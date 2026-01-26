Arco – un’amicizia per salvare il futuro: il trailer del film candidato agli Oscar 2026

I Wonder Pictures in collaborazione con Unipol Biografilm Collection è lieta di portare nei cinema italiani dal 12 marzo il film di animazione ARCO – UN’AMICIZIA PER SALVARE IL FUTURO, diretto da Ugo Bienvenu, appena candidato agli Oscar® 2026 per la categoria Miglior Film d’Animazione.

Favola futurista ed ecologista, il film ha conquistato pubblico e critica a livello internazionale grazie al suo immaginario visionario, paragonato da alcuni all’opera di Hayao Miyazaki e dello studio Ghibli, e a una potente riflessione sul futuro del nostro pianeta.

Il film ha già collezionato numerosi premi, tra cui il prestigioso Cristal per il Miglior Lungometraggio all’edizione 2025 del Festival Internazionale del Film d’Animazione di Annecy , Miglior Film di Animazione agli European Film Awards , una candidatura ai Golden Globes 2026 nella categoria Miglior Film d’Animazione e, infine, è nella cinquina che concorre al premio più ambito del cinema mondiale.

Presentato in anteprima al Festival di Cannes e dopo l’anteprima nazionale a Lucca Comics & Games 2025, ARCO – UN’AMICIZIA PER SALVARE IL FUTURO vede protagonista un ragazzino di dieci anni proveniente da un lontanissimo futuro. Il suo mondo è sospeso tra le nuvole, le persone abitano in case autosufficienti costruite su alti piloni e la tecnologia è così avanzata che consente persino i viaggi nel tempo. Durante il suo primo salto temporale, il giovane Arco indossa una speciale tuta arcobaleno, un sofisticato dispositivo che permette di attraversare le epoche. Ma qualcosa va storto: Arco perde il controllo e precipita in un’epoca che per lui è il passato, ma che per noi è un futuro fin troppo vicino.

Ad accoglierlo è Iris, una ragazza della sua stessa età che vive in una grande metropoli dove le relazioni umane sono sempre più mediate dalla tecnologia. Tra i due nasce un legame profondo e inatteso, che spingerà Iris ad aiutare Arco a tornare a casa, in un viaggio emozionante che attraversa tempo e spazio.

Un racconto universale che interroga il rapporto tra progresso, ambiente e umanità, invitando a immaginare un futuro diverso. ARCO – UN’AMICIZIA PER SALVARE IL FUTURO di Ugo Bienvenu, un’opera di straordinaria bellezza e forza visionaria, sarà in sala dal 12 marzo distribuita da I Wonder Pictures in collaborazione con Unipol Biografilm Collection.

La trama di Arco – un’amicizia per salvare il futuro

E se gli arcobaleni fossero in realtà… dei viaggiatori del tempo? Arco ha dieci anni e viene da un lontanissimo futuro. Durante il suo primo viaggio con la tuta arcobaleno, perde il controllo e precipita in un tempo non suo. Iris, una ragazza della sua stessa età che lo ha visto cadere dal cielo, lo trova e decide di aiutarlo a tornare a casa. Sarà l’inizio di una colorata avventura per tutta la famiglia, tra Spielberg e Miyazaki, un’emozionante storia di amicizia premiata ad Annecy e candidata agli Oscar 2026 come Miglior Film d’Animazione.