New Amsterdam, la spiegazione del finale di serie con Ryan Eggold

Gli spettatori non hanno certo l’imbarazzo della scelta quando si tratta di serie televisive ambientate in ospedale, ma New Amsterdam è ormai da tempo una delle preferite dai fan. La serie segue le vicende del dottor Max Goodwin (Ryan Eggold), direttore sanitario di uno degli ospedali più antichi del Paese, e le innumerevoli vicissitudini professionali e personali che accompagnano il suo lavoro. Nota per le sue relazioni romantiche e il suo cuore familiare, la cancellazione dello show è stata una sorpresa non solo per i fan, ma anche per i creatori. Con una reputazione così forte tra i fan, la quinta stagione è l’occasione per i personaggi di ottenere il finale che meritano.

Le trame della quinta stagione di New Amsterdam hanno già entusiasmato i fan e, per la maggior parte, il piano di puntare in grande o rinunciare sta producendo risultati soddisfacenti. Con il finale di stagione che offre ai fan molte risposte su cosa succederà a Max, Luna e al resto dello staff di New Amsterdam, c’è ancora molto spazio per interpretare dove potrebbe portarli il futuro. Anche se la serie giunge al termine, almeno per ora, non c’è motivo di pensare che non rivedremo mai più i nostri personaggi preferiti. Ecco cosa c’è da sapere sul finale della quinta stagione di “New Amsterdam”. Attenzione: spoiler in arrivo.

Powered by

Il finale è vago per un motivo

Sebbene i fan abbiano iniziato la quinta stagione sapendo che “New Amsterdam” sarebbe terminato presto, la storia è rimasta aperta. Sebbene il percorso di ciascuno dei nostri personaggi principali sia stato concluso in modo ordinato con risposte definitive, c’è abbastanza margine di manovra per interpretare ciò che potrebbe accadere in futuro. L’esempio più chiaro è Max, che sta per intraprendere una nuova avventura dopo aver ricevuto una nuova offerta di lavoro. Il produttore esecutivo David Schulner e il regista Peter Horton affermano che la vaghezza è fondamentale per ciò che volevano dire sulle relazioni di Max con sua figlia ed Elizabeth.

Parlando con TV Line, Horton ha spiegato: “Amiamo molto l’ambiguità e volevamo lasciare un po’ in sospeso la questione del suo rapporto con [Elizabeth] Wilder. Con [Max] che le dà le chiavi del New Amsterdam, è chiaro che in questo momento non stanno insieme. Lui sta partendo per Ginevra con sua figlia. Sono ancora innamorati, ma il futuro è ambiguo e volevamo lasciare questo tono”. Questa decisione non solo dà ai fan molti spunti di speculazione, ma non fornendo una risposta chiara apre la serie a potenziali reboot e spin-off.

Max ha gatti più grossi da pelare

Essendo il personaggio più centrale del finale della quinta stagione, l’azione di “New Amsterdam” ruota attorno alle decisioni personali di Max. Non solo Max lascia l’ospedale per lavorare per l’Organizzazione Mondiale della Sanità, ma l’episodio finale riguarda il suo futuro romantico con Elizabeth Wilder. Con l’episodio strutturato in modo da seguire il suo ultimo giorno in ospedale, non è un segreto che i fan si stiano preparando all’addio sin dall’inizio della stagione. Dopo il dramma della quarta stagione con la dottoressa Helen Sharpe, il fatto che la quinta stagione di Max lo prepari a cambiare completamente vita ha perfettamente senso. La sorpresa più grande sarà probabilmente vedere Max giocare con due donne diverse in un modo nuovo: questa volta, la sua fiamma della quinta stagione contro sua figlia.

Come vediamo nel corso dell’episodio, alla fine è sua figlia Luna ad avere la meglio. È un punto di svolta per l’evoluzione del personaggio di Max, che riconosce che costruire una buona relazione a lungo termine con Luna deve venire prima di qualsiasi altra cosa. Anche se alcuni fan hanno definito il suo comportamento passato fastidioso e irrealistico, questo nuovo senso di stabilità è forse la direzione migliore per mandare Max per la sua strada. Allo stesso tempo, il finale incompiuto tra lui ed Elizabeth lascia spazio a un potenziale ritorno, anche se la fine della loro relazione mostra un senso di crescita e maturità.

