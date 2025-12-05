Noir in Festival: è il momento del Premio Caligari e del Black Panther Award

HomeCinema News2025

Il Noir in Festival si avvia alla conclusione della sua 35ª edizione con una giornata che culminerà nella consegna dei due riconoscimenti cinematografici: il Premio Caligari, dedicato al miglior noir italiano dell’anno, e il Black Panther Award al miglior titolo del Concorso internazionale.

Prima di scoprire i film vincitori, nel pomeriggio di venerdì 5 dicembre l’Università IULM ospiterà un incontro con i finalisti del Premio Caligari (ore 15- Sala dei 146) alla presenza di Leonardo Di CostanzoGabriele MainettiMauro ManciniEdgardo PistoneElisabetta SgarbiPaolo Strippoli. Subito dopo, alle 16, il festival rende omaggio a Pupi Avati con un doppio appuntamento attorno a L’orto americano: un incontro con il regista, insignito del Premio Speciale Caligari, tra cinema e letteratura, seguito dalla proiezione fuori concorso del suo ultimo film.

La giornata prosegue alla Cineteca Milano Arlecchino, con la proiezione dell’ultimo film del Concorso internazionale, Rapaces di Peter Dourountzis (ore 18.00), thriller con al centro un’indagine condotta da un padre e una figlia. Il regista sarà in sala per presentare il film.

Eojjeol suga eopda (No other choice)Alle 20.30, sempre alla Cineteca Milano Arlecchino, prende il via la Cerimonia di Premiazione 2025 con l’annuncio dei film vincitori, seguita dalla proiezione speciale di No Other Choice di Park Chan-wook, maestro del cinema coreano e figura di riferimento mondiale per l’estetica del noir contemporaneo. Il suo ultimo film, applauditissimo a Venezia e in sala dal 1° gennaio con Lucky Red, è un nuovo instant cult tra dramma sociale e dark comedy. Leggi la nostra recensione dalla proiezione in anteprime alla Mostra di Venezia 82.

La mattina all’Università IULM incontro con Sara Poma per il secondo appuntamento dedicato al mondo dei podcast (ore 11.00, Sala dei 146). L’autrice, in dialogo con Mazzino Montinari, presenta Figlie, un viaggio nell’Argentina della dittatura alla ricerca di una madre, e La città d’amianto, sulle drammatiche vicende di Casale Monferrato e dell’Eternit.

A chiudere il programma della giornata, la Rizzoli Milano ospita due appuntamenti dedicati al cinema e alla letteratura noir. Alle 17 presentazione del nuovo numero della rivista edita da Elisabetta Sgarbi Pantagruel, dedicato a Claudio Caligari nel decennale della sua scomparsa e del suo ultimo film Non essere cattivo. Intervengono gli sceneggiatori Francesca Serafini e Giordano Meacci, in dialogo con John Vignola. Alle 18, arriva Bumerang di Daniele Sanzone (La nave di Teseo), una nuova indagine del commissario Del Gaudio nel “laboratorio sociale” di Scampia. L’autore dialogherà con lo scrittore Gianni Biondillo, modera John Vignola.

Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
ALTRE STORIE

