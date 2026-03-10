One Piece 2: guida completa al cast della nuova stagione Netflix tra personaggi nuovi e ritorni

La seconda stagione del live-action di One Piece su Netflix amplia in modo significativo il suo universo narrativo, introducendo numerosi personaggi tratti direttamente dal manga di Eiichiro Oda. Dopo il successo della prima stagione, che ha raccontato le avventure di Luffy e della sua ciurma nel mare dell’East Blue, i nuovi episodi accompagnano i protagonisti verso la Grand Line, uno dei territori più pericolosi e leggendari del mondo della serie.

La storia della seconda stagione copre gran parte della celebre saga di Arabasta, partendo dagli eventi di Loguetown fino ad arrivare all’arco narrativo di Drum Island. Il finale della prima stagione aveva già anticipato questo sviluppo, mostrando la nave dei Pirati di Cappello di Paglia pronta a lasciare l’East Blue per intraprendere un viaggio molto più pericoloso e complesso.

Uno degli elementi che ha contribuito al successo dell’adattamento Netflix è stato proprio il casting, che è riuscito a portare sullo schermo versioni credibili e fedeli dei personaggi del manga. Con milioni di fan in tutto il mondo, trovare gli interpreti giusti per Luffy e la sua ciurma era una sfida enorme. Tuttavia, la serie ha dimostrato di aver centrato l’obiettivo, rendendo gli attori protagonisti delle nuove icone della saga in live-action.

I protagonisti della ciurma di Cappello di Paglia

Il cuore della serie resta naturalmente la ciurma guidata da Monkey D. Luffy, interpretato dall’attore messicano Iñaki Godoy. Luffy è il capitano dei Pirati di Cappello di Paglia e sogna di trovare il leggendario tesoro One Piece per diventare il Re dei Pirati. Dotato dei poteri elastici del Frutto del Diavolo, Luffy è un personaggio impulsivo, generoso e determinato a proteggere i suoi amici a ogni costo.

Accanto a lui torna Emily Rudd nel ruolo di Nami, la navigatrice della ciurma. Dopo essere stata liberata dalla tirannia di Arlong nella prima stagione, Nami continua il suo viaggio con l’obiettivo di realizzare il suo grande sogno: disegnare una mappa completa del mondo.

Tra i personaggi più amati dai fan c’è anche Roronoa Zoro, interpretato da Mackenyu, lo spadaccino della ciurma che combatte utilizzando la celebre tecnica delle tre spade. Zoro è il primo alleato di Luffy e uno dei membri più fedeli del gruppo, deciso a diventare il più grande spadaccino del mondo.

Completano la squadra Usopp, interpretato da Jacob Romero Gibson, il tiratore scelto della ciurma e inventore di molte delle sue armi, e Sanji, interpretato da Taz Skylar, il cuoco dei Pirati di Cappello di Paglia che combatte esclusivamente con calci per non rischiare di danneggiare le mani con cui prepara i suoi piatti.

Tony Tony Chopper e i nuovi alleati della stagione 2

Una delle novità più attese della seconda stagione è l’introduzione di Tony Tony Chopper, la renna dotata di poteri umani grazie a un Frutto del Diavolo. Il personaggio, che diventa il medico della ciurma, è doppiato da Mikaela Hoover, attrice già nota per la sua collaborazione con il regista James Gunn in film come Guardiani della Galassia Vol. 3.

Chopper viene introdotto nell’arco narrativo di Drum Island, dove Luffy e i suoi compagni arrivano in cerca di un medico. Dopo un’infanzia difficile e l’incontro con il dottor Hiriluk, la renna sviluppa le sue abilità mediche e decide di unirsi alla ciurma.

Tra i nuovi alleati compare anche Miss Wednesday, interpretata da Charithra Chandran, personaggio inizialmente introdotto come agente dell’organizzazione Baroque Works ma destinato a rivelare una storia molto più complessa legata alla famiglia reale di Alabasta.

Un ruolo importante è affidato anche a Nico Robin, conosciuta come Miss All Sunday, interpretata da Lera Abova. Seconda in comando dell’organizzazione Baroque Works, Robin possiede il potere di far comparire parti del proprio corpo su qualsiasi superficie grazie al suo Frutto del Diavolo.

I villain della saga di Arabasta

La seconda stagione introduce anche numerosi antagonisti legati alla misteriosa organizzazione criminale Baroque Works. Tra i più importanti c’è Crocodile, interpretato da Joe Manganiello, leader dell’organizzazione e uno dei Sette Corsari della Marina. Il personaggio rappresenta la principale minaccia della saga di Arabasta e avrà un ruolo ancora più centrale nelle stagioni successive.

Un altro antagonista di rilievo è Mr. 3, interpretato da David Dastmalchian, un membro di alto rango dell’organizzazione capace di creare cera resistente come l’acciaio grazie ai suoi poteri.

Accanto a loro troviamo altri agenti della Baroque Works, tra cui Miss Goldenweek (Sophia Anne Caruso), Mr. 5 (Camrus Johnson), Miss Valentine (Jazzara Jaslyn) e Mr. 9 (Daniel Lasker), tutti coinvolti nelle missioni segrete dell’organizzazione.

