Invasion – Stagione 3, la spiegazione del finale: dove va Mitsuki?

Creata da Simon Kinberg e David Weil, la serie Invasion di Apple TV+ racconta la storia della perdita e dell’appartenenza attraverso gli occhi di una civiltà che deve affrontare un’invasione aliena. Mentre gli attacchi extraterrestri sfuggono alla comprensione umana, la serie sceglie invece di decifrare la reazione umana altrettanto sconcertante, con diversi filoni di pensiero che affrontano la crisi in modo diverso. I tre protagonisti, Trevante Cole, Mitsuki Yamato e Aneesha Malik, provengono tutti da contesti diversi, ma si ritrovano nella stessa situazione di terrore esistenziale, che li porta a unirsi nella resistenza contro le forze aliene. La terza stagione segue due anni di silenzio, interrotti da una nuova ondata di attacchi, questa volta da parte di entità più avanzate e ambigue. L’episodio finale della stagione, intitolato “The End of the Line”, funge sia da omaggio ai progressi compiuti finora dai personaggi che da sua estensione, con più fronti di battaglia che si uniscono per fare eco al desiderio di sopravvivenza dell’umanità. SPOILER IN ARRIVO.

Cosa succede nella terza stagione di Invasion

Il finale inizia con Aneesha sulle tracce di Marilyn, senza prestare molta attenzione al peggioramento delle condizioni dei soldati. Mentre avanza, concentrandosi sul coglierli di sorpresa, è evidente che la morte di Clark ha influenzato il suo giudizio. Nel frattempo, il culto Infinitas inizia a crollare dall’interno con l’aumentare della richiesta di aria respirabile. Infuriata, Marilyn decide di continuare da sola il percorso verso la nave madre, notando le radici degli alberi luminose che potrebbero condurla al centro della megastruttura. Quando Aneesha raggiunge la squadra, è già troppo tardi e, mentre scoppia una sparatoria, lei fugge da sola, sperando di raggiungere la leader della setta. Altrove, Trevante, insieme a Jamila e Nikhil, raggiunge il precipizio della nave madre, ma ha paura a causa del suo trauma persistente. Jamila gli chiede di riporre la sua fiducia nel piano e nella loro nuova amicizia, e con questo, il trio va avanti.

Una volta raggiunti gli alberi, Marilyn incontra nientemeno che Mitsuki e rivela di aver studiato a fondo la specialista delle comunicazioni. In seguito, cerca di convertire Mitsuki in una sostenitrice di Infinitas, data la sua capacità di comprendere e connettersi con gli alieni. Tuttavia, questo scambio viene interrotto da Aneesha, costringendo Marilyn ad aprire il fuoco e poi a correre da sola all’ingresso della nave madre. Ferita, Aneesha fatica ad andare avanti e trova aiuto in Mitsuki. Insieme, riflettono sul peso di continuare questa battaglia per la sopravvivenza nonostante sappiano che le probabilità sono contro di loro, ma la dottoressa rifiuta di rinunciare alla speranza. Ricordando le ultime parole di Clark, ribadisce l’importanza di continuare a provare e mostra la sua fiducia nel potenziale innato dell’umanità di migliorare come specie. Questo dà a Mitsuki la spinta finale di cui ha bisogno e lei decide di provare ancora una volta a usare i suoi poteri per il bene comune.

Altrove, Trevante e il suo gruppo incontrano un problema quando gli alieni iniziano ad attaccare le loro vulnerabilità mentali. In poco tempo, sia lui che Nikhil si bloccano sul posto, con la mente che torna ai ricordi traumatici del loro passato. Per Trevante, si tratta di una serie di esperienze di perdita, che si tratti della sua unità, di suo figlio o, alla fine, di Caspar. Per Nikhil, invece, è il ricordo d’infanzia di aver rubato dei soldi, un atto che ha portato alla morte di sua madre. Jamila è l’unica che sembra non essere influenzata da questo attacco alla memoria, eppure i suoi tentativi di riportarli indietro non danno alcun risultato. In quel momento, Mitsuki ristabilisce una connessione con le radici aliene e un flashback rivela che Nikhil ha cercato di salvarla quando il WDC ha iniziato a sperimentare sul suo corpo, ma è stato allontanato con la forza dalla scena. Venire a conoscenza di questo fatto scuote l’intero sistema di credenze di Mitsuki, che capisce di dover intervenire e proteggere le persone a cui tiene.

Dove va Mitsuki? È viva o morta?

