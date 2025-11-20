Cos’è la Grimmerie? Il libro magico di Wicked spiegato

La Grimmerie è uno dei manufatti più importanti in Wicked: Parte 1 e ha un ruolo fondamentale nella storia generale di Elphaba. Adattato dall’omonimo musical di Broadway (a sua volta basato sul romanzo di Gregory Maguire), Wicked racconta la storia di come la ben intenzionata Elphaba diventi la Malvagia Strega dell’Ovest de Il mago di Oz. Un aspetto importante del suo viaggio ruota attorno alla Grimmerie, un potente libro di incantesimi che appare in tutte e tre le versioni della storia e che influisce pesantemente sui segreti del passato, del presente e del futuro di Elphaba.

In Wicked: Parte 1, il Grimmerie finisce per essere una chiave cruciale per rivelare quali dei personaggi di Wicked sono eroici e quali sono segretamente malvagi, creando il conflitto centrale che guida il resto della storia. Se il Grimmerie nel film continua ad essere importante come nella versione del musical, allora la sua presenza crea molti elementi importanti che entreranno nel prossimo film. Ecco come la Grimmerie influisce sul finale di Wicked: Parte 1, come si confronta con altre versioni della storia e come anticipa Wicked: Parte 2.

La storia e il ruolo della Grimmerie in Wicked spiegati

Wicked: Parte 1 rivela la tradizione che circonda la Gremmerie

La Grimmerie è un potente artefatto magico in Wicked e svolge un ruolo fondamentale nell’evoluzione di Elphaba da giovane donna ben intenzionata a strega malvagia ingiustamente diffamata. La Grimmerie è descritta come un potente tomo pieno di antichi incantesimi, la cui tradizione è descritta nella lunga sezione “Wizomania” della canzone “One Short Day”. La canzone viene riprodotta quando Elphaba e Glinda arrivano nella Città di Smeraldo, con la nuova opera teatrale che rivela la storia completa del libro. La Grimmerie è stata creata dai Magici Saggi che vivevano a Oz secoli fa, molto prima degli eventi di Wicked.

Il testo completo della sezione “Wizomania” di “One Short Day” è disponibile sulla Playbill nella sezione dedicata a Wicked: Parte 1.

Prima di morire, i Saggi trascrissero la loro magia in un libro, che divenne il Grimmerie. Tuttavia, la loro antica lingua andò perduta nel corso degli anni, rendendo la magia inaccessibile per generazioni. Anche potenti stregoni come Madame Morrible riescono a tradurre solo poche parole. Tuttavia, i Saggi lasciarono anche una profezia secondo cui un giorno una potente figura magica sarebbe stata in grado di leggere naturalmente il Grimmerie e di usare nuovamente i suoi poteri. Gli abitanti della Città di Smeraldo credono che questa figura fosse il Mago, che si è fatto strada con l’inganno fino a raggiungere una posizione di potere sostenendo di essere in grado di leggere il libro.

Perché Elphaba è in grado di leggere la Grimmerie

Le vere origini di Elphaba potrebbero essere collegate alla sua capacità di leggere la Grimmerie

Sembra che la figura magica profetizzata sia in realtà Elphaba, il cui potenziale magico grezzo ha attirato l’attenzione di Madame Morrible sin dall’inizio. Grazie a questo potere naturale, Elphaba si distingue dalle altre figure mistiche del Paese di Oz. Anche se alla fine Glinda riceve una bacchetta per allenarsi, non mostra alcuna abilità naturale che possa eguagliare quella di Elphaba. Persino una figura esperta e preparata come Madame Morrible sembra impallidire al confronto con Elphaba, la cui mancanza di controllo offre a Morrible l’opportunità di addestrarla e manipolarla per trasformarla in uno strumento per i piani che lei e il Mago hanno per Oz.

Non è mai stato chiarito esattamente da dove provenga il potenziale magico di Elphaba, che le permette di leggere il libro in modo naturale, ma potrebbe essere rivelato in Wicked: Part 2. Potrebbe avere qualcosa a che fare con il misterioso siero che la madre di Elphaba ha preso dallo sconosciuto, che potrebbe anche essere la ragione della pelle verde di Elphaba. Il suo potenziale magico potrebbe anche essere collegato all’uomo che ha sedotto sua madre. La capacità di Elphaba di leggere il Grimmerie la rende una figura fondamentale nel mondo di Oz, poiché sembra essere una delle poche persone viventi in grado di leggere il Grimmerie.

Come Wicked definisce il ruolo della Grimmerie in Wicked 2

Prendere la Grimmerie rende Elphaba il bersaglio numero uno di Oz

La Grimmerie finisce per essere un aspetto importante del finale di Wicked: Parte 1, poiché la decisione impulsiva di Elphaba di sottrarla al Mago per cercare di invertire le sue azioni su Oz prepara il climax del film. Prendere il libro porta Morrible a proclamare Elphaba nemica dello Stato, consolidando l’opinione di Oz su Elphaba come strega cattiva. Portando il libro con sé, Elphaba ha accesso a molti altri potenti incantesimi e sortilegi. Tuttavia, come ha scoperto quando ha accidentalmente maledetto le scimmie con le ali, gli incantesimi possono avere terribili complicazioni impreviste.

Il Grimmerie probabilmente avrà un ruolo fondamentale in Wicked: Part 2…

Il Grimmerie probabilmente avrà un ruolo fondamentale in Wicked: Part 2, poiché gli sforzi per recuperarlo potrebbero diventare un fattore determinante nella trama. Il fatto che Elphaba sia l’unica in grado di leggere il libro potrebbe indurre il Mago e le forze di Morrible a rinunciare all’uso di misure letali contro di lei, almeno all’inizio della storia. Gli sforzi di Elphaba per saperne di più sulla Grimmerie potrebbero anche portare all’uso di altri incantesimi pericolosi, riflettendo il modo in cui il libro viene utilizzato nel musical per trasformare i personaggi in nuove forme. La Grimmerie potrebbe diventare uno degli elementi più importanti di Wicked.

Come la Grimmerie in Wicked si confronta con il libro e il musical

La Grimmerie appare in tutte e tre le versioni di Wicked

La Grimmerie è un artefatto importante nella versione originale del romanzo Wicked, così come nel musical di Broadway che ha ispirato il nuovo film. Nel romanzo originale Wicked, il Mago è alla ricerca della Grimmerie, che è stata nascosta nel regno mistico da un misterioso stregone. Il libro finisce nelle mani di Elphaba. A differenza della versione cinematografica della Grimmerie, quella dei romanzi di Wicked non può essere letta da chi è nato a Oz, il che significa che Elphaba, ibrido tra umana e oziana, può decifrarne alcune parti. Il libro rimane importante in tutti e quattro i romanzi.

Il musical Wicked utilizza il Grimmerie in modo simile a come viene rappresentato nel film. Conosciuto come l’Antico Libro della Taumaturgia e degli Incantesimi, il Grimmerie è un potente libro magico che solo chi ha un talento naturale per la magia può leggere. Nel musical, alla fine viene rivelato che lo status di Elphaba come metà umana e metà Oziana è stato utilizzato per giustificare il fatto che potesse leggere il libro, un elemento che probabilmente verrà rivelato nel sequel. Tutto ciò suggerisce che il Grimmerie continuerà ad essere una parte cruciale della storia di Wicked anche nella seconda parte.