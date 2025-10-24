Povere creature!, la spiegazione del finale del film

Povere creature! (qui la recensione) di Yorgos Lanthimos si conclude con Bella Baxter, interpretata da Emma Stone, che vive alla grande nella tenuta di Godwin (Willem Dafoe) dopo la sua morte. Il film segue Bella nel suo viaggio da creatura alla Frankenstein a donna a tutti gli effetti, mentre impara le vie del mondo attraverso varie esperienze che la cambiano e la aiutano a comprendere le complessità della sua esistenza. Povere creature! conclude la storia di Bella con la sua fuga dalla tenuta di Alfie Blessington (Christopher Abbott) dopo aver cambiato idea sul matrimonio con Max (Ramy Youssef), ma lei è rapidamente infastidita dalle minacce e dai tentativi di Alfie di controllarla.

Sentendosi intrappolata e desiderosa di andarsene, Bella finisce per sparare ad Alfie al piede e portarlo a casa con sé. Con Godwin ormai morto, Bella esegue il suo primo esperimento: scambia il cervello di Alfie con quello di una capra. Alla fine di Povere creature!, Bella ottiene la sua versione di un lieto fine: lei, Max, Felicity (un’altra creazione di Godwin) e Toinette, la sua amica del bordello di Parigi, vivono insieme nella tenuta di Godwin. Duncan non si vede da nessuna parte, ma il finale di Povere creature! vede Bella nella fase successiva del suo viaggio.

La spiegazione dell’esperimento di Godwin e la creazione di Bella

Il dottor Godwin Baxter è uno scienziato su cui suo padre ha fatto degli esperimenti e, sebbene non avesse intenzione di creare qualcuno come Bella, Godwin ha visto un’opportunità che non poteva lasciarsi sfuggire quando ha trovato il corpo quasi senza vita di Victoria sulla riva dopo che lei si era gettata dal ponte. Sperimentare su Bella inserendo la mente infantile del bambino di Victoria nel corpo di una donna adulta era intrigante per Godwin, che ha potuto esaminare da vicino la sua crescita.

Tuttavia, più che creare Bella per motivi scientifici, Godwin era solo e voleva una compagna al suo fianco. Suo padre era sempre stato crudele con lui, e Godwin apprezzava l’affetto che Bella gli dava come figura paterna, arrivando ad amarla come una figlia. La presenza di Bella e la sua propensione all’apprendimento portavano gioia a Godwin e gli davano l’amore che gli era stato negato nella sua vita. Godwin capiva Bella anche perché, in misura minore, non era estraneo alla sperimentazione, ma Bella gli aprì ulteriormente il cuore. Senza di lei, Godwin sarebbe stato senza scopo, concentrato esclusivamente sulla scienza, senza alcun affetto nella sua vita.

Perché Bella ha lasciato Max all’altare per Alfie Blessington

Bella Baxter era infinitamente curiosa. Sebbene sembrasse soddisfatta della sua decisione di sposare Max, non aveva ancora finito di esplorare e imparare. Voleva soprattutto conoscere la verità, soprattutto dopo che le avevano mentito per tutta la vita. Così, quando Alfie Blessington si presentò per fermare il matrimonio, Bella andò con lui per scoprire com’era la vita di Victoria prima di rinascere come “Bella”, poiché Victoria era un pezzo del puzzle che Bella non aveva ancora capito del tutto.

È anche possibile che Bella non fosse del tutto convinta di dover sposare Max, e che questa non fosse la prima volta che lo lasciava per esplorare il mondo e altre relazioni. È anche possibile che Bella sentisse che una vita con Alfie sarebbe stata più interessante, anche se non aveva intenzione di restare per sempre. Bella lascia Max all’altare nonostante abbia accettato di sposarlo e lo lascia per andare con Blessington, ma anche dopo essere fuggita da Alfie, Povere creature! non conferma mai se Bella abbia sposato Max dopo essere tornata a casa o meno.

