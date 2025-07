Brandon Routh, ex Superman, condivide la sua opinione sul film di James Gunn: “Ho pianto tre volte”

Superman Returns di Bryan Singer non è stato esattamente apprezzato dai fan quando è uscito nelle sale nel 2006, ma molti concordano sul fatto che, a prescindere dai difetti generali del film, Brandon Routh ha fatto un ottimo lavoro nel ruolo di Clark Kent/Superman.

La tiepida accoglienza del film ha portato all’annullamento di un sequel previsto, ma Brandon Routh avrebbe avuto l’opportunità di interpretare l’Uomo d’Acciaio molti anni dopo, nella versione Kingdom Come del leggendario eroe della DC Comics, per l’evento televisivo Crisi sulle Terre Infinite della CW.

Quella apparizione ha segnato molto probabilmente l’ultima volta di Routh con l’iconico costume rosso e blu, ma l’attore ha spesso parlato del suo amore per Superman e ha chiaramente una solida comprensione di ciò che lo ha reso un personaggio così popolare e duraturo nel corso degli anni.

Parlando con Variety per promuovere il suo nuovo film horror, Ick, Brandon Routh ha rivelato di aver visto Superman di James Gunn, e di esserne un grande fan. “È stato molto divertente. Mi è piaciuto molto. Penso che David [Corenswet] sia fantastico. Ho pianto almeno tre volte.”

“Vedo la cosa in modo diverso. La affronto da una prospettiva diversa”, ha aggiunto. “Mi sono davvero appassionato guardandolo affrontare quei momenti difficili di Superman nella prima conversazione con Lois e Clark nell’appartamento. E poi tutta la questione familiare mi ha davvero colpito. È un grande film. C’è molto da vedere. Devo assolutamente rivederlo.”

“Sono davvero entusiasta del potenziale dell’Universo DC”, ha detto. “Un lancio di successo è un vantaggio per tutti coloro che desiderano di più da ciò che la DC ha da offrire. Ci sono molte fantastiche proprietà che possono essere esplorate.”

LEGGI ANCHE:

Tutto quello che sappiamo su Superman

Superman è il primo film dei DC Studios scritto e diretto da James Gunn, con David Corenswet nei panni di Superman/Clark Kent e inaugurerà la fase intitolata “Dei e Mostri“. Il film racconterà un Clark Kent già adulto, alle prese con il delicato equilibrio tra la sua identità kryptoniana e quella umana, in un mondo in cui l’umanità fatica a fidarsi di figure straordinarie. Secondo quanto anticipato, non si tratterà di una storia di origini, ma piuttosto di un ritratto di Superman nel momento in cui cerca il suo posto nel mondo come giornalista al Daily Planet e come eroe capace di ispirare speranza.

Nel cast anche Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nathan Fillion, Isabela Merced, Skyler Gisondo, Sara Sampaio, María Gabriela de Faría, Wendell Pierce, Alan Tudyk, Pruitt Taylor Vince e Neva Howell. Questi attori porteranno sul grande schermo personaggi come Lois Lane, Guy Gardner, Hawkgirl, Metamorpho, Lex Luthor e Mister Terrific.

Con il suo stile inconfondibile, James Gunn trasporta il supereroe nel nuovo universo DC, con una miscela unica di racconto epico, azione, ironia e sentimenti, consegnandoci un Superman guidato dalla compassione e da una profonda fiducia nella bontà del genere umano. Il tono del film sarà molto diverso rispetto alle precedenti versioni più cupe: Gunn ha dichiarato che Superman sarà colorato, pieno di emozione e con un protagonista cresciuto in un ambiente familiare sano e amorevole, elemento che influenzerà profondamente la sua personalità.

Il film non solo rilancia l’iconica figura dell’Uomo d’Acciaio, ma getta anche le basi narrative e tematiche per l’intero universo condiviso DC, fondendo umanità, epica e introspezione morale in un racconto di rinascita mitologica.

Il film è al cinema dal 9 luglio distribuito da Warner Bros. Pictures.