The New Force, la spiegazione del finale

The New Force, originariamente intitolato ‘Skiftet’, è un dramma storico svedese Netflix ambientato nel 1958, quando Klara, a Stoccolma, introduce una nuova iniziativa e include agenti di polizia donne nelle forze dell’ordine. Tuttavia, sebbene l’idea rimanga nobile, la realtà di essere una poliziotta, o “gonne”, come vengono alla fine chiamate, presenta una realtà molto più complicata. Le amiche e coinquiline Carin, Siv e Ingrid iniziano a rendersene conto quando vengono accolte nella stazione di polizia locale, solo per essere accolte con riluttanza, scherno e disprezzo dai loro colleghi maschi. Ciononostante, le tre donne rimangono salde nelle loro aspirazioni anche nei momenti più bui.

Tuttavia, le cose iniziano a cambiare quando Carin si imbatte in un mistero più grande che coinvolge la morte di una giovane prostituta, Monica. I possibili collegamenti di quest’ultima con il famigerato criminale Jack Hellman, che a sua volta sembra avere un infiltrato nelle forze dell’ordine, promettono di condurre Carin al centro di una più grande cospirazione. Tuttavia, con il suo lavoro e quello delle altre poliziotte in bilico, è solo questione di tempo prima che la sua indagine segreta la metta in guai seri. SPOILER IN ARRIVO!

Cosa succede in The New Force?

Klara, Stoccolma, è sull’orlo di un grande cambiamento quando il capo della polizia Gunnar Svärd introduce un nuovo esperimento: sfruttare la manodopera ancora inutilizzata delle donne poliziotto. Così, un piccolo gruppo di donne viene ammesso all’addestramento e entra a far parte del distretto locale come agenti. Il loro primo giorno, vengono affiancate da agenti maschi come partner in un pattugliamento condiviso per tutta la durata del periodo di valutazione. Tuttavia, nonostante queste donne abbiano ricevuto lo stesso addestramento di jiu-jitsu degli uomini, la maggior parte dei poliziotti maschi è infastidita dalla loro presenza. Infatti, molti di loro si rifiutano persino di parlare o di riconoscere le loro partner femminili durante il pattugliamento. Il partner di Carin, Johan Reimer, sebbene educato, inizialmente sembra essere dello stesso tipo.

Durante il loro primo pattugliamento insieme, i due inseguono alcune prostitute che esercitano attività illecite. Sebbene l’operazione sia vana, porta anche alla perdita del distintivo da parte di Carin, un reato che lei teme le costerà il licenziamento il primo giorno. Per lo stesso motivo, Carin decide di prendere in mano la situazione e va alla ricerca di Monica, la prostituta, convinta che sia stata lei a rubarle il distintivo. Di conseguenza, si ritrova infiltrata in un bordello con la scusa di essere una delle lavoratrici. Questo la porta faccia a faccia con Jack, il proprietario del locale, che si rivela essere un criminale pericoloso. Anche se riesce a trovare Monica, la donna, che sembra essere in gravi condizioni di salute, insiste nel dire che non ha nulla a che fare con la scomparsa del distintivo di Carin. Anzi, sembra spaventata dalla presenza di quest’ultima, convinta che la farebbe uccidere.

Alla fine, l’agente riesce a fuggire da quel luogo squallido con la vita salva. Tuttavia, il giorno successivo, durante il pattugliamento, quando lei e Reimer scoprono un cadavere nel lago, si rende conto che lo stesso non si può dire per Monica. Anche se Carin rimane convinta che la morte della prostituta abbia qualcosa a che fare con Jack Hellman, il detective incaricato del caso, Fischer, si rifiuta di prendere in considerazione le sue teorie. Di conseguenza, Carin finisce per infrangere alcune regole per indagare sul caso di Monica, desiderosa di ottenere giustizia per la giovane donna. Nel frattempo, nel tentativo di entrare nelle grazie del detective Oscar, con l’intenzione di trovare un mentore, Siv spaccia la storia della sua amica per sua. Ben presto, il dipartimento fa irruzione nel bordello, effettuando diversi arresti. Tuttavia, Jack riesce a scappare grazie al suo informatore sotto copertura, Svärd. Nello stesso periodo, una delle amiche di Monica costringe Carin ad aiutarla accompagnandola durante il suo tentativo di fuga.