I personaggi della Marina e le nuove minacce

Oltre ai pirati e agli agenti della Baroque Works, la seconda stagione introduce anche figure legate alla Marina, tra cui Smoker, interpretato da Callum Kerr. Il personaggio è un ufficiale determinato a catturare Luffy e rappresenta uno degli antagonisti principali dell’arco narrativo che coinvolge Loguetown.

Accanto a lui appare anche Tashigi, interpretata da Julia Rehwald, giovane ufficiale che sviluppa una forte rivalità con Zoro.

Tra le apparizioni più intriganti della stagione figura infine Dragon, interpretato da Rigo Sanchez, figura misteriosa legata all’Esercito Rivoluzionario. Sebbene il suo ruolo nella seconda stagione sia limitato, il personaggio è destinato a diventare sempre più importante nelle stagioni successive della serie.

Con un cast così vasto e ricco di nuovi personaggi, la seconda stagione di One Piece conferma l’ambizione dell’adattamento Netflix di portare sullo schermo l’intero universo creato da Eiichiro Oda, espandendo progressivamente la storia e preparando il terreno per le future avventure dei Pirati di Cappello di Paglia.

Personaggi secondari della seconda stagione di One Piece

Callum Kerr nel ruolo di Smoker: un vice ammiraglio che cerca di catturare Monkey D. Rufy e la sua ciurma dopo che il loro viaggio ha sconvolto la pace a Loguetown. Smoker è uno dei principali antagonisti della saga di Arabasta e, quindi, delle stagioni 2 e 3 di One Piece. È interpretato da Callum Kerr, noto soprattutto per i suoi ruoli in Monarch e The Wheel of Time.

Julia Rehwald nel ruolo di Tashigi: una giovane ufficiale della marina che Zoro incontra a Loguetown. In seguito si scopre che è una fedele subordinata di Smoker, quindi si dedica anche lei alla ricerca dei Cappelli di Paglia. Tashigi è interpretata da Julia Rehwald, che in precedenza aveva prestato la sua voce in Star Wars: Young Jedi Adventures.

Nahum Hughes nel ruolo di Bartolomeo: un ladruncolo di Loguetown che viene ispirato infinitamente da Rufy. Bartolomeo è stato reinserito nella trama della seconda stagione di One Piece utilizzando le conoscenze del materiale originale, preparandolo per un ruolo ancora più importante in futuro, interpretato da Nahum Hughes.

Rigo Sanchez nel ruolo di Dragon: un uomo misterioso legato all’Esercito Rivoluzionario, un’organizzazione militare che cerca di abbattere il Governo Mondiale. Il ruolo di Dragon nella seconda stagione di One Piece è limitato, ma diventerà un personaggio fisso nella terza stagione. Rigo Sanchez, noto per i suoi ruoli in Animal Kingdom e Outer Banks, interpreta Dragon in One Piece.

Joe Manganiello nel ruolo di Mr. 0: il leader della Baroque Works e uno dei Sette Signori della Guerra del Mare. Crocodile è il cattivo principale della saga di Arabasta di One Piece, che la stagione 2 copre in parte, anche se prepara Crocodile per un ruolo molto più importante nella stagione 3. Manganiello ha avuto il suo ruolo di svolta nel 2002 con Spider-Man e nel 2008 con True Blood e da allora ha recitato in diversi film e serie televisive, tra cui la serie Magic Mike.

David Dastmalchian nel ruolo di Mr. 3: uno dei membri di più alto rango della Baroque Works, Mr. 3 è l’antagonista principale dell’arco narrativo Little Garden e ha il potere di creare cera di candela dura come l’acciaio. È interpretato da David Dastmalchian, noto per film come Il cavaliere oscuro, The Suicide Squad e Late Night With The Devil.

Sophia Anne Caruso nel ruolo di Miss Goldenweek: partner di Mr. 3 e un’altra agente della Baroque Works. Le armi principali di Miss Goldenweek sono i suoi colori magici, che influenzano lo stato emotivo di coloro su cui li usa. Sophia Anne Caruso interpreta Miss Goldenweek ed è nota soprattutto per il suo ruolo in The School of Good and Evil.

Camrus Johnson nel ruolo di Mr. 5: membro della Baroque Works noto per i suoi poteri Devil Fruit che gli consentono di creare bombe utilizzando parti del proprio corpo. È interpretato da Camrus Johnson, noto soprattutto per Batwoman.

Jazzara Jaslyn nel ruolo di Miss Valentine: membro della Baroque Works e partner di Mr. 5, in grado di utilizzare i suoi poteri Devil Fruit per modificare a piacimento la massa del proprio corpo. È interpretata da Jazzara Jaslyn, nota soprattutto per Warrior.

Daniel Lasker nel ruolo di Mr. 9: membro dei Baroque Works e partner di Miss Wednesday, che nella seconda stagione di One Piece entra in rivalità con Roronoa Zoro. È interpretato da Daniel Lasker, noto soprattutto per Raised by Wolves.