò un ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo. Il 3 marzo 2005, la Corte si è pronunciata a favore dell’associazione, concedendo alle famiglie il risarcimento dei danni. Inoltre, al governo polacco è stato chiesto di modificare la legge sulle Camere Marittime, con l’emendamento entrato in vigore nel 2009.