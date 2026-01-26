Ralph Ineson conferma che le riprese di Werwulf di Robert Eggers sono ufficialmente terminate

Dopo oltre due mesi di riprese in Inghilterra, è ufficialmente terminata la produzione di Werwulf, il film horror in costume di Robert Eggers con Aaron Taylor-Johnson, Lily-Rose Depp e Willem Dafoe. Il thriller sui lupi mannari è ambientato nell’Inghilterra del XIII secolo e, secondo quanto riferito, i dialoghi della sceneggiatura rispecchieranno il dialetto dell’epoca. Per festeggiare la fine delle riprese, Ralph Ineson ha celebrato questo traguardo condividendo una foto scattata all’esterno del party di fine riprese di Werwulf sul suo account ufficiale X.

Anche il direttore della fotografia Jarin Blaschke ha confermato la conclusione delle riprese sulla sua pagina Facebook. Ha pubblicato una foto di alcune attrezzature e di alcuni stivali infangati con l’inequivocabile didascalia: “Le riprese in esterni di Werwulf sono terminate”. Ora Eggers ha più di 11 mesi per completare la post-produzione prima dell’uscita del film nelle sale prevista per il 25 dicembre 2026.

Cosa sappiamo di Werwulf

Werwulf è prodotto e distribuito a livello nazionale da Focus Features, mentre sarà distribuito a livello internazionale da Universal Pictures. Aaron Taylor-Johnson, Lily-Rose Depp, Willem Dafoe e Bodhi Rae Breathnach reciteranno nel film al fianco di Ralph Ineson. La sceneggiatura è stata scritta da Eggers e Sjón, che avevano già co-sceneggiato anche The Northman.

Il regista del film, Eggers, non è nuovo al genere horror. Ha diretto diversi film acclamati dalla critica, come The Witch e Nosferatu. Sebbene i dettagli della trama siano ancora avvolti nel mistero, si può presumere che il film ruoterà attorno all’iconico mostro. Finora, gli unici dettagli confermati sulla trama, oltre a quelli ovvi, sono che Werwulf sarà ambientato in una tranquilla cittadina dove il folklore della leggendaria creatura diventa realtà quando i suoi cittadini vengono perseguitati da una presenza misteriosa.

Werwulf uscirà nelle sale il giorno di Natale, il 25 dicembre 2026.