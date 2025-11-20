Murdaugh: Morte in famiglia, la spiegazione del finale

La saga della famiglia Murdaugh nella serie Hulu/Disney+ Murdaugh: Morte in famiglia giunge al termine con l’ottavo episodio della stagione, in cui Alex affronta finalmente le conseguenze delle sue azioni. L’episodio precedente si era concluso con Alex mandato in riabilitazione dal fratello Randy, dopo che era stata rivelata la verità sulla sua frode finanziaria. Questo episodio si apre con lui in riabilitazione, mentre la notizia dell’omicidio di Paul e Maggie e della frode di Alex (Jason Clarke) è al centro dell’attenzione dei media. Così, quando Alex esce finalmente dalla clinica, trova la polizia ad aspettarlo davanti alla porta. SPOILER IN ARRIVO.

Inizia il processo ad Alex Murdaugh

Dopo che Alex è stato ufficialmente accusato degli omicidi di Paul e Maggie, le cose peggiorano per Buster. Non può bere un drink senza che la gente lo indichi e, oltre ai crimini di suo padre, viene tirata fuori anche la morte di Stephen Smith, anche se Buster non è mai stato formalmente accusato di questo. Crede che suo padre sia innocente e che presto uscirà, ma poi la polizia mostra a lui e agli avvocati il video dal telefono di Paul, girato un paio di minuti prima dell’omicidio. È chiaramente la voce di Alex in sottofondo, anche se lui ha affermato di non essere mai stato al canile quel giorno. Quando Buster lo affronta, lui dice di aver mentito perché sapeva che sarebbe sembrato sospetto. Tuttavia, continua a dichiararsi innocente. Presto inizia il processo e le sue bugie e frodi vengono presentate alla giuria nelle argomentazioni iniziali dell’accusa.

Il figlio di Gloria Satterfield testimonia che Alex ha chiesto loro di fargli causa e poi non ha mai fornito loro l’assegno da un milione di dollari che avevano diritto di ricevere dopo la morte della madre. Viene sollevata anche la questione di altri clienti che sono stati truffati. Con il caso di Alex e la morte di Randolph, l’azienda inizia a sgretolarsi. Mentre Buster e suo zio si trovano sulle rovine dell’impero Murdaugh, Randy gli dice di prepararsi al verdetto di colpevolezza di Alex. Il giorno dopo, Mark Tinsley testimonia e racconta come gli omicidi siano avvenuti tre giorni prima che i documenti finanziari di Alex fossero svelati in tribunale. La tempistica degli omicidi inizia a sembrare ancora più sospetta quando Mark sottolinea che la famiglia di Mallory Beach ha ritirato la causa dopo aver saputo di Maggie e Paul.

Il giorno dopo, la sorella di Maggie, Marian Proctor, sale sul banco dei testimoni. Il giorno prima, dice a Buster che lo farà. Lui è ferito, rendendosi conto che Marian pensa che suo padre abbia ucciso sua madre. Ma poi, nella sua testimonianza, lei menziona che Alex era insistente nel voler portare Maggie e Paul a casa sua. Le parole di Marian sono emotive e di grande impatto, e questo inizia a preoccupare l’avvocato di Alex. Sono particolarmente preoccupati dal fatto che ora sembra che Alex abbia attirato Maggie a casa sua per ucciderla. A peggiorare le cose, viene fuori la registrazione GPS del telefono di Alex, che mostra chiaramente che poco dopo gli omicidi, lui ha guidato velocemente verso la casa di sua madre e ha rallentato nel punto in cui sono stati poi trovati i telefoni delle vittime.

Le affermazioni di innocenza di Alex vengono ripetutamente confutate

Il disperato tentativo di Buster di credere all’innocenza di suo padre inizia a vacillare. Fa un sogno in cui si ritrova in tribunale con suo padre sul banco dei testimoni, e Alex lo deride, dicendogli di porre la domanda che gli frulla in testa. Nel frattempo, dopo la testimonianza di Marian, la difesa teme che il caso sia già perso, quindi chiama Buster a testimoniare, sperando che le parole di un figlio per suo padre possano servire a qualcosa. Buster cerca di dipingere un’immagine positiva di suo padre e della sua famiglia, ma nonostante i suoi sforzi, nulla cambia per Alex, il che lo rende ancora più disperato. Rimprovera i suoi avvocati per non aver saputo gestire il caso e per aver cercato di confutare la tesi del GPS, mentre loro sottolineano che ci sono troppe cose contro di lui.