Il finale del film vede la coppia di buon umore e non sembra esserci alcuna animosità tra loro. Come accennato in precedenza, Bella e Max continuano a vivere la loro vita e a prendersi cura della tenuta insieme, ma non è chiaro se Bella si sposerà mai dopo le sue esperienze con Duncan e Alfie. È possibile che quelle stesse esperienze, insieme alla sua “educazione” con Max sempre vicino a lei, abbiano fatto capire a Bella che lei e Max possono stare insieme senza i vincoli del matrimonio o, semplicemente, che possono essere buoni amici.

Perché Duncan riunisce Bella e Alfie nonostante voglia stare con lei

Duncan e Bella sono scappati insieme e inizialmente vivevano una vita meravigliosa, ma dopo i tentativi di Duncan di controllare Bella, lei ha deciso che lui non andava più bene e lo ha lasciato. Da allora, Duncan viene rifiutato da Bella più volte e non riesce a sopportarlo. Eppure, nonostante tutto, voleva stare con lei, anche solo per continuare a esercitare il suo controllo. Riunendo Bella e Alfie, Duncan non voleva altro che punire Bella per non aver scelto lui.

Duncan sapeva che lei aveva avuto una vita prima di lui come Victoria, e trovare Alfie Blessington per lei era il suo modo di farla soffrire. Duncan sapeva che Blessington non avrebbe trattato bene Bella e avrebbe cercato di controllarla, e gli piaceva l’idea che lei non sarebbe stata felice senza di lui, perché se non poteva avere Bella, allora Duncan avrebbe fatto in modo che fosse infelice. In modo contorto, Duncan stava probabilmente cercando di far capire a Bella quanto fosse felice con lui; lei non lo capiva, ma Duncan pensava solo a se stesso e ai suoi sentimenti feriti.

Il vero significato dietro la scelta di Bella di diventare medico

Verso la fine di Povere creature!, Bella decide di voler diventare medico. Per molto tempo dopo la crociera, e dopo aver visto il peggio dell’umanità e ciò che la vita offre ad alcuni ma non ad altri, Bella ha voluto aiutare il mondo a modo suo. Essere medico le avrebbe permesso di farlo, e avrebbe anche seguito le orme di Godwin e portato avanti il suo lavoro. Bella ha dimostrato di avere un talento per la chirurgia con ciò che ha fatto ad Alfie, ed è probabile che voglia continuare a fare ciò che ritiene giusto. Essere un medico le permetterebbe di aiutare le persone e, forse, di sperimentare di più in futuro, proprio come ha fatto Godwin.

Com’era la vita di Bella prima della sua morte e resurrezione?

Prima di essere resuscitata da Godwin, Bella era Victoria Blessington, una donna ricca che si divertiva a compiere atti crudeli insieme ad Alfie nei confronti del suo personale. A differenza di Bella, che desiderava solo esplorare tutto ciò che la vita aveva da offrire, Victoria sembrava accontentarsi di rimanere a casa o frequentare l’alta società. Tuttavia, la gravidanza di Victoria la cambiò: odiava il bambino ed è possibile che iniziasse a sentirsi intrappolata, sia nella maternità che nella sua vita. Poiché queste informazioni provengono da Alfie, non da Victoria, è probabile che ci sia dell’altro, ma la rinascita di Victoria come Bella le ha dato una vita completamente nuova.

Cosa ha detto il regista Yorgos Lanthimos sul lieto fine di Bella in Povere creature!

Povere creature! ha un finale sorprendentemente felice che molti non si aspettavano, date le precedenti opere di Lanthimos, che non sono note per concludersi con una nota ottimistica. Nonostante tutto ciò che accade nel film, tra i percorsi dei personaggi, i loro contesti, le ambientazioni surreali, la musica e altro ancora, è Bella quella che spicca in ogni momento. L’impatto di Bella è stato tale che, secondo Lanthimos e lo sceneggiatore Tony McNamara, ha cambiato il finale. Lanthimos e McNamara hanno detto a Polygon che essere fedeli a Bella significava essere “in definitiva fedeli a un’idea di questo tipo di ottimismo riguardo all’avventura della vita”, ed è questo che ha portato Bella ad avere un lieto fine in Povere creature!.