Il futuro di Luna viene rivelato

Mentre la maggior parte delle stagioni di “New Amsterdam” seguono una linea temporale lineare nel presente, il finale della quinta stagione decide di fare le cose in modo diverso. Alternando il presente e un futuro non troppo lontano, l’episodio offre agli spettatori alcuni scorci di una donna sconosciuta, anche se il suo nome non viene mai menzionato nella conversazione. Alla fine dell’episodio, viene rivelato il suo legame con il resto della trama: la donna è Luna nel futuro, tornata in ospedale per prendere il posto di suo padre. È un finale che alcuni fan non si aspettavano, che amplia l’universo di “New Amsterdam” in un modo che potrebbe portare a infinite possibilità. Nello spirito dei nuovi inizi, non è troppo azzardato pensare che questa trama potrebbe avere lo stesso impatto che “Private Practice” ha avuto su “Grey’s Anatomy”, portando un personaggio particolare in una direzione completamente nuova.

Il finale della quinta stagione è incentrato sul ritorno alle origini. Il discorso commovente di Luna nell’auditorium su Max ricorda quello della prima stagione, in cui lui citava la famiglia e la sorella come motivi per cui voleva diventare direttore medico. Anche se il rapporto di Luna con il padre è stato analizzato e criticato, il finale dell’episodio è un modo bellissimo per sottolineare che, nonostante i drammi, la famiglia viene sempre al primo posto.

C’è speranza per Sharpwin?

Mentre Max rafforza il suo rapporto con Luna, molto resta in sospeso per la vita sentimentale di Max. Sebbene Elizabeth sia stata la pupilla di Max per gran parte della quinta stagione, il finale di “New Amsterdam” porta la loro relazione appena sbocciata a una fine improvvisa. Max ammette il suo amore per Elizabeth, ma tecnicamente lascia la serie da single. Tenendo questo a mente, è possibile che la sua ex fiamma, la dottoressa Helen Sharpe, possa tornare in qualche modo. Infatti, fa un cameo nell’ultima stagione, apparendo su uno schermo televisivo in sottofondo per rappresentare la lotta del servizio sanitario nazionale contro il cancro.

Dato che i fan hanno tifato per “Sharpwin” per gran parte della serie, avrebbe senso che la coppia tornasse se “New Amsterdam” dovesse mai tornare sui nostri schermi. Mentre alcuni hanno considerato l’uscita di Helen dalla serie come una cosa positiva, altri si aggrappano a ciò che la relazione potrebbe significare e a come si è evoluta nel tempo. Se consideriamo come si conclude “New Amsterdam”, non c’è motivo di pensare che la relazione tra Sharpwin non possa essere ricucita. Chi può dire che il nuovo lavoro di Max non lo riporterà direttamente da Helen?

Elizabeth è lasciata in balia di se stessa

Sebbene il futuro sembri essere già deciso per Max, lo stesso non si può dire per Elizabeth. Ora che ha rifiutato l’opportunità di dirigere un ospedale gestito da medici non udenti, tutto ciò che resta da fare a Elizabeth è essere respinta dall’uomo per cui prova dei sentimenti. A parte rivelare una determinazione professionale alimentata dall’esperienza infantile di essersi sentita dire che non avrebbe potuto realizzare ciò che desiderava, non succede molto altro per Elizabeth.

Alcuni fan pensano che il finale di stagione sia stato affrettato e che ci sarebbe stato sicuramente più spazio per sviluppare il percorso di Elizabeth.

Essendo una donna di successo, è un peccato che sia considerata degna di apparire sullo schermo solo quando è coinvolta con Max. Anche se il suo futuro da sola non viene particolarmente esplorato, il finale di stagione fa luce sul suo potenziale ruolo nella vita di Max. Le teorie dei fan includono l’idea che Max non potrà mai stare lontano dall’ospedale, il che significa che il suo percorso è destinato a incrociare nuovamente quello di Elizabeth, indipendentemente dal fatto che tornino insieme o meno. Altri spettatori credono che Elizabeth sia la matrigna non ufficiale di Luna, il che significa che i legami familiari potrebbero essere più forti di quanto pensiamo.

Il romanticismo è nel futuro di Floyd

Mentre Max è decisamente sfortunato in amore, il finale della quinta stagione di “New Amsterdam” dimostra che Floyd è tutto il contrario. È un momento di consapevolezza per lui, sia nella vita personale che in quella professionale. Nel lavoro, Floyd capisce finalmente che la sua ispirazione per fare ciò che fa deriva dal bisogno di unire le persone. Questo si riflette nella sua vita sentimentale: professa il suo amore per la fidanzata Gabrielle nel tentativo di convincerla a rimanere a New York. Per coronare il tutto, Floyd riesce a salvare un ultimo paziente prima dei titoli di coda, confermando forse di essere il medico migliore per restare in ospedale.