Alla fine della conversazione, li convince a lasciarlo testimoniare perché è sempre stato bravo a cavarsela con le parole. Questa volta, però, il suo fascino non funziona più. Mentre cerca di usare le emozioni e le lacrime per convincere la giuria, l’accusa sottolinea che ha mentito a tutte le persone che lo circondavano, dai suoi clienti alla sua stessa moglie, il che significa che le sue parole sul banco dei testimoni non hanno alcuna credibilità, per quanto innocente egli affermi di essere. Al termine delle discussioni, la giuria si riunisce per deliberare, ma le bastano solo due ore e mezza per concordare che Alex è colpevole. Alla sentenza, il giudice lo condanna a due ergastoli consecutivi.

Più tardi, Mandy Matney e Mark Tinsley si siedono in un bar per conversare. C’è motivo di festeggiare perché, finalmente, le vittime di Alex hanno ottenuto giustizia. Tuttavia, allo stesso tempo, Mark non può fare a meno di chiedersi se le loro azioni abbiano spinto Alex oltre il limite e se questo sia stato il motivo per cui ha ucciso sua moglie e suo figlio. Si chiede se lei si senta mai responsabile per questo, e lei risponde di no. Gli assicura che le azioni di Alex sono sempre state solo sue, e che nessuno, specialmente loro due, lo ha mai spinto a commettere tutti i crimini che ha commesso. Sebbene le sue parole abbiano senso, Mark non sembra convinto e confessa di sentirsi un po’ in colpa per la morte di Maggie e Paul.

La fiducia di Buster nell’innocenza di suo padre vacilla

In prigione, Buster incontra suo padre e parlano del suo futuro. In precedenza, Buster aveva espresso il desiderio di tornare alla facoltà di legge, ma ora non sembra il momento giusto. Prima di andarsene, chiede a suo padre perché non lo abbia chiamato quel giorno. Secondo la testimonianza di Marian, Alex ha praticamente trascinato Maggie dalla casa al mare a casa loro. Ha usato il peggioramento delle condizioni di salute di Randolph come scusa per riunire Maggie e Paul, ma non ha mai chiamato Buster, anche se avrebbe potuto facilmente prendere un aereo per andare a trovare suo nonno. Questo punto lo tormenta, suggerendo che forse sta cominciando a chiedersi se suo padre non sia così innocente come aveva pensato in precedenza.

Alex, tuttavia, continua a trovare scuse sul fatto che non voleva preoccupare Buster o allontanarlo dal college, dai suoi studi e dalla sua ragazza. Buster se ne va, assolutamente non convinto dalle parole di suo padre. Qualche tempo dopo, Buster va al canile, forse cercando di trovare un indizio che possa aiutarlo a capire cosa sia realmente successo quella notte tra suo padre, sua madre e suo fratello. A casa, tutti gli oggetti hanno il cartellino del prezzo e ci sono molte persone che vogliono acquistare quelli che un tempo erano i beni più preziosi della famiglia Murdaugh. Quando un uomo si avvicina a Buster con la poesia incorniciata chiedendone il prezzo, Buster inizialmente esita, ma poi dice all’uomo di tenerla.

Di chi è il riflesso che Alex vede nello specchio?

Dopo l’incontro con Buster, quando Alex va a letto quella notte, gli eventi di quella fatidica notte gli tornano in mente. Come dimostra il video girato con il cellulare da Paul, Alex era davvero lì quella notte. Il cane di Maggie, Bubba, aveva un pollo in bocca, e Alex glielo tolse e mise il cane nella cuccia. Il trio sembrava di ottimo umore, chiacchieravano e ridevano tra loro e facevano progetti per il futuro. Poi Alex si allontana, indossa una tuta monouso, tira fuori una pistola e spara a Paul. Quando Maggie esce, prende un’altra pistola e spara anche a lei. Prende entrambi i loro telefoni e poi, come dimostrano i dati del suo GPS, fugge dalla scena del crimine. Lungo la strada, si ferma nel bosco e seppellisce le pistole, che non vengono mai ritrovate. Getta via i telefoni, torna a casa, fa una doccia e poi si siede con sua madre per circa mezz’ora prima di tornare e denunciare l’omicidio.

Qualche tempo dopo, vediamo Alex abituarsi alla vita in prigione. Scambia sigarette e altre cose per un po’ di tempo davanti alla TV. Non sembra esserci alcun cambiamento nella sua personalità fino a quando non torna nella sua cella. Quando si guarda allo specchio, non vede se stesso com’è in quel momento. Invece, vede se stesso con indosso la tuta da lavoro, con il sangue di sua moglie e di suo figlio sopra e il proprio sul viso. Questo dimostra che la sua mente è ancora bloccata su quella notte e che le sue notti sono tormentate dalle cose che ha fatto. Il riflesso dimostra che questo è il modo in cui vede se stesso ora, non importa quanto affermi la sua innocenza davanti al mondo. Non importa cosa dice agli altri, lui sa cosa ha fatto e l’orrore delle sue azioni lo accompagnerà per il resto della sua vita. Può mentire al mondo, ma non a se stesso.