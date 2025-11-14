High Potential – Stagione 2: quando uscirà l’episodio 8?

Stasera non ci sarà un nuovo episodio della seconda stagione di High Potential, e c’è una buona ragione per questo. La serie di successo della ABC del ciclo televisivo 2024-2025 è tornata per continuare la storia di Morgan, un individuo dall’elevata intelligenza che trova il modo di collaborare con la Major Crimes della polizia di Los Angeles. Ora che il personaggio interpretato da Kaitlin Olson si è ambientato nella sua nuova squadra, deve affrontare nuove sfide, soprattutto con l’avanzare delle indagini sulla scomparsa del suo ex marito, Roman.

High Potential – stagione 1 si è conclusa con un importante passo avanti nel caso di Roman. Da allora, Morgan, Karadec e gli altri hanno affrontato diversi casi, continuando a lavorare sul mistero irrisolto. L’arrivo del capitano Nick Wagner ha posto alcune sfide aggiuntive, ma non è ancora chiaro se sia un alleato o meno.

Come nella scorsa stagione, anche l’episodio 7 della seconda stagione di High Potential, intitolato “The One That Got Away”, si è concluso con un caso ancora irrisolto, aumentando l’interesse per ciò che accadrà in seguito. Purtroppo, ci vorrà ancora un po’ di tempo prima che ciò accada.

Perché non andranno in onda un nuovi episodio della seconda stagione di High Potential

Poiché la sua stagione è iniziata un po’ prima rispetto ad altre serie televisive nel palinsesto televisivo 2024-2025, la seconda stagione di High Potential ha già concluso la prima metà della sua attuale programmazione, rendendo “The One That Got Away” il suo finale autunnale. Ciò significa che la serie procedurale è ufficialmente entrata in pausa, che durerà diverse settimane.

Al suo posto, la ABC trasmetterà stasera un programma completamente diverso nella fascia oraria della seconda stagione di High Potential. Step Into… The Movies With Derek and Julianne Hough riempirà l’ora, descritta come “Un cast stellare rende omaggio ai momenti di danza nei film”. Oltre a questo, non è chiaro cosa abbia in programma la rete, ma di solito durante la pausa vengono trasmesse repliche della serie.

Questo permette ai fan che non hanno visto la nuova stagione della serie di recuperare il programma. Certo, tutti gli episodi di High Potential sono disponibili in streaming su Hulu, ma la semplice replica della serie nella sua consueta fascia oraria la rende accessibile a un pubblico più ampio.

Quando andrà in onda l’episodio 8 della seconda stagione di High Potential e di cosa parlerà

La buona notizia è che la seconda stagione di High Potential è già stata confermata per il 6 gennaio 2026. La sua premiere di metà stagione, tuttavia, segna anche un cambiamento nella sua fascia oraria, poiché slitta a un orario anticipato alle 21:00 ET. Sarà inserita tra la quarta stagione di Will Trent alle 20:00 ET e l’ottava stagione di The Rookie alle 22:00 ET.

A questo punto, non c’è ancora un titolo ufficiale, né tantomeno una sinossi per l’episodio 8 della seconda stagione di High Potential. Tuttavia, il nuovo trailer conferma che l’episodio continuerà essenzialmente la caccia al dipinto rubato dell’episodio 7. Morgan è costretto a prendere la decisione di attribuire il crimine a Rhys Eastman, il cosiddetto “esperto di recupero di opere d’arte”.