Creatives: ecco quando arriverà la prima serie TV prodotta da Seven Stars

Di Chiara Guida

Si chiama CREATIVES, è tratta da una storia VERA e arriverà su PRIME VIDEO, APPLE TV, GOOGLE TV in ULTRA HD. È la prima produzione targata SEVEN STARS, la nuova casa di produzione che fa il suo debutto proprio con questa serie.

Sei episodi, di circa 45 minuti ciascuno, per raccontare la biografia di un organismo pulsante e vivo: il progetto ambizioso di giovani coraggiosi che si sono messi in gioco, hanno rischiato, hanno voluto imprimere nella loro società i valori che hanno insegnato loro a crescere e a diventare donne e uomini. Una storia vera, non filtrata, non edulcorata. Una storia italiana, ma universale.

Perché ovunque ci sono giovani che lottano per qualcosa di più di un mero posto di lavoro. E ovunque c’è bisogno di esempi che, anche cadendo, insegnano a volare.

CREATIVES sarà disponibile a partire dal 20 febbraio 2026 in ULTRA HD su PRIME VIDEO, APPLE TV, GOOGLE TV in ULTRA HD.

Creatives – la serie

Nel cuore di una provincia che sembra troppo stretta per contenere certi sogni, un manipolo di giovani fonda un’agenzia diversa da tutte le altre. Un luogo vivo, pieno di energia e di visione, dove si lavora con passione, si cresce per legami. Si sbaglia. Si cambia. Ci si rialza.

In poco tempo, questa squadra supera i 150 dipendenti, diventando un esempio nazionale di un nuovo modo di fare impresa, abbattendo gerarchie, costruendo un modello fondato su una sola, radicale convinzione: prima vengono le persone.

A guidarli c’è un giovane idealista, che mescola l’irruenza del punk con l’etica profonda dei suoi cartoni animati giapponesi preferiti. Accanto a lui, un gruppo di volti diversi, ognuno con una storia da raccontare.

Ma quando tutto sembra prendere il volo, arriva la caduta. La pandemia spazza via sicurezze e slanci. I clienti si fermano. Lo stato tace. Le promesse si rompono. Chi ha costruito tutto a suon di sacrifici si rifiuta di mollare. Si ostina a salvare ogni singola persona, come se ognuno fosse parte di un’unica famiglia. Ma l’amore, a volte, non basta. Eppure, anche nella sconfitta, resta qualcosa che non può essere cancellato: l’esempio.

CREATIVES è la storia vera di un gruppo che ha creduto fino in fondo che il lavoro potesse essere un atto creativo, affettivo, di necessario cambiamento. È il racconto di chi ha provato a cambiare le regole e ne ha pagato il prezzo. È una serie sulla forza dell’ossessione, sulla bellezza dell’errore, sull’umanità che resiste anche quando tutto crolla.

  • Regia: Davide Manganaro
  • Con: Michelangelo Vizzini, Giulia Schiavo, le Donatella e con Luca Ward, Barbara De Rossi
  • Durata: 6 episodi da 45 minuti cad.
  • Data di uscita: 20 febbraio 2026
ALTRE STORIE