Dopo diversi episodi che si traducono in anni di repressione fisica, emotiva e psicologica, Mitsuki trova un momento di liberazione strappando via il chip impiantato sulla sua nuca. Creato originariamente per limitare la sua connessione psichica con gli alieni, l’impianto ora costituisce un ostacolo sul percorso dell’umanità verso la vittoria. Pertanto, sebbene la mossa sia di natura profondamente personale, essa svolge anche un ruolo importante nella macronarrazione di “Invasion”. Con tutti i suoi poteri ritrovati, Mitsuki compie una mossa audace per salvare Trevante, Nikhil e Jamila, intrappolati nelle profondità della nave madre. Irrompendo nella rete di comunicazioni extraterrestri, Mitsuki attira l’attenzione di tutti gli alieni su di sé, anche se questo la espone a un rischio ancora maggiore. Alla fine, sopravvivere alla furia aliena non le porta molti vantaggi, poiché pochi istanti prima di ricongiungersi con Nikhil, viene trascinata in aria da un portale che svanisce poco dopo averla consumata.

Sebbene il rapimento di Mitsuki sia pensato per essere un momento di sorpresa, la sequenza ha anche un senso di definitività. Levitando nell’aria, la sua mente torna vividamente a tutti i ricordi che hanno costruito i propri angoli nella sua mente, creando un collage delle ultime due stagioni. Sebbene emotivamente potente, la scena può anche essere interpretata come un segno di chiusura, non solo per Mitsuki ma anche per il pubblico. Tuttavia, i momenti finali della stagione mostrano Nikhil che stravolge completamente la sua azienda nella totale dedizione alla ricerca di Mitsuki. In una scena precedente, egli afferma che non deve assolutamente lasciarla andare, un errore che ha già commesso una volta, e questa ambiguità sembra mettere alla prova quella promessa. Dato che Mitsuki è una specialista in comunicazioni e intelligence, la scena in cui Nikhil e tutta la Dharmax esaminano disperatamente ogni telecamera e mappa acquista un senso di ironia, poiché lei potrebbe non essere più nel regno umano.

Nel corso della storia, il profondo legame di Mitsuki con gli alieni è stato uno dei misteri più inspiegabili eppure rilevanti. La sua abilità si intreccia ancora di più con la trama, poiché non solo viene risparmiata dalla morte dai cacciatori-assassini, ma viene anche guarita dai giardinieri, una varietà di entità extraterrestri. A tal fine, è improbabile che questa esperienza del portale significhi la fine del suo personaggio. Al contrario, è possibile che Mitsuki sia stata trasportata direttamente alla base aliena che esiste al di fuori della Terra. Questo salto di portata può significare diverse cose per la storia, ma soprattutto riporta in gioco il suo allineamento. Avendo compreso intimamente la coscienza aliena, il sostegno di Mitsuki all’umanità vacilla in diversi punti, ma è l’umanità dimostrata da Nikhil che riaccende la sua fiducia nella specie. Pertanto, è improbabile che lei si arrenda senza combattere, e i suoi legami con il mondo alieno potrebbero subire la loro più grande prova di resistenza.

Trevante, Nikhil e Jamila distruggeranno la nave madre? Cosa succederà agli alieni?

Nel momento in cui Mitsuki scatena tutta la sua potenza e distoglie l’attenzione da Trevante, Nikhil e Jamila, il trio finalmente coglie la sua grande occasione e entra immediatamente in azione. In particolare, la sincronizzazione delle coscienze significa che Nikhil condivide brevemente i suoi ricordi e pensieri con gli altri due protagonisti. Questo ha un effetto fondamentale sulla sua psiche, poiché non nasconde più il suo desiderio incondizionato di proteggere Mitsuki dal mondo alieno. Questo impegno verso la causa ridefinisce l’intera missione, che finora era stata quella di piazzare una bomba nel cuore della nave madre. Sebbene non si tratti di un esplosivo tipico, la bomba espande la funzione del soppressore neurale di Mitsuki, convertendolo in un’esplosione a forma d’onda in grado di colpire tutti i sistemi di comunicazione degli alieni in un colpo solo. A tal fine, il trio piazza con successo la bomba e la difende abbastanza a lungo da farla esplodere, provocando istantaneamente un blackout nella nave madre.

Sebbene la caduta della nave madre aliena sia comunicata in gran parte dalle immagini, sia che si tratti delle luci che si affievoliscono dalla flora circostante o del crollo degli alieni, la conferma più esplicita della vittoria dell’umanità sugli alieni è che Trevante, insieme al resto della sua squadra, riesce a uscire vivo dalla Zona Morta. Tuttavia, l’assenza di Mitsuki dal gruppo ci ricorda che non si tratta di una vittoria completa per la squadra e che molti sacrifici, fatali o meno, sono stati fatti per arrivare a questo momento. Anche il luogo in cui viene piazzata e successivamente esplode la bomba è cruciale, poiché è lì che Trevante ha compiuto le mosse decisive nel suo precedente tentativo di abbattere la nave. A differenza di quella volta, ora ha l’aiuto di Jamila e Nikhil, che, in sincronia con l’unità dell’esercito, aiutano l’umanità a tornare in carreggiata. La loro attività viene notata dai leader mondiali, che sembrano aver inviato squadre di soccorso. Trevante viene promosso al grado di comandante, ora rispettato invece che temuto dal WDC.

