Eman Esfandi è fantastico mentre mostra il suo allenamento con la spada laser per la seconda stagione di Ahsoka.

La star della seconda stagione di Ahsoka Eman Esfandi ha mostrato il suo allenamento con la spada laser in vista dell’uscita della serie Star Wars. Ahsoka – stagione 2 uscirà nel 2026, con le riprese che inizieranno nell’aprile 2025. Tra tutte le prossime serie Star Wars, la seconda stagione di Ahsoka è forse la più attesa.

Sulla sua pagina Instagram, l’attore Eman Esfandi che interpreta Ezra Bridger ha alimentato l’hype mostrando le sue abilità con la spada laser. Esfandi ha condiviso un video in cui si vede lui in piedi davanti a un tramonto mentre brandisce una spada laser blu, esercitandosi con rotazioni, colpi e posizioni.

Questo indica che la produzione della seconda stagione di Ahsoka è in pieno svolgimento. Esfandi è da tempo un fan di Star Wars, quindi vederlo brandire una spada laser non è esattamente una novità. Tuttavia, la seconda stagione di Ahsoka dovrebbe essere ricca di azione, il che spiega la recente dedizione di Esfandi.

Sembra che Ezra Bridger avrà ancora modo di usare la spada laser

La lotta contro Thrawn ha bisogno di un Jedi

Come accennato sopra, la seconda stagione di Ahsoka includerà probabilmente molta azione. La serie è ambientata nell'era della Nuova Repubblica di Star Wars, ma ora il Grand'Ammiraglio Thrawn cerca di ripristinare il dominio dell'Impero sulla galassia dopo la fine della prima stagione di Ahsoka. Pertanto, Ezra di Esfandi e i suoi alleati hanno una battaglia da combattere.

Tenendo questo a mente, ha molto senso che Ezra abbia più scene d’azione con la spada laser nella seconda stagione di Ahsoka. La prima stagione era incentrata sulla ricerca di Ezra, ma questa volta Ezra è al centro del conflitto della Nuova Repubblica. Essendo uno dei pochi Jedi attivi nella galassia, le abilità di Ezra con la spada laser torneranno utili.