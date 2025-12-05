Cary-Hiroyuki Tagawa, star di Mortal Kombat, muore a 75 anni

L’attore Cary-Hiroyuki Tagawa, noto per i suoi ruoli in Mortal Kombat e Memorie di una geisha, è scomparso all’età di 75 anni. Deadline ha confermato che l’attore è morto giovedì (4 dicembre 2025) a causa di complicazioni seguite a un ictus. Al momento della morte era circondato dalla sua famiglia. Al grande pubblico, Tagawa era noto soprattutto per il ruolo di Shang Tsung, il mago oscuro che ha interpretato in numerosi progetti di Mortal Kombat per il cinema, la televisione e i videogiochi. Ha interpretato questo ruolo per la prima volta nel film della New Line del 1995 ed è tornato due anni dopo in Mortal Kombat: Annihilation.

L’attore ha poi ripreso il personaggio con apparizioni nella serie del 2013 Mortal Kombat: Legacy e in un episodio del 2015 di Mortal Kombat X: Generations. Ha continuato a doppiare Shang Tsung in Mortal Kombat 11 (2019) e ha contribuito con la sua immagine al gioco di ruolo Mortal Kombat: Onslaught nel 2023. Il primo film Mortal Kombat è stato un grande successo, incassando oltre 100 milioni di dollari con un budget di 20 milioni. Dopo il successo del film, Tagawa ha spiegato come il tempismo abbia giocato a favore del progetto. Ha osservato che, all’epoca, i videogiochi erano già ben consolidati e stavano guadagnando sempre più popolarità, il che probabilmente ha contribuito al successo del film.

È stato un tempismo perfetto, dato che Mortal Kombat come videogioco, al momento della realizzazione del film, era al quarto o quinto posto e l’impatto del film ha sicuramente avuto a che fare con la popolarità dei videogiochi.

L’attore ha anche elogiato il regista, Paul W.S. Anderson, per la sua influenza sullo stile visivo e sulla musica del film. Secondo Tagawa, la colonna sonora si adattava perfettamente all’azione sullo schermo.

È stato il primo nella storia delle arti marziali ad applicare questo tipo di musica, davvero allegra e trascinante. Non si riusciva a stare fermi quando si ascoltava la musica. E si adattava perfettamente all’azione.

Tagawa è apparso anche in un altro adattamento di un videogioco, interpretando il ruolo del cattivo Heihachi Mishima in Tekken. Sfortunatamente, a differenza di Mortal Kombat, quel film del 1991 non ottenne grandi risultati al botteghino, soprattutto se paragonato all’iconica serie di videogiochi.

Il ruolo che ha portato Tagawa al successo è stato quello in L’ultimo imperatore, il film epico di Bernardo Bertolucci vincitore di un Oscar nel 1987. Ha interpretato Chang, l’autista dell’imperatore. Anche se il suo personaggio era relativamente minore, ha comunque avuto un ruolo importante nel film.