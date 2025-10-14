Vision Quest: Paul Bettany anticipa il capitolo finale della trilogia di WandaVision

Il New York Comic Con ha rivelato che la prossima serie, Vision Quest, completerà la trilogia WandaVision di Disney+ (le puntate precedenti sono WandaVision e Agatha All Along). Il protagonista dell’ultima puntata, Paul Bettany, ha rivelato cosa possono aspettarsi gli spettatori nel finale epico.

Vision Quest si svolge dopo gli eventi di WandaVision. Seguirà White Vision mentre cerca di recuperare i suoi ricordi e riscoprire se stesso dopo essere stato ricostruito.

In un’intervista con ScreenRant al New York Comic-Con, Bettany spiega come Vision Quest si distingua dai suoi predecessori e il complicato rapporto che il suo personaggio, White Vision, ha con suo figlio, Tommy Maximoff, e loda lo showrunner, Terry Matalas.

L’attore ha rivelato che è a Matalas che va il merito delle incredibili storie che stanno per svolgersi. “Penso che Terry Matalas, il nostro intrepido leader, showrunner e visionario, abbia ideato una storia fantastica, ed è questo che mi spinge a tornare. Le storie sono avvincenti, almeno per me. Credo che potrebbero essere avvincenti anche per qualcun altro.”

Alla domanda su come la serie renderà omaggio alle altre due serie, Bettany ha risposto che, pur onorando le serie gemelle, è anche in grado di reggersi da sola. Ha spiegato: “Penso che sia così, è sicuramente evocativa e parte di quella trilogia, ma è anche molto altro. Ha un suo DNA”.

Uno degli elementi più attesi della serie è suo figlio Tommy, gemello di Billy Maximoff (Wiccan), apparso in Agatha All Along. Sebbene Bettany sia rimasto molto vago sul suo ruolo nella serie, ha rivelato qualche piccola informazione sulla loro relazione. “[È] complicato ed è tutto quello che posso dire al riguardo.” Anche se al momento si sa molto poco di Tommy, è lecito supporre che il pubblico assisterà a una riunione tra lui e Billy. Agatha All Along si conclude con quest’ultimo alla ricerca del fratello.

Vision Quest debutterà su Disney+ nel corso del 2026.

FOTO DI COPERTINA: Paul Bettany al photocall per “Solo: A Star Wars Story” al 71° Festival di Cannes. Foto di Featureflash via DepositPhotos.com