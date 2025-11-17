HomePhotogallery4 serie TV recenti estremamente costosi che non sono stati all'altezza delle...

4 serie TV recenti estremamente costosi che non sono stati all’altezza delle aspettative

Valar Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere
Credit © Prime Video

Negli ultimi anni, le serie tv di Hollywood hanno portato avanti la mentalità del “o fai le cose in grande o fallisci”, secondo cui se spendi più soldi possibile, otterrai il massimo ritorno, in termini di resa e qualità. Questo modus operandi si è rivelato vero per show come Stranger Things, ma la scommessa comporta sempre un rischio incredibilmente alto. Queste sono alcune delle serie tv più costose nella storia recente che non sono state all’altezza dei budget eccessivi a loro disposizione.

4Westworld (2016–2022)

Presentato come un futuro successo mainstream della HBO, Westworld si è guadagnato la reputazione di una scommessa azzeccata, destinata ad attrarre una nuova ondata di spettatori mentre Il Trono di Spade si avvicinava ai suoi ultimi anni. La serie non ha mai mantenuto lo slancio narrativo che aveva reso la sua prima stagione così elettrizzante e, quando è arrivata alla quarta stagione, i suoi costi di produzione erano saliti alla sbalorditiva cifra di 160 milioni di dollari.

Cosa è andato storto con Westworld? Beh, innanzitutto, è diventato molto confusionario. Molti spettatori hanno anche avuto la sensazione che la storia avesse perso il suo equilibrio una volta usciti dai confini del parco, e gli ascolti hanno seguito questo calo. È ancora una tendenza allarmante quella avviata da Warner Bros. Discovery quando ha ritirato Westworld da HBO Max, lasciando il Blu-ray come il modo migliore per rivederla, perché la serie meritava una vita ultraterrena più degna di rispetto.

Tale rimozione è diventata parte di una strategia più ampia di riduzione dei costi durante la fusione, un approccio difeso dall’amministratore delegato di HBO, che potrebbe aver aiutato l’azienda a recuperare le perdite, sebbene abbia risvegliato i pericoli dei servizi di streaming.

I budget di Westworld:

  • Stagione 1 88+ milioni
  • Stagione 2 107+ milioni
  • Stagione 3 100+ milioni
  • Stagione 4 160+ milioni

3La Ruota del Tempo (2021-2025)

The Seanchan Empire, Loial played by Hammed Animashaun, The Dark One played by Fares Fares

Prime Video ha investito molto in due delle più grandi proprietà fantasy in circolazione, Il Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien e La Ruota del Tempo di Robert Jordan. Quest’ultimo aveva un prezzo di vendita molto più basso del primo, sebbene il suo lancio fosse comunque incerto. I lettori di lunga data della serie di 15 libri si sono subito opposti ai cambiamenti nei personaggi principali, una scelta che ha alienato una parte considerevole del pubblico di base.

Alcuni spettatori amanti del fantasy che non avevano letto i libri hanno apprezzato di più la serie, ma i problemi di ritmo, i problemi strutturali e i vincoli logistici spiegati dall’autore fantasy Brandon Sanderson hanno impedito alla serie di avere un successo significativo. Alla fine Prime ha deciso di non proseguire oltre la terza stagione, anche dopo che i documenti finanziari hanno rivelato un investimento di 260 milioni di dollari per le prime due stagioni e un importo non reso noto per la terza.

È un peccato, perché molti fan hanno ritenuto che la serie avesse finalmente trovato il suo ritmo durante la sua ultima messa in onda. Rivedere La Ruota del Tempo ora porta con sé alcune realtà deludenti, perché i pezzi erano lì per qualcosa di straordinario. La serie traeva spunto da una delle saghe più ambiziose mai scritte e, sebbene abbia mostrato sprazzi di cosa potrebbe essere un grande adattamento, non ha mai raggiunto il livello che il suo materiale originale meritava.

I budget di La Ruota del Tempo:

  • Stagione 1 e 2 260+ milioni
  • Stagione 3 sconosciuto

2Star Wars: The Acolyte (2024)

Star Wars: The Acolyte - La Seguace
Foto di Courtesy of Disney – © Disney

The Acolyte si proponeva come la prossima grande svolta di Star Wars, una serie destinata a riscuotere un successo universale. Si discostava dalle epoche più note del franchise, spingendosi ben oltre le linee temporali del prequel, della serie originale e del sequel per esplorare l’Alta Repubblica, un periodo che era esistito solo in libri e fumetti. Quest’epoca porta con sé una reputazione di idealismo che lentamente si erode in decadenza politica, un’ambientazione ricca di potenziale e uno degli angoli più intriganti della mitologia di Star Wars.

Nonostante un budget considerevole di 230 milioni di dollari e un’aggressiva campagna promozionale, la serie non ha mai raggiunto il livello di attesa che la circondava. Molti spettatori hanno indicato la rappresentazione dei Jedi, in particolare il modo in cui la serie ha gestito la loro etica e competenza, come un grosso ostacolo. Altri hanno contestato le decisioni sulla tradizione riguardanti le origini della Forza e la trama gemella. Il ritmo della stagione ha lasciato la narrazione senza molto slancio, creando la sensazione di una serie che non è riuscita a mantenere pienamente le sue promesse.

I budget di Star Wars: The Acolyte:

Stagione 1 230+ milioni

1Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere (2022–Oggi)

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere - Stagione 2
Foto Prime Video

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere è arrivato con tutto il peso delle ambizioni di Prime Video alle spalle, posizionandosi come la più chiara opportunità per l’azienda di realizzare una serie evento come Il Trono di Spade, se non addirittura qualcosa di più grande. Rimane l’unica serie in questa lista a non essere stata cancellata, eppure il suo prezzo è sbalorditivo.

Al termine delle cinque stagioni previste, il costo totale supererà il miliardo di dollari, e la prima stagione da sola ha avuto un budget stimato di 465 milioni di dollari, rendendola non solo la serie TV fantasy più costosa, ma anche la più costosa mai prodotta, della storia.

Finora, la serie si affida troppo alla narrazione mystery box e procede a un ritmo che sembra troppo lento per una saga così ampia come Il Signore degli Anelli. A causa dei familiari cliché fantasy e dei notevoli passi falsi nell’interpretazione dei personaggi – Galadriel è quella che attira maggiormente l’attenzione – la serie ha faticato a guadagnarsi la benevolenza dei fan più affezionati.

Solo il 37% degli spettatori statunitensi ha terminato la prima stagione, un numero che la dice lunga su quanto l’accoglienza della serie sia calata rispetto alla sua monumentale ambizione. I report affermano che Prime Video dovrà pagare una penale di cancellazione di 20 milioni di dollari a stagione se dovesse essere costretto a chiudere la serie prima delle 5 stagioni pattuite, il che sembra una goccia nel mare rispetto ai suoi costi di produzione.

I budget di Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere:

  • Stagione 1 465+ milioni
  • Stagione 2 458+ milioni
Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.

