I poteri del Frutto del Diavolo di Nico Robin e l’enorme taglia di One Piece spiegati

La seconda stagione del live-action di One Piece su Netflix espande notevolmente l’universo della serie introducendo nuovi personaggi destinati a diventare centrali nella storia. Tra le figure più intriganti c’è Nico Robin, conosciuta anche con il nome di Miss All Sunday, interpretata dall’attrice Lera Abova. Il personaggio entra in scena come uno dei membri più misteriosi dell’organizzazione criminale Baroque Works, ma fin dal primo momento la sua presenza suggerisce che dietro la sua apparente freddezza si nasconda molto di più.

Gli spettatori che seguono soltanto l’adattamento live-action potrebbero trovarsi davanti a diversi interrogativi: quali sono esattamente i poteri di Nico Robin? Perché la sua taglia è più alta di quella di Luffy? E soprattutto quali sono le sue vere motivazioni? La seconda stagione inizia a rispondere solo parzialmente a queste domande, ma il manga originale di Eiichiro Oda offre già un quadro molto più ampio del ruolo che il personaggio avrà nella saga.

In One Piece 2, Nico Robin viene introdotta come una figura calma e calcolatrice, capace di muoversi nell’ombra mentre manipola gli eventi che coinvolgono la ciurma di Monkey D. Luffy. Il suo comportamento distaccato e la sua intelligenza strategica la rendono immediatamente uno dei personaggi più affascinanti della nuova stagione.

Come funziona il potere del Frutto del Diavolo di Nico Robin

I poteri di Nico Robin derivano dal Flower Flower Fruit (Hana Hana no Mi), un Frutto del Diavolo di tipo Paramecia che le consente di far spuntare parti del proprio corpo su qualsiasi superficie all’interno del suo campo visivo. Mani, braccia o gambe possono comparire improvvisamente su muri, pavimenti o persino nell’aria, permettendole di immobilizzare i nemici o eseguire movimenti complessi senza muoversi fisicamente.

Questa abilità rende Robin estremamente pericolosa in combattimento. Può bloccare un avversario in pochi istanti, afferrarlo da più direzioni contemporaneamente o eseguire tecniche elaborate sfruttando decine di arti che si moltiplicano rapidamente. Nel live-action Netflix, questi poteri vengono rappresentati con effetti visivi che richiamano l’estetica del manga, con le braccia che sbocciano come petali.

Uno degli aspetti più distintivi del potere di Robin è proprio la sua eleganza strategica. A differenza di altri personaggi che combattono con forza bruta, Robin usa precisione e controllo, trasformando il campo di battaglia in un’estensione del proprio corpo. Questo stile di combattimento contribuisce a rendere il personaggio unico all’interno dell’universo di One Piece.

Perché la taglia di Nico Robin è più alta di quella di Luffy

Un altro elemento che sorprende molti spettatori della seconda stagione riguarda la taglia sulla testa di Nico Robin, che nel mondo di One Piece ammonta a 79 milioni di Berry, molto più alta rispetto ai 30 milioni di Berry assegnati inizialmente a Luffy.

La ragione di questa differenza non è legata soltanto alle sue abilità di combattimento. In realtà, il Governo Mondiale considera Nico Robin pericolosa soprattutto per ciò che sa, non per ciò che può fare.

Robin possiede infatti una capacità rarissima: è in grado di leggere i Poneglyph, antiche tavole di pietra che custodiscono frammenti della vera storia del mondo. Queste iscrizioni raccontano eventi del cosiddetto “Secolo Vuoto”, un periodo storico cancellato dai registri ufficiali dal Governo Mondiale.

Chiunque sia in grado di decifrare questi testi diventa automaticamente una minaccia politica enorme. Se le informazioni contenute nei Poneglyph venissero rese pubbliche, l’intero equilibrio del potere globale potrebbe crollare. Per questo motivo il Governo Mondiale ha emesso una taglia su Robin quando era ancora bambina, marchiandola come criminale fin dalla giovane età.

Il vero obiettivo di Nico Robin nella storia di One Piece

Nel corso della seconda stagione, Nico Robin appare come una fedele agente dell’organizzazione Baroque Works, che opera nell’ombra per realizzare i piani del misterioso Crocodile. Tuttavia, questa alleanza rappresenta solo una fase della sua storia.

Nel manga originale, Robin è in realtà un’archeologa il cui obiettivo principale è trovare il leggendario Rio Poneglyph, una serie di iscrizioni che rivelerebbero la vera storia del mondo. Tutte le sue alleanze e le sue scelte sono guidate da questa missione.

Il suo passato è segnato dalla distruzione dell’isola di Ohara, dove vivevano studiosi che cercavano di studiare i Poneglyph. Dopo quell’evento, Robin è diventata una fuggitiva costretta a vivere nell’ombra e a diffidare di chiunque.

Proprio per questo motivo il suo incontro con i Pirati di Cappello di Paglia rappresenta uno dei percorsi narrativi più importanti dell’intera saga. Nel tempo, Robin scoprirà qualcosa che non ha mai avuto: un vero senso di appartenenza.

La seconda stagione del live-action inizia appena a costruire questa evoluzione. Se la serie continuerà a seguire fedelmente il manga di Eiichiro Oda, il personaggio di Nico Robin è destinato a diventare uno dei pilastri della storia e della ciurma di Luffy nelle stagioni future.