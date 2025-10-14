HomeSerie TvNews

Vision Quest: Paul Bettany anticipa il capitolo finale della trilogia di WandaVision

Di Redazione

-

Seguici su Google News
Paul Bettany
Paul Bettany al photocall per “Solo: A Star Wars Story” al 71° Festival di Cannes. Foto di Featureflash via DepositPhotos.com

Il New York Comic Con ha rivelato che la prossima serie, Vision Quest, completerà la trilogia WandaVision di Disney+ (le puntate precedenti sono WandaVision e Agatha All Along). Il protagonista dell’ultima puntata, Paul Bettany, ha rivelato cosa possono aspettarsi gli spettatori nel finale epico.

Vision Quest si svolge dopo gli eventi di WandaVision. Seguirà White Vision mentre cerca di recuperare i suoi ricordi e riscoprire se stesso dopo essere stato ricostruito.

In un’intervista con ScreenRant al New York Comic-Con, Bettany spiega come Vision Quest si distingua dai suoi predecessori e il complicato rapporto che il suo personaggio, White Vision, ha con suo figlio, Tommy Maximoff, e loda lo showrunner, Terry Matalas.

L’attore ha rivelato che è a Matalas che va il merito delle incredibili storie che stanno per svolgersi. “Penso che Terry Matalas, il nostro intrepido leader, showrunner e visionario, abbia ideato una storia fantastica, ed è questo che mi spinge a tornare. Le storie sono avvincenti, almeno per me. Credo che potrebbero essere avvincenti anche per qualcun altro.

Alla domanda su come la serie renderà omaggio alle altre due serie, Bettany ha risposto che, pur onorando le serie gemelle, è anche in grado di reggersi da sola. Ha spiegato: “Penso che sia così, è sicuramente evocativa e parte di quella trilogia, ma è anche molto altro. Ha un suo DNA”.

Uno degli elementi più attesi della serie è suo figlio Tommy, gemello di Billy Maximoff (Wiccan), apparso in Agatha All Along. Sebbene Bettany sia rimasto molto vago sul suo ruolo nella serie, ha rivelato qualche piccola informazione sulla loro relazione. “[È] complicato ed è tutto quello che posso dire al riguardo.” Anche se al momento si sa molto poco di Tommy, è lecito supporre che il pubblico assisterà a una riunione tra lui e Billy. Agatha All Along si conclude con quest’ultimo alla ricerca del fratello.

Vision Quest debutterà su Disney+ nel corso del 2026.

FOTO DI COPERTINA: Paul Bettany al photocall per “Solo: A Star Wars Story” al 71° Festival di Cannes. Foto di Featureflash via DepositPhotos.com

Articolo precedente
Stranger Things – Stagione 5: svelata la durata dei primi quattro episodi
Articolo successivo
Monster – Stagione 4: conferma, cast e tutto quello che sappiamo
Redazione
Redazione
La redazione di Cinefilos.it è formata da un gruppo variegato di appassionati di cinema. Tra studenti, critici, giornalisti e aspiranti scrittori, il nostro gruppo cresce ogni giorno, per offrire ai lettori novità, curiosità e informazione sul mondo della settima arte.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved