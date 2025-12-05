The Abandons, la spiegazione del finale: Chi sopravvive all’incendio

L’ultima serie western di Netflix, The Abandons, è appena uscita e tutti e sette gli episodi sono disponibili in streaming sulla piattaforma in tutto il mondo. Questo dramma storico, che racconta la faida tra due famiglie rivali alla fine della pista dell’Oregon, si conclude in modo incendiario, con un finale sospeso pensato per preparare il terreno a una possibile seconda stagione.

Come suggerisce il trailer di The Abandons, la serie è incentrata sulla feroce rivalità tra Fiona Nolan, interpretata da Lena Headey, e Constance Van Ness, interpretata da Gillian Anderson, che sono coinvolte in un violento conflitto per il possesso della terra occupata da Fiona e dalla sua famiglia. Constance rivendica il diritto su questa terra, che vuole sfruttare per estrarre argento.

Se il terzo episodio della seconda stagione di Landman non ha soddisfatto l’appetito dei fan western per un thriller televisivo ricco di azione questa settimana, allora The Abandons dovrebbe fare al caso loro. Questa serie Netflix è piena di vendette mortali, spettacolari sparatorie e intrighi familiari ricchi di suspense. Finisce dove inizia, con una fattoria di famiglia rasa al suolo.

Solo una tra Fiona e Constance esce dal fuoco nel finale di The Abandons

Nel finale culminante del settimo episodio di The Abandons, “This Was Meant to be My Peace”, Fiona Dolan e i suoi compagni residenti di Jasper Hollow danno fuoco alla villa Van Ness con la matriarca Constance all’interno. Nel momento in cui Quentin Serra e Elias Teller, il figlio di Fiona, fanno rotolare un carrello di barili in fiamme all’interno della casa, le strutture in legno prendono fuoco.

Non contenta di guardare la casa della sua rivale bruciare, Fiona entra nell’edificio per cercare Constance. Le due lottano nella camera da letto di Constance, finché il fuoco e il fumo sembrano sopraffarle. L’ultima immagine che vediamo è Constance distesa sulla schiena, soffocata dal fumo. Nel frattempo, Fiona sembra aver avuto la meglio nella loro lotta.

Pochi secondi dopo, dopo che una finestra al primo piano viene fracassata, una figura solitaria barcolla giù per le scale in mezzo alle fiamme ed esce dalla porta principale. È impossibile distinguere l’identità della figura, anche se i suoi lunghi capelli sembrano ricadere sciolti su un lato e sembra che indossi un abito lungo o un cappotto.

Lo schermo diventa nero prima che riusciamo a identificare la figura, lasciandoci volutamente nel dubbio se sia Fiona o Constance ad essere fuggita. Se dobbiamo credere allo showrunner di The Abandons Chris Keyser, lui e il suo team di sceneggiatori non hanno ancora deciso quale personaggio sia quello che esce vivo dall’incendio (via Tudum).

Lo sceneggiatore di questo episodio finale, Kurt Sutter, non è più coinvolto nella realizzazione della serie. Il creatore originale e showrunner di The Abandons ha lasciato la serie poche settimane prima della fine della produzione a causa di divergenze creative con Netflix, portando forse con sé la sua soluzione preferita per il finale sospeso.

Tutto ciò che possiamo fare è speculare su chi sia più probabile che sia uscito vivo dall’incendio. C’è però un indizio negli ultimi secondi dell’episodio che potrebbe permetterci di fare un’ipotesi plausibile.

Mentre c’è una breve inquadratura di Constance ancora nella sua camera da letto quasi immediatamente prima che la figura appaia in cima alle scale, non vediamo Fiona in quel momento. A conti fatti, quindi, è Fiona che riesce a sfuggire all’incendio.

Al di là di questo dettaglio, è difficile dire quale dei due personaggi compaia nell’ultima inquadratura dell’episodio. Entrambe hanno i capelli strettamente legati o intrecciati, che avrebbero dovuto sciogliersi durante la lotta, mentre Constance indossa un abito lungo e Fiona un cappotto lungo.

Perché i Teller e le altre famiglie hanno appiccato il fuoco alla villa Van Ness

È stato ipotizzato che The Abandons sia in realtà un prequel di Sons of Anarchy, dato che le due serie hanno lo stesso creatore, Kurt Sutter, e sono entrambe ambientate nel Pacifico nord-occidentale. Infatti, due dei figli adottivi di Fiona Dolan nella serie portano il cognome Teller, che è anche il nome della famiglia principale in Sons of Anarchy.

Oltre a Fiona, Elias Teller è determinante nell’incendio doloso della villa dei Van Ness alla fine di The Abandons, insieme agli altri coloni di Jasper Hollow Quentin Serra e Miles Alderton. Le famiglie lanciano congiuntamente questo attacco per impedire ai Van Ness di tentare di appropriarsi delle loro terre a Hollow, una volta per tutte.

Fiona ed Elias hanno un motivo in più per compiere l’attacco, perché la famiglia Van Ness tiene prigioniera Dahlia Teller, figlia di Fiona e sorella di Elias. Nei momenti che precedono l’imboscata dei residenti di Jasper Hollow alla villa dei Van Ness, Constance sembra pronta a uccidere Dahlia davanti a Fiona.

