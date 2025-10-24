HomeCinemaApprofondimenti

27 Nights, la spiegazione del finale: Martha soffriva davvero di demenza?

27 Nights finale

Il dramma psicologico argentino Netflix 27 Nights segue Martha Hoffman, un’anziana vedova di 83 anni che viene rinchiusa in un istituto psichiatrico dalle figlie con la scusa che soffre di demenza frontotemporale. Nel film vediamo Leandro Casares, interpretato da Daniel Hendler, esaminare Martha, ma la sua valutazione non giunge mai a una conclusione.

Ma da quello che vediamo come spettatori, è difficile non notare che Martha non soffre di demenza. Al contrario, viene descritta come una donna dallo spirito libero, determinata a vivere il resto della sua vita secondo i propri principi: che si tratti di bere o di incontrare uomini e donne.

Perché Martha è stata accusata di demenza in 27 Nights?

Martha è una ricca vedova che sembra divertirsi un mondo bevendo e festeggiando con i suoi eccentrici amici molto più giovani. Come vediamo nel film, finisce per regalare i suoi beni ai suoi amici o ad altri per capriccio, un fatto che fa arrabbiare le sue due figlie: Myriam e Olga.

Inoltre, come sostengono le sue figlie, continua a fare ingenti investimenti in progetti che secondo quanto riferito sono truffe. Secondo quanto sostengono le figlie, tutti i suoi amici sono truffatori che la sfruttano per denaro.

Il film è liberamente ispirato al caso reale di Natalia Kohen, un’artista anziana dichiarata ingiustamente incapace e ricoverata in un istituto dalle figlie, solo per essere poi dichiarata mentalmente sana e rilasciata. Ispirandosi al caso reale, anche Martha viene manipolata dalle figlie e confinata in un istituto psichiatrico.

Inoltre, come scopre Casares durante le sue indagini e l’esame delle cartelle cliniche di Martha, la diagnosi di demenza di Orlando Narvaja potrebbe essere stata falsificata dall’esaminatore che l’ha fatta ricoverare. Alla fine, Martha negozia e raggiunge un accordo con le figlie.

Come finisce per Martha in 27 Nights?

27 Nights

Alla fine di 27 Nights, Casares non riesce a portare a termine la sua perizia come avrebbe voluto. Inoltre, poiché aiuta Martha a fuggire dalla reclusione nella sua casa, le sue relazioni vengono respinte. Anche le relazioni mediche di Narvaja vengono respinte.

Martha raggiunge un accordo con le figlie, Myriam e Olga. È ritenuta incapace di essere autonoma e, secondo i termini dell’accordo, non può vendere o ipotecare i suoi beni; non può acquistare nuove proprietà, costituire società o firmare accordi; non può sposarsi o lasciare il Paese. Per qualsiasi delle condizioni sopra menzionate, deve ottenere il permesso delle figlie.

Inoltre, tutto il suo capitale e i suoi beni sono posti sotto la tutela di un amministratore fiduciario. Casandro viene successivamente nominato amministratore fiduciario dopo un accordo tra le madri e le figlie. Come si scopre, Martha finisce per vivere fino a 104 anni, conservando la sua libertà e il suo stile di vita eccentrico.

Il finale è allo stesso tempo scioccante e soddisfacente, lasciando gli spettatori a riflettere sulla libertà, la famiglia e il controllo. Cosa ne pensate dell’adattamento di Daniel Hendler del romanzo Veintisiete noches dell’autrice argentina Natalia Zito? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.

