I Fantastici Quattro: Gli Inizi, la descrizione delle scene post-credits!

Dopo una lunga attesa, I Fantastici Quattro: Gli Inizi (qui la nostra recensione) è finalmente al cinema. Il film ci porta a riscoprire la prima famiglia della Marvel – composta da Reed Richards/Mister Fantastic (Pedro Pascal), Sue Storm/Donna Invisibile (Vanessa Kirby), Johnny Storm/Torcia Umana (Joseph Quinn) e Ben Grimm/La Cosa (Ebon Moss-Bachrach) – chiamati a fare i conti con il colossale Galactus (Ralph Ineson), il quale intende divorare la terra a meno che non gli venga consegnato il figlio di Reed e Sue, Franklin Richards.

Noi di Cinefilos.it abbiamo assistito all’anteprima del film, potendo così vedere anche le due scene post-credits in esso contenute, una delle quali anticipa ovviamente i prossimi capitoli di questa Saga del Multiverso del Marvel Cinematic Universe. Come noto, I Fantastici Quattro: Gli Inizi è stato descritto come il film che ci traghetterà verso il gran finale rappresentato da Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars. In quei due film i vendicatori saranno chiamati a confrontarsi con la minaccia di Dottor Destino, interpretato da Robert Downey Jr. e i Fantastici Quattro avranno un ruolo di primo piano a riguardo.

In vista del primo di questi due film, atteso al cinema il 18 dicembre 2026, andiamo allora a scoprire il contenuto delle due scene presenti dopo il finale di I Fantastici Quattro: Gli Inizi. Naturalmente, seguono spoiler sul contenuto di queste scene.

La scena mid-credits introduce il grande villain della saga

Subito dopo la prima parte dei titoli di coda del film, arriva la scena che fa da ponte verso Avengers: Doomsday. Questa è introdotta dalla didascalia “4 anni dopo“. Vediamo Sue Storm e il piccolo Franklin intenti a leggere un libro sul divano della propria casa. Non c’è traccia di Reed, Johnny e Ben. Ad un certo punto Sue si alza per andare a cercare un altro libro, ma quando torna verso suo figlio avverte una presenza negativa. Avvicinandosi con i propri poteri attivati, trova infatti suo figlio in piedi davanti a Dottor Destino. Il villain è di spalle, inginocchiato di fronte al bambino al quale sembra stia sussurrando qualcosa. Non lo vediamo in volto, ma al di là del costume fedele a quello dei fumetti, con il mantello verde, in mano tiene anche la sua iconica maschera.

La scena si conclude così, introducendo dunque il personaggio che sarà poi interpretato da Downey Jr. Questa scena conferma però una serie di elementi: il Dottor Destino che vedremo in Avengers: Doomsday proviene dalla realtà dei Fantastici Quattro, ovvero Terra-828. Non sappiamo come abbia acquisito i suoi poteri, in quanto nel film viene riportato che gli unici ad essere esposti alla tempesta cosmica che li ha trasformati sono stati proprio i Fantastici Quattro. Allo stesso modo, viene da chiedersi se Destino fosse già in possesso dei suoi poteri durante lo scontro con Galactus o li abbia acquisiti nei quattro anni successivi.

In ultimo, il film non spiega come i Fantastici Quattro arrivino nella realtà del MCU fino ad oggi conosciuta, quella di Terra-616, ma questa scena ci permette di fare alcune teorie. Sappiamo infatti che la scena post-credits di Thunderbolts* vede i protagonisti di quel film assistere all’arrivo sulla Terra dell’astronave dei Fantastici Quattro. È possibile pensare che stiano inseguendo Dottor Destino, il quale in seguito allo scontro con Sue Storm potrebbe aver rapito Franklin e averlo portato con sé nell’universo dove vivono i personaggi che abbiamo fino ad oggi conosciuto. Perché Destino potrebbe averlo portato qui e quali siano le sue intenzioni nei confronti del bambino restano però un mistero che verrà svelato solo con l’arrivo di Avengers: Doomsday al cinema.

La seconda scena post-credits è un omaggio ai Fantastici Quattro

Dopo la conclusione dei titoli di coda, arriva invece la seconda scena extra, la quale è però semplicemente un’omaggio ai primi cartoni animati dei Fantastici Quattro. Vediamo infatti una televisione su cui passa la sigla di quella serie animata, nella quale i quattro protagonisti combattono alcuni dei loro più iconici villain (tra cui il Fantasma Rosso, personaggio che doveva essere anche nel film interpretato da John Malkovich ma che è poi stato tagliato). Una volta conclusasi la sigla, il braccio robotico di H.E.R.B.I.E. spegne la televisione concludendo definitivamente il film.

L’omaggio a Jack Kirby

Prima di queste scene, però, segnaliamo anche la presenza di un omaggio a Jack Kirby, uno dei più grandi, celebri e influenti autori di fumetti della storia, ideatore di numerosi personaggi Marvel tra cui proprio i Fantastici Quattro. Viene riportata una sua affermazione sul proprio lavoro e sulla sua idea di personaggi. Compare poi la cifra 828 (quella della Terra dove si svolge il film), la quale si svela essere parte della data di nascita di Kirby: 8/28/1917.