Inoltre, bruciare la villa è una forma di vendetta contro i Van Ness che chiude il cerchio della serie. Nei primi minuti di The Abandons, Jasper Hollow viene saccheggiata dagli scagnozzi dei Van Ness, guidati dai figli di Constance, Willem e Garrett, che appiccano il fuoco agli alberi intorno al ranch e fanno precipitare il bestiame della Hollow da una scogliera.

Chi altro muore alla fine di The Abandons

Non sono solo Constance Van Ness e Fiona Nolan a trovarsi in pericolo di morte alla fine dello show. The Abandons si rivela un degno sostituto di Yellowstone su Netflix, uccidendo diversi personaggi nel climax dell’episodio 7.

Mentre lanciano il loro attacco, le famiglie di Jasper Hollow uccidono Claven, l’uomo di fiducia dei Van Hess, e almeno altri quattro scagnozzi dei Van Ness. L’unico di quelli che tengono Dahlia prigioniera a sopravvivere all’assalto iniziale alla villa è Roache, un formidabile antagonista che uccide molti altri personaggi nel corso della serie.

Tuttavia, Roache sembra ottenere la sua punizione alla fine, quando viene colpito da un colpo di Miles Alderton e cade a terra, pochi istanti dopo aver sparato a Quentin Serra all’addome. Mentre Quentin sembra essere sopravvissuto alla fine dell’episodio, Roache non compare più.

Non è chiaro nemmeno se Dahlia Teller possa sopravvivere dopo essere stata pugnalata ripetutamente alla coscia e all’addome da Constance Van Ness. Anche se alla fine dell’episodio è ancora viva, potrebbe aver riportato una ferita mortale che la ucciderà prima di una potenziale seconda stagione di The Abandons.

Perché i Van Ness prendono Dahlia Teller prigioniera

Dahlia viene catturata da Roache e dai suoi scagnozzi dopo aver pugnalato Garrett Van Ness allo stomaco con una scheggia di vetro rotto, dopo che lui ha violentemente rapito sua sorella Trisha per strada. Constance rivela in seguito la sua errata convinzione che sia stata Dahlia a uccidere suo figlio Willem nel primo episodio di The Abandons.

Lei presume giustamente che la cattura di Dahlia attirerà Fiona da lei. Constance sembra intenzionata a uccidere Dahlia lentamente e crudelmente davanti alla sua madre adottiva, per vendicare il ruolo che entrambe hanno avuto nella morte di Willem.

Come Garrett Van Ness scopre chi ha ucciso Willem

È all’inizio del settimo episodio di The Abandons che Constance scopre che sono stati Fiona e i Teller a causare la morte di Willem, quando l’altro suo figlio Garrett scopre la verità. I Van Ness avevano precedentemente ipotizzato che Willem fosse stato ucciso dai lupi di montagna, dopo che era stato ritrovato un corpo che si presumeva fosse il suo, devastato da ferite da morso.

Ma Garrett, interpretato da Luke Till, protagonista della serie The X-Men e del film The Collective del 2023, si imbatte in Miles Alderton che sta scavando la tomba del suo cane. Alderton si sta preparando a lasciare Jasper Hollow prima che i Van Ness la trasformino in una miniera d’argento.

Tuttavia, le sue azioni rivelano accidentalmente a Garrett cosa è realmente successo a suo fratello. Willem Van Ness è stato ucciso da Fiona Dolan, per vendicare lo stupro della figlia adottiva, Dahlia. Dopo che Dahlia ha pugnalato Willem alla schiena con un forcone in seguito alla violenza sessuale, Fiona lo ha ucciso a sangue freddo.

Gli abitanti di Jasper Hollow hanno poi deciso collettivamente di seppellire il corpo di Willem sotto i resti del cane di Miles, Sweetie, che era stato ucciso dai Van Hesse. Hanno finto che Willem fosse stato ucciso dai lupi, usando il corpo di un soldato morto come sosia, e i Van Ness non ne hanno saputo nulla fino a quando Garrett non ha scoperto la verità sulla tomba di Sweetie.

Il finale di The Abandons prepara il terreno per una possibile seconda stagione

Con il suo finale sospeso e ricco di suspense, The Abandons prepara perfettamente il terreno per una stagione successiva, in cui scopriremo chi è sopravvissuto alla lotta all’ultimo sangue tra Constance e Fiona. Indipendentemente da chi avrà la meglio nel loro scontro diretto, Garrett Van Ness è ancora vivo e vegeto, e il suo arrivo sulla scena nei momenti finali dell’episodio 7 fa presagire guai.

Oltre a Garrett, anche i figli adottivi di Fiona, Elias e Dahlia Teller, Albert Mason e Lilla Belle, sopravvivono per combattere un altro giorno. Lo stesso vale per Trisha Van Ness, la cui storia d’amore con Elias rimane irrisolta. Se gli ascolti iniziali della serie soddisferanno le aspettative, una seconda stagione di The Abandons potrebbe consolidare la rivalità di Netflix con Taylor Sheridan nel campo dei western televisivi.

Potrebbe avere i suoi detrattori tra coloro che condannano il sensazionalismo di alcune recenti uscite western, ma la serie ha tutti gli ingredienti per competere con Landman e il franchise Yellowstone per gli anni a venire. Sebbene The Abandons richiami il selvaggio West del passato, potrebbe avere un futuro brillante su Netflix.