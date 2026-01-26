HomeSerie TvApprofondimenti

Lyonel Baratheon è il migliore rappresentante "di famiglia" visto negli adattamenti dai romanzi di George R.R. Martin

Di Chiara Guida

Lyonel Baratheon è uno dei migliori nuovi personaggi apparsi in A Knight of the Seven Kingdoms, forse è perché combina i migliori aspetti di tre Baratheon principali visti ne Il Trono di Spade. I primi due episodi di AKOTSK hanno introdotto una serie di nuovi personaggi.

Nella serie HBO, molti personaggi hanno nomi familiari, le loro case sono le stesse di Game of Thrones e di House of the Dragon. Tuttavia, come ha dimostrato Ser Manfred Dondarrion (Daniel Monks), le persone nelle case spesso si comportano in modo diverso rispetto ai loro antenati e discendenti. Lyonel, tuttavia, ricorda molto la sua discendenza Baratheon vista in Game of Thrones.

Lyonel Baratheon è uno dei migliori nuovi personaggi di A Knight of the Seven Kingdoms

Il primo episodio di A Knight of the Seven Kingdoms è molto diverso dalle puntate iniziali delle altre serie de Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, offrendo umorismo, leggerezza e momenti di tranquillità. Il momento clou, se così si può definire, è una festa, ma di tutt’altro tipo rispetto alle Nozze Rosse.

Quando Dunk (Peter Claffey) si ritrova di fronte al Signore di Capo Tempesta, Lyonel Baratheon (Daniel Ings), si potrebbe pensare che sia nei guai per aver partecipato ai festeggiamenti senza offrire un dono alla Tempesta Ridente. Invece, Lyonel si affeziona al massiccio cavaliere e i due si sfidano in una gara di danza.

Lyonel è un personaggio vorticoso, che si è guadagnato rapidamente il suo soprannome. È affascinante, feroce, divertente e non disdegna di aiutare un cavaliere che tutti gli altri hanno dato per spacciato. Il suo sorriso illumina la tenda, ma genera tanto rispetto che tutti tacciono quando parla. Lyonel è un Baratheon fino al midollo.

Lyonel unisce i lati migliori dei suoi discendenti della Casa Baratheon di Game of Thrones

Lyonel è un antenato dei Baratheon che compaiono in Game of Thrones: Robert (Mark Addy), Renly (Gethin Anthony) e Stannis (Stephen Dillane). Ognuno di questi Baratheon ha i suoi difetti, ma hanno anche molti pregi, e sono tre dei personaggi più simpatici della serie.

Forse Lyonel è così accattivante perché incarna il meglio di questi fratelli. Lyonel ama bere e fare festa, ma è anche temibile e formidabile, proprio come Robert. È generoso con ciò che ha e affascinante, fa subito amicizia con Dunk e lo guida nel suo viaggio, proprio come Renly.

Lyonel è anche giusto e saggio, come Stannis. Rimprovera Dunk per il suo passo falso, ma poi gli permette di restare. I fratelli Baratheon sembravano aspetti diversi della stessa persona in Game of Thrones, ed è forse per questo che hanno fallito. Lyonel è il pacchetto completo in A Knight of the Seven Kingdoms, e per questo è un vincitore.

Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