A sua insaputa, la poliziotta finisce per aiutare la donna a scappare con parte del denaro di Jack. Di conseguenza, il criminale finisce per prendere di mira Carin, costringendola a pagare il debito di Katina. Alla fine, Jack diventa imprudente nella sua ricerca e finisce per aggredire il fidanzato della poliziotta, Aren, il che inevitabilmente lo porta all’arresto. Tuttavia, la minaccia di Jack sulla vita di Carin rimane. Per lo stesso motivo, Reimer le consiglia di andare da Svärd con tutta la verità. Tuttavia, una volta che la poliziotta viene a conoscenza del coinvolgimento del capo nella chiusura prematura del caso di Monica, si rende conto che non ci si può fidare dell’ufficiale superiore. Di conseguenza, finisce per ricadere nelle vecchie abitudini, indagando sulle circostanze dietro la morte della vittima. Alla fine, finisce per scoprire una minacciosa connessione tra Monica, il suo protettore Jack e il capo della polizia, Svärd.

Il nuovo finale: come è morta Monica?

Il mistero dietro la morte di Monica rimane al centro della narrazione di Carin sin dal suo primo giorno di lavoro. In un certo senso, lei incolpa se stessa per il destino della prostituta a causa della loro interazione la notte prima della sua morte. Dal momento in cui viene scoperto il suo cadavere, l’agente di polizia sembra convinta che Jack Hellman debba avere qualcosa a che fare con il suo omicidio. Dopotutto, la donna aveva insistito che Jack l’avrebbe uccisa se avesse scoperto che lei aveva portato un poliziotto a scoprire le sue attività. Pertanto, durante la sua indagine investigativa, opera partendo dal presupposto che Jack sia al centro del caso. Tuttavia, tutto cambia quando trova una pista sulla posizione di Monica presso il losco locale Solveigs Salon, poche ore prima della sua morte.

Dopo alcune indagini, Carin riesce a prenotare un appuntamento fuori orario presso il salone. Durante la sua visita, sotto le spoglie di una cliente, si rende conto che il locale gestisce un’attività illegale di aborto. Inoltre, riesce a rubare un registro dal locale, che le fornisce la prova che la prostituta aveva visitato il salone pochi giorni prima della sua morte. Tuttavia, l’informazione più interessante che trova proviene dal contatto di emergenza che la donna aveva registrato durante la visita. Chiamando il numero, Carin viene indirizzata al numero civico di nientemeno che il capo Svärd. Quando condivide le sue scoperte con il suo partner, Reimer, lui insiste per riferire tutto al detective Fischer, incaricato del caso chiuso di Monica. Dopo che il poliziotto segue con riluttanza il suo consiglio, le cose, come prevedibile, non portano a nulla, poiché il detective ritiene che le prove concrete e inconfutabili non siano sufficienti.

Carin capisce quindi che deve prendere in mano la situazione se vuole che il caso di Monica giunga a una conclusione definitiva. Da quel momento in poi, alza la posta in gioco, diventando più spericolata nella sua ricerca di prove. All’ultimo momento, riesce a trovare un testimone che può confermare che il capo della polizia era andato a prendere Monica al salone quando aveva un disperato bisogno di cure mediche. In seguito, quando arriva il momento per Carin di presentarsi davanti ai capi dipartimento insieme a Svärd per una valutazione che determinerà il futuro dell’esperimento sulle agenti donne, lei rivela tutto sull’uomo ai suoi superiori. Questo mette Svärd in una posizione emotivamente compromessa, che a sua volta lo porta a confessare la verità sulla notte della morte della donna. Monica aveva effettivamente cercato aiuto medico presso la clinica abortiva illegale. Tuttavia, pochi giorni dopo l’intervento, ha avuto una complicazione che richiedeva l’attenzione di un vero ospedale piuttosto che di una clinica clandestina. Per lo stesso motivo, il proprietario della clinica ha chiamato il suo contatto di emergenza, Svärd, il padre di Monica. Nonostante le differenze tra il padre e la figlia, probabilmente dovute alla professione di quest’ultima, Svärd ha fatto del suo meglio per salvarla. Purtroppo, Monica è morta sul sedile posteriore della sua auto. Per lo stesso motivo, al fine di prendere le distanze dall’incidente, il capo della polizia ha scelto di insabbiare la morte della donna.

