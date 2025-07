L’estate nei tuoi occhi – Stagione 3: cast, trama, trailer e tutto quello che sappiamo

L’estate nei tuoi occhi (The Summer I Turned Pretty) di Prime Video è una delle serie romantiche più popolari attualmente in streaming, ma lo show è destinato a concludersi dopo la terza stagione. La prima stagione di L’estate nei tuoi occhi è stata un successo per Amazon. Ha dominato i social media ancora prima che la serie fosse disponibile in streaming, e la seconda stagione ha seguito le orme della prima, quindi è facile capire perché L’estate nei tuoi occhi sia stata rinnovata per una terza stagione.

La serie è basata su una trilogia di romanzi di Jenny Han, con ogni stagione ispirata a uno dei libri, anche se L’estate nei tuoi occhi ha apportato alcune piccole modifiche alla trama originale. Seguendo questo particolare formato, la terza stagione di L’estate nei tuoi occhi è basata su We’ll Always Have Summer, l’ultimo romanzo sulle avventure amorose estive di Belly (Lola Tung). L’ultimo romanzo porta Belly al college e oltre, fornendo un finale perfetto per la serie Amazon, mentre L’estate nei tuoi occhi volge al termine con la terza stagione.

Ultime notizie su L’estate nei tuoi occhi – stagione 3

Finalmente annunciata la data di uscita della terza stagione

Circa un mese dopo la pubblicazione delle prime immagini dei nuovi episodi, le ultime notizie confermano finalmente la data di uscita della terza stagione di The Summer I Turned Pretty. La terza e ultima stagione è ora prevista per mercoledì 16 luglio 2025. Questa data è in linea con il tema estivo della serie e uscirà più o meno nello stesso periodo delle due precedenti.

In concomitanza con la data di uscita, Prime Video ha condiviso un nuovo poster della terza stagione di The Summer I Turned Pretty su X (ex Twitter). Nel poster, Belly viene baciata sulla guancia da Jeremiah mentre Conrad guarda geloso.

Data di uscita della terza stagione di L’estate nei tuoi occhi

L’ultima stagione arriva quest’estate

L’estate nei tuoi occhi – stagione 3 è stata ufficialmente confermata da Amazon il 4 agosto 2023, ma ci vorranno quasi due anni prima che il nuovo episodio ottenga finalmente una data di uscita. Ora, Amazon Prime Video ha programmato la terza e ultima stagione di L’estate nei tuoi occhi per il debutto mercoledì 16 luglio 2025. La stagione che conclude la trilogia sarà composta da 11 episodi in totale.

Tutte e tre le stagioni di The Summer I Turned Prettysono disponibili in streaming esclusivamente su Amazon Prime Video.

The Summer I Turned Pretty, la seconda stagione è terminata il 28 agosto 2023.

Il cast della terza stagione di L’estate nei tuoi occhi

Belly e i cugini torneranno per un’ultima volta

Il cast della terza stagione di L’estate nei tuoi occhi sarà in gran parte lo stesso delle stagioni precedenti. Tuttavia, La seconda stagione di L’estate nei tuoi occhi ha aggiunto alcuni nuovi membri al cast, e la terza stagione probabilmente farà lo stesso. Lola Tung tornerà nei panni di Belly, affiancata da Christopher Briney nel ruolo di Conrad Fisher e Gavin Casalegno in quello di Jeremiah Fisher, dato che il loro triangolo amoroso è il cuore della serie. Si prevede che anche la maggior parte del cast tornerà, soprattutto perché Prime Video non ha annunciato alcuna partenza.

La trama della terza stagione di L’estate nei tuoi occhi

La fine del triangolo amoroso?

Mentre “L’estate in cui sono diventata bella” nel suo complesso è una storia di formazione, il terzo romanzo della trilogia, “We’ll Always Have Summer”, è quello in cui i personaggi crescono davvero. Se la trama della terza stagione di “L’estate in cui sono diventata bella” seguirà i romanzi, vedrà Belly diplomarsi al liceo, frequentare l’università e prepararsi per il futuro. Il terzo romanzo fa anche un salto in avanti nel tempo fino alla laurea di Belly e oltre, permettendo al pubblico di vedere dove finisce e con chi sta.

Dato che è stato anche annunciato che la terza stagione sarà l’ultima, è logico che la storia possa seguire abbastanza fedelmente il romanzo. È fondamentale fornire una conclusione soddisfacente e, anche se vengono apportate piccole modifiche al libro, We’ll Always Have Summer è un modo appropriato per concludere l’adattamento. I primi materiali promozionali hanno utilizzato il titolo del libro come slogan, suggerendo che farà parte della storia.

Come il finale della seconda stagione ha preparato il terreno per la terza stagione di L’estate nei tuoi occhi

La seconda stagione ha lasciato molte domande senza risposta

La storia della terza stagione di L’estate nei tuoi occhi non deve necessariamente avere lo stesso finale del romanzo, anche se tutti gli eventi finora hanno portato Belly a fare quella scelta definitiva.

La trama della terza stagione di “The Summer I Turn Pretty” non è direttamente collegata agli eventi della seconda stagione. Nel finale, Belly capisce i sentimenti dei due ragazzi che le hanno rubato il cuore negli ultimi anni, e questo influisce sulla storia d’amore della terza stagione. Alla fine della seconda stagione di “The Summer I Turned Pretty”, Belly ha avuto la possibilità di esplorare i propri sentimenti sia per Conrad che per Jeremiah.

La terza stagione dovrebbe vedere Belly in grado di guardare a ciascuna delle sue relazioni con maggiore maturità. Dopo tutto l’amore e la perdita che ha vissuto, Belly avrà una migliore comprensione del proprio cuore e una maggiore disponibilità ad aprirsi e ad essere onesta sui propri sentimenti. Questo le permetterà finalmente di scegliere tra i due, proprio come nel romanzo. Anche se la trama della terza stagione di L’estate nei tuoi occhi non dovrà necessariamente avere lo stesso finale del romanzo, tutti gli eventi accaduti finora hanno portato Belly a compiere quella scelta definitiva.

Trailer della terza stagione di L’estate nei tuoi occhi

Guarda il teaser trailer della terza stagione qui sotto

Poco dopo l’annuncio della data di uscita, Amazon Prime Video ha rivelato il trailer della terza stagione di L’estate nei tuoi occhi nell’aprile 2025. Il teaser mostra Belly e Jeremiah mentre si divertono insieme e, in generale, formano una coppia carina. Tuttavia, le cose prendono una piega interessante negli ultimi momenti del teaser, quando Conrad appare improvvisamente alla porta di casa di Belly.