Caspar è reale o è un’allucinazione? Perché scompare?

Uno dei principali ostacoli nel viaggio di Jamila, Trevante e Nikhil per rovesciare la nave madre è rappresentato dalla guerra psicologica. Mentre l’attacco è più evidente nel caso degli ultimi due, Jamila si trova ad affrontare una perdita totale di contatto con la realtà. Dai passaggi oscuri della nave emerge Caspar, che da tempo era dato per morto, o almeno scomparso. L’apparizione a sorpresa del prodigio psichico, un tempo uno dei protagonisti della storia, suscita immediatamente allarme, poiché Jamila crede che potrebbe trattarsi di un gioco degli alieni. Tuttavia, Caspar si affretta a rassicurarla che non è così, spiegandole che lei non è influenzata dalla loro malvagità grazie al suo legame con lei. Dato che questo significa la fine per i suoi due compagni di squadra, Jamila rifiuta di cedere e si rende conto invece che la battaglia che l’attende è tanto sul fronte interno quanto su quello esterno. A tal fine, la presenza di Caspar diventa la chiave per cambiare le sorti a suo favore, ma non nel modo previsto.

La consapevolezza di Caspar di non dover essere vivo riflette la struttura più ampia della serie, che in più di un’occasione ha fatto affidamento sul ritorno dal mondo dei morti del personaggio per aiutare i protagonisti a vincere. Questa volta, Jamila collega i puntini dopo aver ascoltato il suo punto di vista sulla presunta sequenza di morte nel primo episodio della stagione. Caspar spiega che l’unica ragione per cui è ancora lì è perché lei gli ha tenuto la mano e ha creduto in lui molto tempo dopo la sua apparente scomparsa, eppure questa sembra essere proprio la debolezza su cui puntano gli alieni. Il ritorno alla realtà di Jamila non è descritto come un momento di trionfo, ma come la solenne consapevolezza che deve lasciarsi il passato alle spalle se vuole davvero andare avanti con la sua vita. Risoluta nella sua decisione, chiude gli occhi e vediamo Caspar, che si rivela essere una figura spettrale, svanire lentamente dall’esistenza. Questo pone fine definitivamente al suo personaggio, dando sia a lui che ai suoi cari la chiusura di cui hanno bisogno.

Marilyn è morta? Aneesha ottiene la sua vendetta su Infinitas?

Mentre all’interno della nave madre si consuma una scena tragica, fuori dai suoi cancelli si scatena il caos e la violenza, quando Aneesha stringe la mano a Marilyn in uno scontro finale. Durante lo scontro, entrambe le parti cercano di difendere la propria posizione, con Marylin che ribadisce la possibilità che le anime dei morti migrino nella nave madre. Questa prospettiva, tuttavia, ricorda in modo inquietante le credenze che Aneesha aveva in un momento precedente della storia, e lei stessa lo fa notare. Inoltre, spiega le insidie di questo modo di pensare e come esso rappresenti un tentativo di fuga dalle esperienze traumatiche che ora uniscono l’umanità. Tuttavia, con il leader della setta che rifiuta di cedere, la lotta continua, terminando solo quando la bomba esplode e la nave madre inizia a morire. Sebbene sconfitta, Marilyn rifiuta di arrendersi e si scaglia contro Aneesha, che la uccide a colpi di pistola, ponendo fine a questo capitolo.

Sebbene Aneesha uccida Marilyn per legittima difesa, c’è anche un’altra dimensione nelle sue azioni, che deriva dal desiderio di vendetta. L’episodio precedente si conclude con il leader della setta che elimina Clark con un attacco a sorpresa, e quella mossa riempie momentaneamente la mente di Aneesha di rabbia e tossicità. È solo più tardi, quando i suoi alleati cominciano a cadere a destra e a manca, che Aneesha si ricorda del bene che possiede, sia come essere umano che come medico, e questa consapevolezza contribuisce in modo determinante a definire la sua battaglia finale con Marilyn. Sebbene la setta di Infinitas utilizzi indubbiamente il terrore a proprio vantaggio, in fondo è una comunità di persone con il cuore spezzato che fanno affidamento sulle loro esperienze apparentemente soprannaturali per dare un senso alla realtà. Secondo questa definizione, il confine tra loro e la nostra protagonista è sfumato, con Marilyn che funge da triste promemoria dei sentieri oscuri che gli esseri umani possono intraprendere quando sono in lutto.