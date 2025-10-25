Murdaugh: Morte in famiglia, la storia vera dietro alla serie Disney+

La vera storia di Murdaugh: Morte in famiglia di Hulu e Disney+ è più contorta della finzione, ed ecco cosa è successo a tutte le persone coinvolte nei crimini. Nel 2021 è arrivata la notizia scioccante che Maggie Murdaugh e Paul Murdaugh, della dinastia legale del sud, sono stati uccisi a sangue freddo.

Le indagini hanno portato alla luce non solo il colpevole degli omicidi, ma anche una lunga lista di reati finanziari e di droga commessi da Alex Murdaugh (Jason Clarke) e dai suoi soci. Data la precedente reputazione della famiglia, la storia degli omicidi Murdaugh è stata raccontata in documentari, podcast e romanzi.

Murdaugh: Death in the Family di Hulu intreccia i vari filoni della storia, creando una versione coerente, sebbene drammatizzata, della vicenda. È una storia di privilegi, ricchezza e crudeltà, che risulta particolarmente toccante nel momento della sua uscita. Alla fine, questo dramma basato su un fatto di cronaca lascerà gli spettatori a chiedersi cosa sia realmente accaduto a tutte le persone coinvolte, ed ecco la verità.

Maggie e Paul Murdaugh sono stati uccisi da Alex Murdaugh

Il 7 giugno 2021, Alex Murdaugh ha chiamato la polizia per denunciare l’omicidio di sua moglie e suo figlio. Margaret Murdaugh aveva 52 anni al momento della morte e suo figlio Paul ne aveva 22. Ha affermato di non essere stato a casa al momento degli omicidi, perché era andato a trovare sua madre. Questo dettaglio lo avrebbe condannato in tribunale.

Quando la polizia è arrivata, i corpi sono stati trovati vicino alle cucce dei cani nella proprietà della famiglia Murdaugh. Secondo NBC News, hanno scoperto che Paul era stato colpito con un fucile calibro 12 al petto e alla spalla, poi alla testa. Allo stesso modo, Alex ha sparato a Margaret all’addome e alla gamba con un fucile prima di spararle alla testa.

Per rispetto delle vittime, non entrerò nei dettagli, ma la scena è stata descritta come piuttosto brutale durante il processo. Alex Murdaugh era la vittima principale ed è stato arrestato per gli omicidi nel luglio 2022.

Alex Murdaugh è stato giudicato colpevole di entrambi gli omicidi e di numerosi reati finanziari

Nel 2023, Alex Murdaugh ha trascorso sei settimane sotto processo per l’omicidio di Margaret “Maggie” Murdaugh e Paul Murdaugh. Le prove indiziarie contro Alex si sono accumulate molto rapidamente.

Queste includevano residui di polvere da sparo sui suoi vestiti dalla notte del delitto, dati dal suo cellulare e dalla sua auto, bugie scoperte alla polizia, l’interrogatorio di Alex da parte della polizia, la manipolazione dei testimoni e le armi della famiglia scomparse. La prova più schiacciante è stata un video Snapchat sul telefono di Paul che ha confermato che Alex era sulla scena del delitto pochi minuti prima dell’ora stimata della morte (via BBC).

Alex Murdaugh è persino salito sul banco dei testimoni per cercare di giustificare le sue menzogne. Tuttavia, non è stato convincente. La giuria lo ha ritenuto colpevole di entrambi gli omicidi e lui è stato condannato all’ergastolo senza possibilità di libertà condizionale per entrambi i capi d’accusa.

Gli omicidi hanno aperto le cateratte, portando alla luce tutta una serie di altri reati, tra cui appropriazione indebita, cospirazione per commettere frodi telematiche e riciclaggio di denaro. Ha affrontato 101 capi d’accusa, ma ha patteggiato. Alla fine, ha accettato di dichiararsi colpevole se le accuse fossero state ridotte a 22 (via United States Attorney’s Office).

Buster Murdaugh ha difeso suo padre ed è stato implicato in un incidente nautico

Buster Murdaugh non era affatto vicino alla casa dei Murdaugh al momento degli omicidi e non ha avuto alcun coinvolgimento noto nella pianificazione o nell’esecuzione dell’atto. Tuttavia, ha dovuto affrontare le conseguenze in quanto figlio di Alex e Maggie Murdaugh e fratello di Paul Murdaugh.

Sebbene sia rimasto in silenzio per molto tempo, alla fine ha parlato degli omicidi e di suo padre nella docuserie The Fall of the House of Murdaugh. Ha ammesso che suo padre aveva tratti “psicopatici”, ma continuava a dubitare che Alex Murdaugh avesse ucciso Maggie e Paul.

Oltre agli omicidi, Buster Murdaugh è stato implicato nell’incidente in barca e nella morte di Mallory Beach, per cui Paul era sotto indagine al momento della sua morte. Paul avrebbe usato la carta d’identità di Buster per acquistare l’alcol. Alla fine, la famiglia ha raggiunto un accordo con la famiglia Beach (tramite The Guardian).

I fratelli di Alex, Randy e John Marvin Murdaugh, lottano con l’ignoranza della verità

Quando Alex Murdaugh è stato processato per gli omicidi di Maggie e Paul, suo fratello John Marvin Murdaugh lo ha difeso dal banco dei testimoni. Ha raccontato di essere stato lui a ripulire i resti di Paul dopo l’omicidio e ha giurato di trovare il vero assassino (tramite PEOPLE).

Tuttavia, Randy Murdaugh, l’altro fratello di Alex, non è così sicuro che Alex non abbia commesso gli omicidi. Randy ha dichiarato al The New York Times che Alex è sicuramente un bugiardo seriale e un ladro. Tuttavia, non sa se suo fratello abbia ucciso Paul e Maggie. Dice che è difficile conciliare il verdetto della giuria con l’immagine di suo fratello che preme il grilletto.

Jerry Rivers e Spencer Roberts stanno scontando la pena detentiva per i loro reati finanziari e di droga

La teoria prevalente, presentata dall’accusa, sul motivo per cui Alex Murdaugh ha ucciso sua moglie e suo figlio è quella di nascondere i suoi reati finanziari. Tuttavia, questo ha attirato ancora più attenzione su di loro. Di conseguenza, Alex e i suoi soci sono stati smascherati. Jerry Rivers e Spencer Roberts erano coinvolti nei reati finanziari di Alex Murdaugh.

Entrambi i complici sono stati giudicati colpevoli dei loro crimini e stanno scontando la pena detentiva. Grazie a un patteggiamento, Jerry Rivers trascorrerà dai cinque ai vent’anni dietro le sbarre (via Greenville News). Nel frattempo, Spencer Roberts sta scontando una pena di otto anni e una di sei anni contemporaneamente (via WRDW).

Curtis Edward Smith è stato incriminato per il suicidio assistito di Murdaugh e non è ancora stato processato

Ci sono così tanti colpi di scena scioccanti nel caso degli omicidi Murdaugh, ma uno dei più sorprendenti è stato il fatto che Alex Murdaugh avrebbe complottato con suo cugino, Curtis Edward Smith, per ucciderlo.

Secondo quanto riferito, avrebbe sparato a Murdaugh al lato del viso in un complotto di suicidio assistito. Alex ha ammesso di averlo pianificato, pensando che Buster non avrebbe ricevuto i soldi dell’assicurazione se Alex fosse morto suicidandosi (via The New York Times). Buster è stato incriminato, ma al momento dell’uscita di Murdaugh: Death in the Family non è ancora stato processato.

La cancelliera Rebecca Hill, che ha lavorato al caso Murdaugh, è stata accusata di falsa testimonianza

Da quando Alex Murdaugh è stato giudicato colpevole di omicidio, ha continuato a presentare ricorso contro la sua condanna. La sua affermazione più recente è che la cancelliera Rebecca Hill, che ha lavorato al caso, ha cercato di influenzare i giurati affinché votassero “colpevole”, poiché stava scrivendo un libro sugli omicidi.

Sebbene non ci siano prove concrete al riguardo, secondo l’Associated Press, è stata accusata di altri quattro reati relativi al caso. È stata accusata di ostruzione alla giustizia e falsa testimonianza per aver mostrato a un giornalista delle fotografie secretate e poi aver mentito per coprire le sue azioni.

Inoltre, deve rispondere di due capi d’accusa per cattiva condotta per aver accettato bonus e promosso il suo libro sugli omicidi Murdaugh attraverso un ufficio pubblico. Al momento dell’uscita della serie originale Hulu, è in attesa di processo per queste accuse.

Il giudice Clifton Newman è in pensione e lavora come mediatore e professore

Il giudice Clifton Newman ha presieduto il caso di omicidio di Alex Murdaugh, ma da allora si è dimesso dalla carica a causa del limite di età. Secondo la South Carolina Public Radio, ora ha intrapreso una nuova carriera. Attualmente è mediatore per JAMS, un servizio di risoluzione alternativa delle controversie.

Inoltre, è diventato professore presso l’Università della Carolina del Sud, dove tiene un corso di patrocinio processuale. Nonostante il cambio di carriera, sarà sempre ricordato come il giudice che ha presieduto il caso Murdaugh e lo ha punito durante la sentenza. Comprensibilmente, è stato reso personaggio di fantasia in serie come Murdaugh: Death in the Family.