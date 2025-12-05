Stranger Things – Stagione 5: il video delle reazioni al “tavolo di lettura” del finale del Volume 1!

Netflix ha diffuso un breve estratto dal “tavolo di lettura” del finale di Stranger Things – Stagione 5 Volume 1. Nel video si possono vedere i fratelli Duffer mentre leggono il copione della puntata in questione, esattamente al momento del finale con li cliffhanger che ci accompagnerà nel Volume 2, disponibile nella notte tra Natale e Santo Stefano, in Italia.
Si tratta ovviamente del momento in cui scopriamo che, chissà come, anche Will (Noah Schnapp) ha ricevuto dei poteri come quelli di Undici e li usa per proteggere i suoi amici dagli attacchi dei Demogorgoni, nel momento in cui Vecna entra nel nostro mondo. Le reazioni del cast sono esilaranti, compreso il commento di Millie Bobby Brown, che nella vita è diventata amica intima di Noah Schnapp, che gli dice “Sei uno come me!” per poi aggiungere “ora tocca a te fare i conti con quel dannato naso sanguinante”.
Ecco il video:
