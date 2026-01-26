Ella McCay Perfettamente Imperfetta, dal 5 febbraio in esclusiva su Disney+

Ella McCay Perfettamente Imperfetta debutterà il 5 febbraio in esclusiva su Disney+ a livello internazionale. Il film 20th Century Studios condivide la storia della vita familiare in tutti i suoi momenti difficili e comici, e tutto ciò che sta nel mezzo.

Dopo una lunga carriera come produttore di film quali 17 anni (e come uscirne vivi) e Ci sei Dio? Sono io, Margaret., oltre che per il lavoro di lunga data nella serie I Simpson, James L. Brooks ha sentito il bisogno di dedicare nuovamente le sue energie alla scrittura di una storia originale. “Il mio obiettivo con questo film era rendere omaggio, per quanto possibile, all’età d’oro della commedia cinematografica, gli anni ‘40 e ‘50… La sfida è stata quella di mantenere lo stesso spirito folle di quell’epoca, pur prendendo sul serio gli inevitabili scossoni, i dolori e le insidie dell’essere umani”, spiega Brooks. Mentre la sceneggiatura di Brooks approfondisce il tema dei traumi infantili e dei loro effetti a lungo termine, Ella McCay Perfettamente Imperfetta tratta essenzialmente del riconoscimento dell’amore e della creazione di un senso di famiglia ovunque abbiamo la fortuna di trovarlo, indipendentemente da quanto possano essere complicati i membri di quella stessa famiglia.

Il film 20th Century Studios Ella McCay Perfettamente Imperfetta invita il pubblico a seguire un percorso di drammi umani con piacevoli deviazioni verso momenti comici inaspettati, fino ad arrivare a una conclusione commovente che rivela che “non esiste una parola opposta a trauma, ma la speranza ci si avvicina molto”.

Ella McCay Perfettamente Imperfetta

Il film racconta la storia di una giovane donna idealista, alle prese con la gestione della famiglia, tutt’altro che perfetta, e della sua passione per il lavoro. Scritta e diretta da James L. Brooks, questa commedia fresca e commovente parla delle persone che ami e di come sopravvivere a loro.

Ella McCay Perfettamente Imperfetta vanta un cast stellare che include Emma Mackey, Jamie Lee Curtis, Jack Lowden, Kumail Nanjiani, Ayo Edebiri, Spike Fearn, Rebecca Hall, Julie Kavner, Becky Ann Baker, Joey Brooks con Albert Brooks e Woody Harrelson. Il film è prodotto da James L. Brooks, p.g.a., Richard Sakai, p.g.a., Julie Ansell, p.g.a., Jennifer Brooks.