Se alcuni fan erano preoccupati che Floyd fosse noioso nelle stagioni precedenti, non si può dire lo stesso del suo finale. Dopo aver dovuto affrontare la malattia di sua madre e una rottura sentimentale nella terza stagione, sembra giusto che il viaggio di Floyd in “New Amsterdam” si concluda con l’amore, la speranza e la felicità che merita. È anche destinato a diventare il medico capo indiscusso dell’ospedale, dopo aver messo in discussione l’integrità di Max in numerose occasioni.

Iggy e Martin mantengono il riserbo

Molte relazioni sono nate e finite nel corso di “New Amsterdam”, ma forse nessuna è stata più dolorosa di quella tra Iggy e Martin. Sebbene molti fan adorino la coppia, le tendenze narcisistiche e il comportamento predatorio di Iggy hanno spesso causato controversie. Per quanto riguarda Martin, alcuni spettatori ritengono che potrebbe trovare di meglio, ma il finale della quinta stagione mostra la coppia impegnata a ricostruire il proprio amore. Dopo essersi concessi un appuntamento per ritrovarsi, i due finalmente si risposano in una chiesa tranquilla e senza pretese.

Sebbene alcuni spettatori più attenti abbiano notato alcune piccole discrepanze, la scena contribuisce in qualche modo a proiettare il futuro di Iggy e Martin. Il tempo è completamente flessibile durante l’episodio, il che indica che il loro matrimonio deve aver avuto luogo qualche tempo dopo, piuttosto che immediatamente dopo, il loro appuntamento. La decisione di ricongiungere i due alimenta anche il pensiero positivo di David Schulner e Peter Horton. “La speranza è di per sé un potere, e quel testimone continuerà a essere passato e la speranza continuerà”, ha detto Horton a TV Line.

Vanessa e Lauren si ritrovano

Sebbene Lauren abbia avuto un ruolo importante nel viaggio di “New Amsterdam”, nel finale della quinta stagione passa in secondo piano. Con la trama dell’aborto affrontata in precedenza nella serie, si potrebbe dire che i momenti finali non rendono giustizia al percorso personale di Lauren, né al suo rapporto con Max.

Almeno i fan possono vederla riunirsi con sua sorella Vanessa mentre vende il suo appartamento. Con l’intenzione di ristrutturare la sua casa, il finale potrebbe essere interpretato come una rottura netta di Lauren con il passato di droga da cui ha cercato con tutte le sue forze di uscire.

Con il personaggio di Vanessa che appare solo nella quinta stagione, il rapporto tra le due donne è indicativo di quanto Lauren sia cresciuta. L’episodio finale serve a fornire le storie delle origini di tutti i personaggi attivi in “New Amsterdam”, quindi l’idea che Lauren possa avere un rapporto sano con un membro della sua famiglia compensa il trauma infantile che Iggy ha vissuto nella prima stagione. Dopo aver sofferto la riabilitazione e un brutto incidente in ambulanza, una fine lenta e sottile del viaggio di Lauren potrebbe essere esattamente la pace mentale che il suo personaggio merita.

I figli del creatore sono stati coinvolti

Sebbene la famiglia sia al centro del finale della quinta stagione di “New Amsterdam”, è dietro le quinte che questo modo di pensare ha il maggiore impatto. La rivelazione che Luna è la misteriosa adulta che è stata inserita nella trama è un colpo di scena che gli spettatori non si aspettavano. In un certo senso, nemmeno i creatori se lo aspettavano. Dato che i legami tra padre e figlia sono così forti in questo episodio, è soddisfacente e appropriato sapere che i momenti finali sono nati da una conversazione fugace al tavolo della colazione.

