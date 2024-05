Prisma: in attesa della seconda stagione. Dove eravamo rimasti?

Sarà disponibile dal 6 giugno su Prime Video la Seconda Stagione di Prisma, la serie ideata e diretta da Ludovico Bessegato. Ritroveremo dunque tutti i protagonisti della prima stagione: i gemelli Andrea e Marco, interpretati da Mattia Carrano; Daniele, che ha il volto di Lorenzo Zurzolo; Carola, interpretata da Chiara Bordi; Nina, che invece ha le sembianze di Caterina Forza.

Prisma – Dove eravamo rimasti?

Ma dove eravamo rimasti? La prima stagione di Prisma si chiude in maniera turbolenta. Alcuni segreti vengono svelati e alcune cose che sarebbero dovute rimanere segrete, invece, vengono rese pubbliche, lasciandosi alle spalle ferite profonde.

Marco – Partiamo dal timido talento del nuoto, il bravo ragazzo impacciato che tenta sempre di fare la cosa giusta. Alla fine della prima stagione di Prisma, Marco si lascia con Carola, in un modo che definiremo turbolento. Sappiamo che la ragazza, alla festa per il lancio del videoclip, ha ceduto a Daniele e ha fatto sesso con lui. Divorata dal senso di colpa, non è riuscita a non confessare quello che ha fatto al suo innamorato, con la conseguenza che lui l’ha allontanata. Oltre a determinare la rottura della loro relazione, questa situazione potrebbe anche cambiare per sempre il personaggio di Marco. Rimarrà il ragazzo carino e gentile che è sempre stato o la prima grossa delusione d’amore lo renderà più duro?

Andrea – Il gemello sbandato, spacciatore e con un grande segreto ha aperto il suo mondo a Daniele. Alla fine della prima stagione lo vediamo confessare all’amico che la ragazza con cui ha chattato per tutto il tempo in realtà era proprio lui. Mentre questa confessione sicuramente mette Andrea in una posizione migliore, perché il ragazzo per molti versi si libera di un fardello e fa un altro passo verso la liberazione della sua personalità fluida, potrebbe avere conseguenze su Daniele, ragazzo tutto sommato buono, ma rozzo e semplice.

Daniele – Se da una parte comincia ad avvicinarsi a Marco, che lo ha aiutato con le sue ambizioni musicali dato che ha accettato di girare il videoclip per il suo gruppo, alla fine di Prisma Stagione 1, Daniele si confronta con una verità complessa da digerire. La ragazza per la quale aveva una cotta e che non aveva mai visto, è in realtà Andrea, un ragazzo. Cosa significa per lui? Riuscirà a mettersi in dubbio o rifiuterà completamente questa scoperta, allontanando anche lo stesso Andrea? Il ragazzo deve anche fare i conti con le conseguenze della diffusione del video della festa in cui si vede che ha un rapporto con Carola. Quali saranno per lui le conseguenze?

Carola – Si tratta forse del personaggio con il percorso futuro più oscuro. La ragazza deve affrontare una situazione molto spinosa che potrebbe coinvolgere anche Daniele dopotutto sono loro i due protagonisti dei video, circolato in rete, e che sarebbe dovuto rimanere privato. Ma scommettiamo che lei sarà maggiormente colpita dall’accaduto. Riuscirà a gestire l’attenzione indesiderata, ma anche i commenti e la cattiveria che sicuramente le verrà riversata addosso dai social e dalla vita reale? Ma soprattutto riuscirà a riavvicinarsi a Marco che invece sembra non volerne più sapere di lei?

Nina – nonostante sembri il personaggio più fermo del primo ciclo, è anche la personalità più centrata. Alla fine della prima stagione di Prisma, Nina si ritrova in una specie di relazione con Micol una ragazza sfuggente. Quando era fidanzata con Andrea, Micol lo ha tradito proprio con Nina e lei, nel frattempo, ha avuto un rapporto anche con Andrea, che nel suo viaggio di esplorazione della propria identità ha potuto giovare proprio dell’aiuto di Nina. Alla luce di questo triangolo amoroso insolito, e degli stravolgimenti che sono in corso nella vita di Carola, sua migliore amica, come farà Nina a tenere tutto i piedi e a riuscire a non soccombere a tutta la confusione intorno a lei?