A Man on the Inside: la Pacific View Retirement Residence è un luogo reale a San Francisco?

La serie Netflix A Man on the Inside è incentrata su un crimine che ha luogo all’interno di una casa di riposo. Charles Nieuwendyk, professore in pensione e vedovo da poco, trova un annuncio sul giornale di una investigatrice privata di nome Julie Kovalenko, che cerca un uomo della sua età disposto a infiltrarsi in una casa di riposo. Il compito è quello di scoprire l’identità di un ladro che ha rubato una preziosa collana a uno dei residenti. Inizialmente, Charles è entusiasta di avere questo lavoro, ma pian piano, conoscendo gli ospiti e il personale della casa di riposo, si imbatte in alcune realtà strazianti. Il luogo non solo gli offre una nuova prospettiva, ma provoca anche un cambiamento in lui che altera la sua vita per sempre. Tuttavia, per quanto possa sembrare allettante, non è possibile prenotare un appartamento alla Pacific View Retirement Residence.

La fittizia Pacific View Retirement Residence è ispirata a un luogo reale

“A Man on the Inside” è ispirato al documentario “The Mole Agent”, ambientato in una vera casa di riposo in Cile. La serie Netflix è stata creata da Mike Schur, che è rimasto incredibilmente colpito dal documentario. Per adattarlo in una serie TV, è stato necessario apportare alcune modifiche, a partire dall’ambientazione della storia. Mentre la storia originale è ambientata in una casa di riposo in Cile, Schur ha trasferito la storia di Charles a San Francisco. Spiegando la logica alla base della sua scelta, ha rivelato che la casa di riposo nel documentario si chiama San Francisco Home, il che gli è sembrato un segno. Inoltre, aveva pensato a Charles come a una persona con un background ingegneristico, e San Francisco offre molte meraviglie architettoniche, il che permette di approfondire il personaggio di Charles.

Poiché la città è una parte così importante della storia, il cast e la troupe dello show hanno trascorso alcune settimane lì per girare diverse scene. Per le scene esterne della fittizia Pacific View Retirement Residence, hanno utilizzato gli esterni dei Cathedral Apartments al 1201 di California Street a Nob Hill. Gli interni, invece, sono stati girati in un set a Los Angeles. Per comprendere meglio il funzionamento delle strutture di assistenza e delle case di riposo, Schur e il suo team hanno studiato tali strutture a Los Angeles, nei dintorni e nella California meridionale. Hanno parlato con le persone che vi lavorano e con i residenti. Hanno scoperto tutte le responsabilità di una persona come Didi, che deve gestire la struttura, per comprendere meglio le sfide quotidiane che devono affrontare e ciò che serve loro per essere emotivamente e mentalmente preparati a gestire i residenti e le loro situazioni.

Schur era anche consapevole che il cambiamento di ambientazione dal Cile a San Francisco avrebbe portato a diversi cambiamenti nel modo in cui le cose si svolgono nel documentario e nel modo in cui si svolgono nella serie, che prende una piega fittizia. La struttura reale in Cile è sostenuta dallo Stato. Sebbene abbia uno staff adorabile che soddisfa ogni esigenza dei residenti, ci sono anche alcune limitazioni. Ad esempio, ai residenti non è permesso uscire dalla struttura da soli. Il cancello rimane chiuso in ogni momento e viene aperto solo quando i visitatori devono entrare o uscire. I residenti hanno bisogno di un permesso speciale e della presenza di un familiare per uscire. Questa limitazione cambia leggermente nell’adattamento di Schur.

A Pacific View, i residenti che sono fisicamente e mentalmente capaci sono liberi di entrare e uscire dalla casa di riposo. Charles e gli altri residenti fanno spesso gite di un giorno e possono anche uscire la sera, purché ne informino il personale. C’è anche un’ala separata, chiamata “Il quartiere”, per le persone che necessitano di maggiori cure, in particolare quelle affette da demenza e altre malattie che le rendono incapaci di vivere da sole. Nella struttura cilena reale non esiste un sistema di questo tipo e tutti i residenti vivono insieme, fornendosi reciprocamente compagnia e assistenza. Alla fine, Schur e il suo team volevano presentare una versione della struttura, in particolare del suo personale, che fosse rispettosa e riconoscente del lavoro che svolgono, e con la rappresentazione di Pacific View ci sono riusciti.