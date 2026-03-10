One Piece – Stagione 3: uscita, cast, trama e tutto quello che sappiamo sulla nuova stagione Netflix

L’adattamento live-action di One Piece su Netflix è appena all’inizio del suo viaggio, ma il successo delle prime stagioni ha già trasformato la serie in uno dei progetti più ambiziosi della piattaforma. Basata sul celebre manga di Eiichiro Oda, l’opera segue le avventure di Monkey D. Luffy e della sua ciurma mentre navigano alla ricerca del leggendario tesoro chiamato One Piece. Dopo aver raccontato gli eventi dell’East Blue nella prima stagione e aver proseguito la storia fino al Drum Kingdom nella seconda, l’adattamento televisivo si prepara ora a espandere ulteriormente il mondo della saga.

Il live-action ha ottenuto un’accoglienza molto positiva sia da parte dei fan storici che del pubblico generalista, riuscendo in un’impresa che sembrava quasi impossibile: adattare uno dei manga più longevi e complessi mai realizzati mantenendone lo spirito originale. Il coinvolgimento diretto di Eiichiro Oda come supervisore creativo ha contribuito a garantire una maggiore fedeltà al materiale originale rispetto ad altri adattamenti anime-to-live-action.

Con oltre trenta anni di pubblicazione e più di mille capitoli, il manga di One Piece offre una quantità enorme di materiale narrativo. Questo significa che, almeno teoricamente, la serie Netflix potrebbe continuare per molte stagioni. L’annuncio ufficiale della terza stagione, arrivato nel 2025, conferma che la piattaforma crede fortemente nel progetto e nella sua capacità di diventare una delle sue saghe di punta.

One Piece stagione 3 è ufficiale: Netflix ha già dato il via libera

La terza stagione di One Piece è stata ufficialmente confermata da Netflix nell’agosto 2025, quasi un anno prima dell’uscita della seconda stagione. Una decisione piuttosto rara per le produzioni streaming, che dimostra quanto la piattaforma sia rimasta soddisfatta dei risultati ottenuti dal debutto della serie nel 2023.

In realtà diversi membri del cast avevano già anticipato l’esistenza di una terza stagione durante varie interviste nel corso del 2024, parlando addirittura della possibilità di girare stagioni consecutive per accelerare la produzione. Questa strategia avrebbe senso considerando la struttura narrativa del manga, dove molti archi narrativi sono divisi in più parti.

La seconda stagione, infatti, rappresenta soltanto l’inizio della grande saga di Alabasta, uno dei primi archi narrativi fondamentali della storia di One Piece. Per questo motivo una terza stagione era quasi inevitabile: interrompere la serie proprio in quel punto avrebbe lasciato incompleta una delle storyline più importanti dell’intero universo creato da Oda.

Quando potrebbe uscire One Piece – stagione 3 su Netflix

Analizzando i tempi di produzione delle stagioni precedenti è possibile fare alcune ipotesi sulla finestra di uscita della terza stagione. La prima stagione ha debuttato su Netflix nell’agosto 2023, dopo un periodo di riprese iniziato nel 2022. La seconda stagione è arrivata nel marzo 2026, con le riprese partite nel luglio 2024.

La produzione della stagione 3 è iniziata nel novembre 2025, il che suggerisce che i nuovi episodi potrebbero arrivare intorno alla metà del 2027. È comunque molto probabile che Netflix cerchi di non allungare troppo i tempi tra una stagione e l’altra, soprattutto perché gli eventi narrativi della saga di Alabasta sono strettamente collegati tra loro.

Va però considerato che One Piece è una serie particolarmente complessa dal punto di vista tecnico. Gli effetti visivi necessari per rappresentare i poteri dei Frutti del Diavolo, le creature fantastiche e i grandi scenari del manga richiedono una lunga fase di post-produzione. Questo potrebbe influire sulla data finale di uscita.

Il cast di One Piece stagione 3 e i nuovi personaggi

Il cuore della serie resterà naturalmente la ciurma di Cappello di Paglia. Torneranno quindi i protagonisti principali: Iñaki Godoy nei panni di Luffy, Mackenyu come Zoro, Emily Rudd nel ruolo di Nami, Jacob Romero Gibson come Usopp e Taz Skylar come Sanji.

Una novità importante riguarda Tony Tony Chopper, che nella terza stagione diventerà ufficialmente un membro stabile della ciurma. L’attrice Mikaela Hoover, che presta la voce al personaggio, è stata infatti promossa a regular della serie.

Anche Vivi, interpretata da Charithra Chandran, continuerà ad avere un ruolo centrale nella storia. Tra i nuovi protagonisti spicca inoltre Joe Manganiello, che interpreterà il temibile Crocodile, mentre Lera Abova tornerà nei panni di Nico Robin con una presenza più significativa.

Tra le nuove aggiunte al cast figurano Awdo Awdo come Mr. 1, Daisy Head nel ruolo di Miss Doublefinger e Cole Escola come il celebre agente Bon Clay. Un’altra presenza molto attesa è quella di Xolo Maridueña, che interpreterà Portgas D. Ace, il fratello adottivo di Luffy.

La storia della stagione 3: la saga di Alabasta

La terza stagione dovrebbe concentrarsi quasi interamente sulla saga di Alabasta, uno degli archi più importanti del manga. Dopo gli eventi della seconda stagione, la nave Going Merry si dirige infatti verso il regno desertico per aiutare Vivi a salvare il suo paese.

Il principale antagonista sarà Crocodile, leader segreto dell’organizzazione criminale Baroque Works, che sta manipolando la popolazione per provocare una guerra civile contro la famiglia reale. Luffy e la sua ciurma dovranno scoprire il piano dell’organizzazione e fermarlo prima che il conflitto distrugga il regno.

Seguendo la struttura tipica del manga, ogni membro della ciurma affronterà un avversario specifico. Luffy si scontrerà con Crocodile, mentre Zoro combatterà contro Mr. 1 e Sanji affronterà Mr. 2. Questi duelli rappresenteranno alcuni dei momenti più spettacolari dell’intera stagione.

La stagione 3 inizierà inoltre a introdurre uno dei grandi antagonisti della saga: Barbanera (Blackbeard). Il personaggio è già stato menzionato negli episodi precedenti e la comparsa di Ace potrebbe preparare il terreno per il suo debutto futuro, aprendo la strada alle grandi storyline che definiranno le stagioni successive della serie.