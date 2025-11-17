4 serie TV recenti estremamente costosi che non sono stati all’altezza delle aspettative

Presentato come un futuro successo mainstream della HBO, Westworld si è guadagnato la reputazione di una scommessa azzeccata, destinata ad attrarre una nuova ondata di spettatori mentre Il Trono di Spade si avvicinava ai suoi ultimi anni. La serie non ha mai mantenuto lo slancio narrativo che aveva reso la sua prima stagione così elettrizzante e, quando è arrivata alla quarta stagione, i suoi costi di produzione erano saliti alla sbalorditiva cifra di 160 milioni di dollari.

Cosa è andato storto con Westworld? Beh, innanzitutto, è diventato molto confusionario. Molti spettatori hanno anche avuto la sensazione che la storia avesse perso il suo equilibrio una volta usciti dai confini del parco, e gli ascolti hanno seguito questo calo. È ancora una tendenza allarmante quella avviata da Warner Bros. Discovery quando ha ritirato Westworld da HBO Max, lasciando il Blu-ray come il modo migliore per rivederla, perché la serie meritava una vita ultraterrena più degna di rispetto.

Tale rimozione è diventata parte di una strategia più ampia di riduzione dei costi durante la fusione, un approccio difeso dall’amministratore delegato di HBO, che potrebbe aver aiutato l’azienda a recuperare le perdite, sebbene abbia risvegliato i pericoli dei servizi di streaming.

I budget di Westworld: