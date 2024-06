La regina Carlotta: Una storia di Bridgerton, la spiegazione del finale

Carissimo lettore, la serie spin-off di Bridgerton, La regina Carlotta: Una storia di Bridgerton (Queen Charlotte: A Bridgerton Story, la nostra recensione), esplora la donna sotto la corona. Da giovane donna, interpretata da India Amarteifio, il passato illumina le sue lotte come nuova monarca e la ricerca della sua voce, aggiungendo un contesto alla regina del presente, interpretata da Golda Rosheuvel, per quanto riguarda la sua attuale fissazione di assicurare la sua linea di famiglia.

Il corso del vero amore non scorre mai liscio e, alla fine della stagione di sei episodi, il pubblico vede come la sua storia con Re Giorgio III (Corey Mylchreest) sia una guerra che lei continua a combattere sia che stia con lui sia che si separino. Senza ulteriori indugi, vediamo dove finiscono Charlotte e la sua corte alla fine della stagione.

 

Charlotte e George si nascondono insieme dal cielo

Dopo essere intervenuta e aver allontanato il Dr. Monro (Guy Henry), Charlotte si impegna a prendersi cura del benessere di George. Inizialmente, George cerca di allontanarla, ma Charlotte si oppone perché sa che lui la ama. Quando finalmente lui ammette di amarla disperatamente, i due tornano su un terreno solido, protetto dal loro amore.

Sebbene all’inizio George abbia dei giorni positivi, come essere al fianco di Charlotte alla nascita del figlio, cade anche in alcuni giorni negativi, come quando non riesce a scendere dalla carrozza per rivolgersi al Parlamento. Invece di sentirsi frustrata con George, Charlotte lo accoglie con compassione. Lo trova sotto il letto e va a sdraiarsi sotto il letto con lui. George cerca di dirle che non può darle il futuro che merita, ma lei gli assicura che insieme sono completi.

Invece di andare in Parlamento, Charlotte consiglia a George di portare il Parlamento da lui, organizzando un ballo a Buckingham House per festeggiare il figlio. George inizia a tremare mentre stanno per uscire, ma Charlotte lo tranquillizza tenendogli la mano, dicendogli di tenere gli occhi su di lei e ricordandogli che ci sono solo lui e lei.

Il ballo è un successo, al punto che la principessa Augusta (Michelle Fairley) ringrazia Charlotte per aver reso suo figlio davvero felice. Charlotte ha ora il controllo della situazione e Augusta si è ufficialmente ritirata dal ruolo di custode di George. Al termine del ballo, Charlotte dà al marito la notizia di essere di nuovo incinta. La loro famiglia sta crescendo ancora una volta, e alla fine comprenderà quindici figli. Hanno l’un l’altro, e questa è la cosa più importante per loro.

Ti amerò sempre

Re Giorgio e la Regina Carlotta non sono stati l’unica coppia protagonista della serie spinoff: abbiamo seguito anche la relazione tra i rispettivi bracci destri, Reynolds (Freddie Dennis) e Brimsley (Sam Clemmett). Nel corso della prima stagione, i due hanno cercato di bilanciare le incongruenze di quando potevano passare del tempo insieme con la loro lealtà verso i rispettivi sovrani.

Sebbene il loro rapporto sia stato più volte scosso a causa della mancanza di fiducia, Reynolds e Brimsley tornano l’uno all’altra e sognano come sarebbe se potessero stare davvero insieme. Durante il ballo reale, i due si avvicinano di nascosto a una collina e ballano insieme mentre suona un’interpretazione di “I Will Always Love You” di Whitney Houston.

La scena passa al presente, dove un Brimsley più anziano (Hugh Sachs) sta ballando lo stesso ballo, ma questa volta da solo. Il suo momento di solitudine viene bruscamente interrotto quando viene annunciato che un visitatore è lì per la regina. Mentre guarda in lontananza, il pubblico si chiede cosa sia successo a Reynolds.

