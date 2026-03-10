Sylvester Stallone sarà produttore esecutivo del prequel di Rambo

HomeCinema News2026

Genny Santin Nalin

Il leggendario attore Sylvester Stallone, volto storico del personaggio di John Rambo, sarà produttore esecutivo del nuovo film John Rambo, prequel della celebre saga iniziata con Rambo: First Blood nel 1982. Il progetto è sviluppato da Lionsgate insieme a Millennium Media e AGBO, segnando un nuovo capitolo per uno dei franchise d’azione più iconici della storia del cinema.

Per la prima volta nella storia della serie, Sylvester Stallone parteciperà alla realizzazione di un film di Rambo come produttore esecutivo. L’attore, che ha interpretato il veterano del Vietnam per decenni ed è stato anche sceneggiatore dei precedenti cinque film della saga, non apparirà però davanti alla macchina da presa. Il motivo è legato alla natura del progetto: “John Rambo” sarà infatti un prequel, ambientato prima degli eventi raccontati nel primo film della serie.

Il ruolo del giovane Rambo sarà interpretato da Noah Centineo, mentre la regia è affidata al regista finlandese Jalmari Helander, noto per il film d’azione Sisu. Le riprese sono attualmente in corso a Bangkok, in Thailandia.

Secondo Adam Fogelson, presidente del Lionsgate Motion Picture Group, la presenza di Sylvester Stallone nel progetto rappresenta un elemento fondamentale per il film. Il dirigente ha dichiarato che nessuno conosce il personaggio di Rambo meglio di Stallone e che la collaborazione con l’attore dura da oltre vent’anni. Per questo motivo, la sua partecipazione come produttore esecutivo è stata definita “il tassello finale e decisivo” per il nuovo film.

La sceneggiatura è stata scritta da Rory Haines e Sohrab Noshirvani, mentre tra i produttori figurano Kevin King Templeton, Les Weldon e Jonathan Yunger. Tra i produttori esecutivi compaiono anche Anthony Russo e Joe Russo, noti per il loro lavoro nell’universo Marvel.

Nel cast del film sono presenti anche Jason Tobin, Quincy Isaiah, Jefferson White e Tayme Thapthimthong.

Il franchise di Rambo, nato oltre quarant’anni fa, ha incassato complessivamente più di 819 milioni di dollari al botteghino mondiale. Con “John Rambo”, la saga raggiungerà il suo sesto capitolo e il coinvolgimento diretto di Stallone rappresenta per molti fan una garanzia di continuità con lo spirito originale della serie.

Sylvester Stallone ha anche commentato la notizia sui social: “Rambo fa parte della mia vita da moltissimo tempo. È un personaggio costruito sulla resilienza, sulla sopravvivenza e sulle cicatrici della guerra. Ha significato molto per me e per il pubblico di tutto il mondo per decenni. Ora stiamo tornando al punto in cui la sua storia ha inizio. Sono entusiasta di essere produttore esecutivo di John Rambo, esplorando il capitolo iniziale dell’uomo prima che diventasse una leggenda.”

