L’estate nei tuoi occhi: 10 modifiche rispetto al libro

L’estate 2022 vede il lancio di molte anteprime molto attese, tra cui Dali Land, uscito nelle sale il 18 luglio. Con Ben Kingsley nei panni dell’eccentrico ma straordinariamente talentuoso Salvador Dalí, il film cattura un momento frenetico della vita dell’artista, in cui il suo assistente affronta ogni sorta di dramma nel tentativo di lanciare la mostra di Dalí del 1973. Il film vanta un cast stellare che include la star emergente Christopher Briney, protagonista anche della serie di grande successo L’estate nei tuoi occhi.

Ispirato alla popolare trilogia di Jenny Han, “L’estate nei tuoi occhi” debutta quest’estate su Amazon Prime, portando sul piccolo schermo un pezzo di vita, un innocente racconto estivo. I fedeli fan dei romanzi di Jenny Han su Belly Conklin e il suo primo incontro con l’amore e la femminilità a Cousins Beach troveranno alcune differenze nella serie Amazon Prime rispetto al primo libro.

10 Diversità nella serie L’estate nei tuoi occhi Una differenza immediata è la diversità del cast della serie Amazon Prime rispetto al libro. Mentre il primo libro non specifica mai che Belly è bianca, la copertina originale del libro del 2009 la raffigurava come una ragazza bionda e bruna, mentre nella serie TV è per metà coreana e per metà bianca, dando un’immediata sensazione del mondo diversificato di oggi. Creare una trama con al centro una famiglia asiatica conferisce alla serie la profondità, la complessità e l’immediata sensazione di inclusività che Jenny Han voleva dare alla serie. L’aggiunta di un nuovo personaggio alla serie, Cleveland, che ha origini filippine, arricchisce ulteriormente la trama e l’atmosfera degli anni 2020, spiegando il suo immediato fascino globale sui teenager.

9 Deb Ball Una delle discrepanze più evidenti tra il libro e la serie è il fatto che il ballo delle debuttanti non esisteva nel libro. Si tratta di un cambiamento importante nella trama, aggiunto da Han in un’intervista a Wrap “… per dare davvero vita a un rito di passaggio come un rito cerimoniale di passaggio all’età adulta, per vederlo davvero visualizzato, perché penso che culture diverse abbiano molti modi diversi di segnare quel momento di transizione tra l’adolescenza e l’età adulta”. Il ballo delle debuttanti è un aspetto importante in questa storia d’amore estiva e aggiunge un tocco alla Bridgerton alla trama, poiché Belly deve scegliere un accompagnatore ufficiale. Questo fa emergere anche il triangolo amoroso della storia, poiché lei deve scegliere tra Jeremiah e Steven. Lo sfarzo e la cerimonia di questo rituale vittoriano si intrecciano con le notizie sulla salute di Susannah e creano una piacevole tensione adolescenziale che collega la serie.

8 La dinamica tra Belly e Taylor Le relazioni sono una componente importante di L’estate nei tuoi occhi, e fondamentale per il personaggio di Belly è la sua migliore amica, Taylor, che lei ama e ammira e con cui finisce per scontrarsi sia nella serie che nel primo libro di Jenny Han. La differenza nella serie Amazon Prime è che la loro amicizia è più centrale e viene ulteriormente sviluppata dall’apparizione di Taylor in alcuni episodi, che agita le acque con i sentimenti nascenti di Belly per i ragazzi Fisher. Taylor (interpretata da Rain Spencer), invece di apparire in flashback come nel libro, visita effettivamente la città di Cousins, creando scintille con i crescenti interessi amorosi di Belly, Jeremiah e Steven. La serie crea una dinamica più equilibrata tra le migliori amiche, poiché Belly e Taylor litigano per il bacio di Taylor ai ragazzi Fisher, proprio come nella vita reale, aiutandole a esaminare la loro amicizia per quello che è e a risolvere il loro conflitto, rendendola più appetibile per lo spettatore moderno.