È morto o, a causa della permanenza della regina e del re in palazzi separati, anche loro sono rimasti separati? Sebbene il destino di Reynolds rimanga per ora ambiguo, possiamo aggrapparci alla sua osservazione del passato, secondo cui il grande amore può fare miracoli.

Un’amicizia in crisi?

Un altro sviluppo sorprendente nel corso di questa stagione di sei episodi è stato scoprire quanto Lady Danbury (Adjoa Andoh) e il suo passato si siano incrociati con Violet Bridgerton (Ruth Gemmell). In passato, Agatha (Arsema Thomas) ha trovato compagnia e una notte d’amore con il padre di Violet, Lord Ledger (Keir Charles). Attraverso il suo breve corteggiamento con il fratello di Charlotte, Adolphus (Tunji Kasim), Agatha si rende conto che non sarà in grado di amare un altro uomo come ha fatto con Ledger.

Al ballo del re e della regina a Buckingham House, si rende conto di non volersi risposare. Sebbene non debba più preoccuparsi della sua posizione in società, preferisce affrontare l’ignoto e respirare di nuovo da sola; Agatha rifiuta Adolphus. Dopo che Charlotte ne viene a conoscenza, la trova e, con la scusa di un finto castigo, assicura ad Agatha che il suo titolo rimarrà sicuro e che potrà sempre rivolgersi direttamente a lei per qualsiasi cosa.

Nel frattempo, nel presente, Violet scopre uno dei cappelli di compleanno del padre a casa di Lady Danbury. Quando inizialmente cerca di chiedere a Lady Danbury dell’uomo che ha fatto fiorire il suo giardino, Lady Danbury all’inizio è schiva, ma poi si spinge a dire che è stato Adolphus. Sebbene il suo corteggiamento nei confronti del fratello della regina sia tecnicamente vero, la donna continua a mentire per far desistere Violet. Purtroppo per lei, Violet non è convinta e tenta un approccio diverso.

Invita Lady Danbury a prendere un tè a Bridgerton House e fa esporre nella stanza tutti i suoi cappelli di compleanno, compresi quelli per i suoi numerosi figli nel corso degli anni. Violet sostiene che è ora di metterli via, ma Lady Danbury le dice di lasciarli fuori. Lady Danbury sa che Violet ha scoperto il suo passato con il padre di Violet, ma Violet porge il tè a Lady Danbury invece di affrontarla e le due amiche sorseggiano il loro tè in silenzio.

Un lieto fine degno di una regina

Nel presente, la Regina Carlotta si è concentrata esclusivamente sul fatto che i suoi figli si assicurino un erede per la loro famiglia. Nel corso della stagione, i suoi figli hanno cercato di opporsi ai desideri della madre, ma non sono riusciti ad affrontarla. Alla fine, il Principe Giorgio IV (Ryan Gage) e la Principessa Elisabetta (Sabina Arthur), a nome dei figli di Charlotte, si oppongono alla Regina esprimendo quanto sia stata crudele la corsa al bambino della madre.

Dalla mancanza di compassione dopo la morte della moglie e della figlia di Giorgio IV ai molteplici aborti spontanei di Elisabetta nel tentativo di procurarsi un erede, essi affermano che Charlotte è stata per loro più una regina che una madre. Charlotte si lamenta dei loro commenti, ma grazie a una conversazione aperta con Brimsley, si rende conto della validità delle loro affermazioni.

Non molto tempo dopo, suo figlio, il Principe Edward (Jack Michael Stacey) e sua moglie Victoria (Florence Dobson), fanno visita a Charlotte per dirle che sono incinta e che si aspettano che sia una femmina; ciò significa che la futura Regina Victoria è nel grembo materno e si prepara a fare il suo debutto. In risposta alla lieta notizia, Charlotte abbraccia il figlio in un raro momento di tenerezza.