Parlando con NBC Insider, David Schulner spiega che sua figlia di 11 anni è stata l’ispirazione dietro al cambiamento. “Ho detto: ‘Ok, figlia di 11 anni. Lascia scrivere a me“, scherza. ”Mangia i tuoi cereali”. E io l’ho completamente ignorata. Poi, una settimana dopo, Laura Valdivia, una delle nostre sceneggiatrici, mi ha proposto lo stesso finale. E allora ho detto: ‘Oh, ok, ti ascolterò perché ti pago per trovare idee’. E poi, una settimana dopo, [la sceneggiatrice] Erika Green ed io eravamo sedute sul set e lei mi ha detto: ‘Dammi pure della pazza, ma che ne diresti se Luna tornasse come direttore medico nel finale?’. Quindi, in poco più di tre settimane, c’era qualcosa nell’aria che puntava proprio in quella direzione”.

Tutti hanno il loro momento di chiusura

Quando si tratta del finale di una serie TV, di solito ci sono molti nodi da sciogliere. Fortunatamente per i fan di “New Amsterdam”, i creatori hanno lavorato duramente per realizzare un finale soddisfacente sotto tutti i punti di vista. Max ha davanti a sé sua figlia e il suo futuro professionale, Floyd sta vivendo l’amore, Iggy e Martin sono tornati in carreggiata e Luna è destinata a seguire le orme di suo padre. Tutti questi personaggi chiave ottengono finalmente ciò di cui non sapevano di aver bisogno nella prima stagione, rendendo molto più facile da digerire un addio definitivo.

Allo stesso tempo, ci sono abbastanza casi di curioso dubbio da mantenere vive le speranze dei fan. Parlando con EW, Peter Horton ha detto che lasciare qualche elemento di mistero serve alla curiosità dello spettatore. “Una volta uno sceneggiatore mi ha spiegato che c’è una differenza tra confusione e ambiguità”, ha ricordato. “Nella narrazione non si vuole creare confusione, ma ambiguità. Volevamo lasciare il pubblico con un interrogativo, in modo che potesse partecipare. Se diciamo loro cosa succede, non possono immaginarlo e prendere la direzione che vogliono. Volevamo dare loro questa libertà”.

L’intervento finale rivela un volto familiare

I fan di lunga data di “New Amsterdam” avranno notato che la dottoressa Helen Sharpe non è stata l’unica faccia familiare ad apparire nel finale della quinta stagione. Anche se era stato silenziosamente eliminato dopo la sua rottura con Helen nella terza stagione, il dottor Cassian Shin ha riservato un’ultima piacevole sorpresa, riapparendo per l’ultimo intervento in “New Amsterdam”.

Nello spirito di creare un finale soddisfacente, non sorprende che i creatori abbiano scelto di affrontare una questione che gli spettatori si sono chiesti, in particolare, dove fossero finiti Cassian e il suo interprete, il volto noto della televisione Daniel Dae Kim. Tuttavia, parlando con TV Line, David Schulner ha rivelato che le domande scottanti dei fan non avevano nulla a che fare con il ritorno di Kim. “Uno dei motivi per cui abbiamo deciso di dedicare il finale a questa storia medica è stato perché ci ha dato l’opportunità di riportare tutti i personaggi che abbiamo amato in questi cinque anni. Quindi, se avete operato al New Amsterdam, abbiamo fatto del nostro meglio per farvi partecipare al finale, all’ultima operazione”.

Potrebbe esserci una futura stagione di New Amsterdam o uno spin-off?

Dopo la pausa di metà stagione durante la quarta stagione e l’annuncio ufficiale della cancellazione nel marzo 2022, al momento non ci sono piani per riportare in vita “New Amsterdam”. Tuttavia, con il finale della quinta stagione lasciato così com’è, non si può escludere la possibilità di un reboot o di uno spin-off.

Non sorprende che ci siano molti fan che sarebbero interessati a uno spin-off di “New Amsterdam”, ma alcuni preferirebbero un rilancio incentrato su determinati personaggi. Con il finale della quinta stagione che vede una Luna ormai adulta pronta a prendere il centro della scena, forse scoprire come sarà l’ospedale sotto la sua guida è il modo più probabile per far continuare il programma.

Allo stesso tempo, anche la storia di Max potrebbe essere approfondita. Sebbene il suo lavoro con l’Organizzazione Mondiale della Sanità rimanga piuttosto vago, il suo nuovo ruolo potrebbe dare spazio a molti drammi medici. Allo stesso modo, il nuovo inizio di Lauren potrebbe essere collegato a questo, insieme alla carriera di Elizabeth e alla nuova vita di Iggy e Martin. Anche Helen potrebbe avere un suo ramo separato dell’universo di “New Amsterdam”, approfondendo il suo lavoro con il Servizio Sanitario Nazionale.