Carin denuncia Svärd? Cosa gli succede?

Svärd ha un ruolo complicato nella narrazione. È lui a guidare l’iniziativa che permette a Carin e alle altre donne di entrare nelle forze di polizia. Pertanto, qualsiasi minaccia alla sua reputazione rischia di smantellare l’intero esperimento. Ciò significa che, denunciando il suo superiore, l’agente donna dovrebbe rassegnarsi alla possibilità molto concreta di vedere i propri sogni andare in fumo. Tuttavia, incapace di tollerare ulteriormente l’ingiustizia, finisce per vuotare il sacco durante il colloquio di valutazione. In precedenza era riuscita a ottenere la testimonianza della donna che gestiva la clinica abortiva, che aveva riconosciuto Svärd come l’uomo che era andato a prendere Monica la notte della sua morte. Inoltre, se ne avesse l’opportunità, potrebbe anche costringere Fischer a presentare il registro come parte delle prove.

Tuttavia, mentre Carin è pronta ad agire contro Svärd, indipendentemente dalle ripercussioni che ciò potrebbe avere sulla sua carriera, lo stesso non si può dire per il dipartimento di polizia. Rivelare il legame del capo della polizia con Monica, sia come suo padre che come uomo che ha abusato del suo potere per insabbiare il caso, esporrebbe il dipartimento a critiche diffuse. Il suo superiore, Thullin, ne è consapevole. Pertanto, finisce per offrire alla poliziotta una scelta. Carin può andare avanti con il suo caso contro Svärd e rovinare la sua reputazione, compromettendo così la sua iniziativa sulle donne poliziotto, oppure può tacere e spianare la strada a un nuovo gruppo di agenti che potranno entrare nel distretto. In definitiva, la scelta è una tangente offerta per comprare il silenzio di Carin, facendole capire che lei e le altre donne non possono realizzare i loro sogni nelle forze dell’ordine senza essere “giocatrici di squadra”, complici dei crimini degli altri agenti.

Alla fine, Carin prende la decisione che le è più favorevole, tacendo sul coinvolgimento di Svärd nella morte di Monica. Sono diversi gli elementi che portano la donna a questa decisione. Da un lato, crede che l’esperimento sia dannoso per la progressione delle donne nei campi professionali. Non vuole privare le sue colleghe e le future agenti donne della possibilità di dimostrare il loro valore. Inoltre, non si può negare che la sua filosofia abbia un lato egoistico. Tuttavia, la decisione che prende finisce per essere un’arma a doppio taglio. Mentre l’esperimento può continuare, portando un nuovo gruppo di agenti donne alla stazione di polizia, Thullin trasferisce anche Svärd fuori dal distretto, sostituendo Fischer come suo successore. Di conseguenza, le donne del distretto rimangono sotto la guida di un capo sessista e tradizionalista, che non ha alcun interesse reale a far progredire la loro carriera.

Ingrid denuncia Wallin?

Proprio come Carin, sua amica e collega, anche Ingrid si trova in una situazione difficile in cui deve scegliere tra la sua moralità e la sua carriera nella polizia. Fin dal suo primo giorno di lavoro, viene affiancata a Wallin, un agente della vecchia scuola pieno di pregiudizi razziali e xenofobi. È anche fin troppo felice di abusare del suo potere di agente di polizia per maltrattare e discriminare coloro che considera inferiori a lui. Inutile dire che è fermamente contrario alle iniziative di Svärd a favore della parità di genere. Durante i primi giorni di addestramento, Wallin ignora ostinatamente Ingrid o addirittura arriva a osteggiarla. Lei, dal canto suo, continua a stringere i denti e a sopportare tutto come una sfortunata realtà del suo lavoro. Tuttavia, le cose prendono una piega diversa dopo un’irruzione notturna in un locale dove vengono proiettati illegalmente film per adulti. Mentre raduna gli uomini presenti nel locale, la poliziotta finisce per puntare la pistola contro uno di loro.

