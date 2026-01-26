A Knight of the Seven Kingdoms, episodio 2: i Targaryen fanno la loro entrata in scena

Il principale dilemma di Dunk, quando arriva ad Ashford Meadow, è che non ha alcun modo di dimostrare di essere stato nominato cavaliere. L’inizio dell’episodio 2 di A Knight of the Seven Kingdoms mostra Dunk che racconta e continua la storia di Ser Arlan, sperando che qualcuno di alto rango presente al torneo possa ricordare il suo maestro e garantire per la sua investitura a cavaliere. Tuttavia, quando i Targaryen reali arrivano ad Ashford, dando ufficialmente il via alla giostra, il sogno di Dunk sembra destinato a svanire.

I Targaryen sono arrivati ufficialmente al torneo

Durante gli eventi di A Knight of the Seven Kingdoms, Daeron II Targaryen è il re di Westeros. Il sovrano non si reca personalmente ad Ashford nell’episodio 2, ma vi arrivano due dei suoi figli, il principe Baelor e il principe Maekar. Baelor è l’erede al Trono di Spade e attuale Primo Cavaliere del Re, mentre il fratello minore Maekar si trova molto più indietro nella linea di successione.

Mentre Dunk osserva questi principi Targaryen mentre vengono accolti da Lord Ashford, ha un’interazione spiacevole con il principe Aerion, figlio di Maekar. È subito evidente che Aerion è una persona estremamente sgradevole. È, a tutti gli effetti, l’equivalente del Principe Joffrey di A Knight of the Seven Kingdoms: un reale arrogante che trae piacere nel trattare con crudeltà chi considera inferiore.

Dunk scopre che due principi Targaryen sono scomparsi

Il principe Maekar ha quattro figli, ma Aerion è l’unico ad arrivare al torneo come parte del seguito Targaryen. Nell’episodio 2 di A Knight of the Seven Kingdoms, Dunk scopre un passaggio di servizio che conduce alla dimora di Lord Ashford. Una volta entrato, si avvicina alla sala dove i fratelli hanno iniziato a sistemarsi. È in questo momento che Dunk sente dire che Maekar ha perso di vista due dei suoi figli.

Il principe Daeron e il principe Aegon risultano scomparsi da un giorno durante gli eventi dell’episodio 2. Mentre Dunk origlia la conversazione, sente Baelor affermare che Maekar non avrebbe mai dovuto ordinare a Daeron di prendere parte al torneo, lasciando intendere che il giovane principe fosse riluttante a scendere in campo. L’erede Targaryen aggiunge di essere certo che Daeron e Aegon si faranno vivi, anche se la strana figlia di Lord Ashford dice a Dunk che i principi sono probabilmente morti.

Il principe Baelor Targaryen conferma la cavalleria di Dunk

Per quanto Dunk sia grande e impacciato, non sorprende che i principi Targaryen scoprano il suo nascondiglio nell’episodio 2 di A Knight of the Seven Kingdoms. Maekar gli ordina di mostrarsi, ed è in quel momento che Dunk decide di tentare il tutto per tutto. Spiega al futuro re che non potrà competere se nessuno potrà garantire per lui, e che nessuno dei cavalieri presenti sembra ricordare Ser Arlan. La sua ultima speranza è che il principe Baelor sia diverso.

Miracolosamente, Baelor ricorda il maestro di Dunk. Rammenta che Ser Arlan di Pennytree non aveva mai vinto un torneo, ma che «non si era mai disonorato». Naturalmente, il fatto che Ser Arlan fosse un vero cavaliere non dimostrava che Dunk fosse stato il suo scudiero. Così Baelor decide di metterlo alla prova: afferma che Ser Arlan aveva disarcionato il Leone Grigio in un torneo passato e chiede a Dunk quale fosse il vero nome di quell’avversario, qualcosa che Dunk avrebbe dovuto sapere se avesse davvero sentito quella storia così tante volte come sosteneva.

Dunk esita per un attimo, ma alla fine riesce a rispondere che il Leone Grigio è Ser Damon Lannister, ora Lord di Castel Granito. Baelor sembra sinceramente soddisfatto della risposta. Garantisce per il cavaliere errante e conferma al Maestro dei Giochi che Dunk può competere. Con la benedizione del futuro Re di Westeros, non può più esserci alcun dubbio: Ser Duncan l’Alto è un vero cavaliere dei Sette Regni.

Il nuovo sigillo e l’armatura di Dunk spiegati

Quando Dunk lascia i principi Targaryen, Baelor gli fa notare che questo cavaliere appena riconosciuto dovrà far ridipingere il suo scudo, poiché solo un membro della famiglia di Arlan può giostrare con quel sigillo. Questo conduce Dunk da Tanselle Troppo-Alta, la ragazza dorniana che aveva già visto esibirsi nello spettacolo di burattini. Quando Tanselle gli dice di essere lei a dipingere i burattini, Dunk le chiede se può ridipingere il suo scudo con un nuovo emblema.

Con l’aiuto di Egg, Dunk concepisce il nuovo disegno. Su uno sfondo del colore del tramonto, al centro del sigillo vuole un olmo, come quello sotto cui lui ed Egg avevano campeggiato. Sopra l’albero ci sarà una stella cadente, in riferimento al presagio di buona fortuna visto la loro prima notte ad Ashford. Tanselle accetta di fare il lavoro, dopo che Dunk si rende piuttosto ridicolo con un goffo tentativo di corteggiamento.

Dopo aver consegnato lo scudo a Tanselle, Dunk va a parlare con Steely Pate, un fabbro noto per il suo lavoro eccellente e il suo approccio pratico. Diventa subito chiaro nell’episodio 2 di A Knight of the Seven Kingdoms che Dunk non può permettersi la sua armatura. Tuttavia, l’armiere sembra provare compassione per lui e accetta la vecchia armatura di Ser Arlan come pagamento parziale. Per coprire la differenza, Dunk vende la sua amata cavalla, Sweetfoot, con l’intenzione di ricomprarla quando sarà diventato un campione.

La rivelazione di Dunk su Ser Arlan nell’episodio 2 spiegata

L’episodio 2 di A Knight of the Seven Kingdoms rappresenta un vero percorso di crescita per Dunk. In un certo senso, è qui che diventa un vero cavaliere. Prima di arrivare ad Ashford, non aveva un sigillo, non possedeva un’armatura adatta e non aveva alcuna prova della sua investitura. In effetti, è probabile (considerando il flashback visto nell’episodio 1) che Ser Arlan non abbia mai realmente nominato cavaliere Dunk. Tuttavia, nel corso dell’episodio 2, Ser Duncan l’Alto ottiene l’approvazione del principe Baelor e si assicura armi e sigillo propri.

Mentre compie tutti questi passi verso la piena cavalleria, Dunk riflette su chi fosse realmente Ser Arlan. L’episodio 2 si era aperto con scene del passato condiviso tra Arlan e Dunk. Alla fine dell’episodio, Dunk riconosce che Ser Arlan non era mai stato un campione e non aveva legami stretti, se non con il suo scudiero. Forse, in fin dei conti, non era stato un grande cavaliere.

Dunk amava il suo maestro come un padre. Tuttavia, dopo aver assistito ai primi eventi del torneo, Ser Duncan capisce di non voler seguire le orme di Arlan. Con il procedere di A Knight of the Seven Kingdoms, Dunk è determinato a diventare un cavaliere veramente grande, superando di gran lunga Ser Arlan. Naturalmente, se il suo sogno si realizzerà dipenderà da come si svolgerà il Torneo di Ashford.