7 Razzismo Grazie alla diversità del cast, la serie TV ha l’opportunità di commentare il razzismo nella città immaginaria di Cousins Beach, in una scena tesa con il fratello di Belly, Steven, al country club locale. Steven, che lavora al country club locale per pagarsi il college, subisce alcuni insulti razzisti nei confronti degli asiatici mentre serve alcuni clienti presuntuosi nella sala da gioco, portando alla ribalta la realtà odierna in cui gli asiatici sono vittime di discorsi di odio e crimini. Si tratta di una divergenza rispetto al libro, ma ancora una volta aggiunge spessore e credibilità alla trama per il pubblico contemporaneo.

6 Erba contro sigarette Non c’è modo migliore per rinfrescare il personaggio del “fumatore” Conrad che la scelta dell’erba nella serie TV rispetto alle sigarette che facevano parte del romanzo di Han. La storia d’amore estiva ruota attorno all’atteggiamento timido e innamorato di Belly nei confronti di Conrad. La scelta di vizi minori, ovvero le sigarette rispetto all’erba, aggiunge qualcosa alla trama e fa emergere l’amore adolescenziale di Belly per Conrad e il modo in cui lei è sempre rimasta incantata da ogni sua parola. Questo cambiamento nella trama permette agli spettatori della serie Amazon Prime Video di vedere l’innocenza e la crescente infatuazione di Belly per Conrad Fisher, persino nelle sue scelte in fatto di fumo.

5 Più che la storia di Belly Il libro L’estate nei tuoi occhi è visto in gran parte attraverso gli occhi di Belly, dando molto meno spazio alle altre personaggi femminili del libro. La serie, tuttavia, sviluppa alcune trame secondarie, tra cui il rapporto solido e talvolta competitivo tra le madri, ovvero la madre di Belly, Laurel (interpretata da Jackie Chung), e Susannah Fisher interpretata da Rachel Blanchard. Essendo la migliore amica di Laurel dai tempi del college, la dinamica tra lei e Susannah aggiunge un altro aspetto di amicizia femminile alla trama e una tensione interessante alla storia. Il nuovo amore di Laurel, Cleveland Castillo, un autore locale ma molto famoso, amplia ulteriormente la portata della storia oltre Belly.

4 La collana Infinity di Belly I sentimenti di Conrad per Belly si approfondiscono e si sviluppano nel corso del primo e del secondo libro (It’s Not Summer Without You), quando lei scopre il regalo di Conrad, una collana Infinity nascosta nella sua scrivania. La serie TV, al contrario, introduce questa scena fondamentale nella seconda parte della prima stagione. Il momento in cui Belly scopre il regalo di compleanno nascosto nella prima stagione influisce sicuramente sul modo in cui gli spettatori vedono Belly e Conrad e sulla serietà dei sentimenti di lui per lei, aumentando l’interesse e l’attesa degli spettatori.

3 Il ruolo di Cam Il primo incontro di Belly con un ragazzo e il suo primo assaggio di “bellezza” avviene quando incontra per caso il personaggio di Cam in una stazione di servizio locale a Cousins, che la invita a unirsi a lui al falò che si terrà quella sera. Nel libro, Cam ha un ruolo più centrale, interagisce maggiormente con i ragazzi Fisher e Steven, e decide di rompere con Belly vedendo che lei sembra essere innamorata di Conrad e Jeremiah. Nella serie, Belly assume maggiore controllo dei propri sentimenti ed è lei a rompere con Cam. Questa decisione e questo cambiamento nella trama si adattano meglio al tema sottostante del passaggio all’età adulta, in cui lei assume improvvisamente maggiore controllo della propria vita, soprattutto per quanto riguarda i suoi interessi romantici.

2 Cameo! In un divertente colpo di scena, Jenny Han, (l’autrice e creatrice di L’estate nei tuoi occhi) appare in una scena durante il Deb Ball dove prende un bicchiere di champagne. Si tratta di una scelta audace ma divertente, dato che il Deb Ball non ha mai fatto parte del libro. Inoltre, si adatta bene all’atmosfera divertente e stravagante di questa serie TV, che ricorda una commedia romantica ambientata sulla spiaggia, e aumenta l’ammirazione per Jenny Han come forza creativa dietro di essa.