Sebbene le sue azioni siano state alimentate dalla sua stessa paranoia e paura, Wallin le interpreta come una volontà di abusare del suo potere di agente delle forze dell’ordine. Questo lo porta ad avvicinarsi a Ingrid, invitandola a fare delle pause durante i loro pattugliamenti e a uscire con gli altri agenti dopo il lavoro. Di conseguenza, lentamente ma inesorabilmente, finisce per reclutare la donna nel suo gruppo di poliziotti corrotti, che abusano regolarmente del loro potere torturando e forse uccidendo individui appartenenti a gruppi minoritari. Quando Ingrid si rende conto di ciò che sta accadendo, è già troppo tardi e si ritrova di fronte a un uomo legato, con l’incarico di dargli un paio di pugni. In quel momento, obbedisce agli ordini di Wallin, troppo spaventata per provocare la sua ira contro di lei. Tuttavia, in seguito si pente profondamente delle sue azioni e considera di lasciare il lavoro come penitenza. Tuttavia, sua nonna la aiuta a capire che deve sistemare le cose non scappando, ma piuttosto prendendo posizione.

Così, la mattina seguente, Ingrid decide di denunciare Wallin e il suo gruppo a Berg. Tuttavia, entrambe le donne sanno dove porterà questa linea di condotta. Essendo una donna in un distretto pieno di uomini, la parola di un agente di polizia ha già poco valore. Pertanto, la sua unica testimonianza non sarebbe mai stata sufficiente per incriminare il gruppo razzista della stazione. Al contrario, avrebbe solo finito per etichettarla come una spia, distruggendo il suo futuro lavorativo. Nonostante ciò, dopo aver taciuto per troppo tempo, Ingrid decide di impegnarsi per ottenere un vero cambiamento. Per lo stesso motivo, decide di continuare la sua collaborazione con Wallin per guadagnarsi la sua fiducia e raccogliere ulteriori informazioni sul suo gruppo sovversivo. Con Berg dalla sua parte, decide di giocare una partita a lungo termine, mettendo forse a rischio la propria vita per avere una possibilità di giustizia.

Carin è incinta?

Nella storia, la gravidanza rimane un argomento cruciale a cui la maggior parte delle agenti donne deve prestare attenzione quando pensa al proprio futuro. All’inizio, la gravidanza di un’agente la costringe a svolgere mansioni d’ufficio. Poco dopo, viene licenziata dalla polizia con la motivazione insignificante della sua incompetenza sul lavoro. Naturalmente, il suo destino diventa un monito per Carin, che all’inizio della serie ha una relazione seria con Aren. Per questo motivo, si sottopone a un test di gravidanza, desiderosa di scoprire se i metodi contraccettivi utilizzati da lei e dal suo ragazzo sono abbastanza sicuri. Nel corso delle settimane successive, la sua vita subisce un drastico cambiamento: la sua relazione con Aren finisce, in gran parte a causa della instabilità che il suo lavoro porta nella sua vita.

Infatti, la goccia che fa traboccare il vaso nella loro relazione è la decisione di Carin di stare al gioco del dipartimento e proteggere la reputazione di Svärd in cambio del posto di lavoro suo e delle altre agenti donne. Di conseguenza, quando la clinica chiama per confermare la gravidanza, è l’ultima cosa di cui Carin ha bisogno. Una gravidanza significherebbe la fine del suo lavoro e un’ulteriore complicazione nella sua relazione con Aren, che tecnicamente non esiste più. Ironia della sorte, è lei la diretta responsabile della chiusura di una clinica abortiva illegale, che avrebbe potuto aiutarla a fare una scelta diversa per il suo futuro, se lo avesse voluto. Alla fine, la notizia mette il suo futuro in una situazione precaria.