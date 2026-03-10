Reacher 4: Alan Ritchson conferma l’uscita nel 2026 su Prime Video

La quarta stagione di Reacher, la popolare serie action di Prime Video con protagonista Alan Ritchson, arriverà ufficialmente nel 2026. A confermarlo è stato lo stesso attore durante una recente intervista concessa a Collider in occasione della promozione del suo nuovo film War Machine. Dopo la conclusione delle riprese avvenuta nel novembre 2025, i fan aspettavano aggiornamenti sul ritorno della serie, e ora è arrivata la prima indicazione concreta sulla finestra di uscita dei nuovi episodi.

La serie è basata sui romanzi bestseller dello scrittore britannico Lee Child, che con il personaggio di Jack Reacher ha costruito uno dei franchise thriller più longevi e popolari della letteratura contemporanea. Dopo i due film interpretati da Tom Cruise, accolti con reazioni contrastanti dai fan dei libri, Prime Video ha deciso di rilanciare il personaggio con una serie televisiva più fedele allo spirito originale dei romanzi. Fin dal suo debutto nel 2022, Reacher è diventata una delle produzioni più viste della piattaforma Amazon.

Ogni stagione dello show adatta un romanzo diverso della saga. Con trenta libri pubblicati finora, il materiale narrativo a disposizione è enorme e lascia spazio a molte altre stagioni in futuro. La terza stagione si è conclusa il 27 marzo 2025, e il fatto che la quarta stagione sia già pronta suggerisce che Amazon stia puntando molto sulla continuità del progetto e sulla sua capacità di attirare pubblico globale.

La quarta stagione di Reacher adatterà il romanzo “Gone Tomorrow”

La trama della quarta stagione di Reacher sarà tratta da “Gone Tomorrow”, il tredicesimo romanzo della serie scritta da Lee Child. Il libro segue Jack Reacher mentre si ritrova coinvolto in un mistero che prende avvio da un apparente suicidio nella metropolitana di New York, un evento che si trasforma rapidamente in una cospirazione molto più ampia e pericolosa. Come nelle stagioni precedenti, il personaggio si troverà a muoversi tra indagini, complotti e violenza, mantenendo il suo tipico approccio diretto e implacabile.

Alan Ritchson ha anticipato che la nuova stagione potrebbe essere la migliore realizzata finora, dichiarando che il lavoro fatto sul set ha portato la serie a un nuovo livello di intensità. L’attore non ha rivelato una data precisa di uscita, ma ha confermato che gli episodi arriveranno nel corso del 2026, lasciando intendere che il debutto potrebbe avvenire prima del previsto rispetto alle aspettative dei fan.

L’annuncio è particolarmente interessante anche perché nel frattempo è stato sviluppato uno spin-off dedicato al personaggio di Frances Neagley, uno dei più apprezzati alleati di Reacher. Le riprese della prima stagione di Neagley si sono concluse nel giugno 2025, diversi mesi prima della fine della produzione della quarta stagione della serie principale. Questo scenario apre due possibili ipotesi: lo spin-off potrebbe arrivare più avanti, forse nel 2027, oppure i fan potrebbero ritrovarsi con due serie ambientate nello stesso universo nello stesso anno.

Nel frattempo il successo della serie continua a crescere. Reacher ha ottenuto ottimi risultati sia tra la critica che tra il pubblico, con punteggi molto alti su Rotten Tomatoes: la prima stagione ha raggiunto il 92% di recensioni positive, mentre la seconda e la terza hanno superato il 98%, confermando la solidità del progetto. Con queste premesse, l’attesa per la quarta stagione è destinata ad aumentare nei prossimi mesi, mentre Prime Video si prepara a rivelare la data ufficiale di uscita.