Più tardi, Charlotte si reca a Kew per visitare il marito e dargli la notizia. Trova Giorgio III (James Fleet) nel bel mezzo di uno dei suoi episodi. Si infila sotto il letto e gli dice di seguirla per nascondersi insieme dal cielo. George la segue e, una volta sotto il letto, riconosce il suo amore e torna a essere “solo George”. Charlotte gli assicura che la sua stirpe continuerà a vivere, ma lui risponde che è la loro stirpe, non solo la sua. Si baciano e George osserva che Charlotte non ha superato il muro e Charlotte risponde amorevolmente che non è così. La stagione ha mostrato la storia spesso tumultuosa del loro matrimonio. Mentre molti all’esterno credono che Charlotte si limiti a tollerare il re, i loro ultimi momenti insieme rivelano che il loro amore è rimasto forte attraverso tutto questo.

Il giardino di Violet Bridgerton potrebbe “fiorire” di nuovo durante Bridgerton

Dal finale di Queen Charlotte, ci proiettiamo nella terza stagione di Bridgerton. Sfortunatamente, finora ben pochi degli eventi di Queen Charlotte hanno avuto un impatto su questa nuova stagione. Non c’è ancora un erede che garantisca che la linea della Regina Carlotta e l’eredità del Grande Esperimento non muoiano con lei (le gravidanze sono un’impresa di molti mesi).

Nel finale, Charlotte conferma sottilmente che il figlio di Lady Danbury erediterà il titolo del padre, creando un precedente, e sappiamo che il Grande Esperimento è proseguito con successo, come dimostra l’elevazione di Will Mondrich (Martins Imhangbe) e della sua famiglia nell’alta società, ma rimane fragile. Sicuramente questa sarebbe stata la sua priorità invece della stagione sociale. Tuttavia, la Regina Charlotte è più che mai impegnata con la nuova stagione del matrimonio e con la sua “scintillante” Francesca Bridgerton (Hannah Dodd) che con la gravidanza di Victoria.

A proposito di Francesca, sia Violet Bridgerton che Lady Danbury rimangono vicine come sempre, mentre si concentrano sull’aiutare Francesca a destreggiarsi nel marasma del matrimonio. Nonostante l’imbarazzo tra Violet e Lady Danbury alla fine di Queen Charlotte, le rivelazioni del loro passato hanno poca rilevanza sul loro presente. Le due donne sembrano essere unite, ma l’arrivo di qualcuno del passato di Lady Danbury potrebbe far emergere le crepe della loro amicizia.

Ciò che è stato portato avanti da Queen Charlotte nella nuova stagione di Bridgerton è la rivelazione di Violet di essere pronta a ritrovare l’amore; in particolare, le manca il piacere di avere il suo giardino “curato”. Sebbene in questa stagione Violet stia concentrando la maggior parte delle sue energie sulla prima stagione di Francesca fuori dal matrimonio, ha attirato l’attenzione di Marcus (Daniel Francis), fratello estraneo di Lady Danbury.

Marcus è tornato a Londra con l’unica intenzione di trovare un partner amoroso per il suo secondo matrimonio, cosa che Violet ha avuto solo con il suo defunto marito, Edmund (Rupert Evans). Sebbene l’interesse tra Violet e Marcus sia reciproco, Lady Danbury non crede che gli interessi del fratello siano così puri come lui sostiene. Forse l’interferenza di Lady Danbury nell’intrigo che sta sbocciando tra Violet e Marcus potrebbe essere la causa di una frattura tra i due amici.

Sebbene gli eventi dello spinoff abbiano un impatto minimo sulla serie principale, la Regina Carlotta fornisce una prospettiva sulla donna che Lady Whistledown, doppiata da Julie Andrews, continua a inimicarsi. Charlotte ha affrontato innumerevoli avversità, lottando per l’amore della sua vita e per l’eredità che hanno costruito insieme sotto il cielo. Mentre Penelope Featherington (Nicola Coughlan) è sulla buona strada per ottenere il suo lieto fine con Colin Bridgerton (Luke Newton) in questa stagione di Bridgerton, tutto potrebbe essere messo a repentaglio se colpisse di nuovo Charlotte. Se abbiamo imparato qualcosa dalla regina Charlotte, è che non bisogna mai scommettere contro Charlotte. Penelope, tieni gli aculei affilati!