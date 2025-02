Running Point, spiegazione del finale: cosa succederà alla squadra di basket di Kate Hudson?

Running Point, la nuova serie comica sul basket con Kate Hudson, è finalmente arrivata su Netflix, e il finale della prima stagione lascia spazio a interessanti sviluppi per una potenziale seconda. La serie, composta da dieci episodi, ha ricevuto un’accoglienza mista su Rotten Tomatoes, ma ciò non ne ha impedito la popolarità. Con una premessa originale, Running Point esplora diverse direzioni narrative, intrecciando le storie dei membri della famiglia Gordon, che si scontrano nel finale della prima stagione.

La trama di Running Point

La serie segue Isla Gordon (Kate Hudson), figlia dell’ex presidente dei Los Angeles Waves, Jack Gordon. Dopo che suo fratello Cam viene coinvolto in uno scandalo e mandato in riabilitazione, Isla viene inaspettatamente nominata presidente della squadra. Nel suo nuovo ruolo, deve affrontare il sessismo dell’industria del basket e guidare i Waves verso il successo, con l’aiuto dei suoi fratelli e del resto del cast. Running Point è stata paragonata a Ted Lasso, ma il finale della prima stagione dimostra quanto le due serie siano diverse.

Il finale della prima stagione di Running Point

Le Waves perdono ai playoff

Dopo aver superato molte difficoltà, Isla riesce a portare i Waves fino alla settima partita dei playoff. Tuttavia, con grande sorpresa, la squadra perde e la stagione si conclude prima del previsto. Questo colpo è particolarmente duro per Isla, che è ancora scossa dall’abbandono del suo fidanzato avvenuto un mese prima. Dopo la partita, nello stadio ormai vuoto, Isla ha una conversazione con l’allenatore Jay Brown, e i due si baciano.

Poco dopo, Isla torna nel suo ufficio e trova una sorpresa: Cam Gordon è lì. Dopo essere stato ricoverato in riabilitazione nell’episodio 1, Cam sembra essere uscito durante gli eventi dell’episodio 10 e ha apparentemente ripreso il suo vecchio ruolo, forse come reazione alla sconfitta dei Waves. Nel frattempo, Travis rimane in cura, Jackie viene accolto ufficialmente nella famiglia Gordon, Sandy e il suo ex fidanzato tornano insieme, e la squadra inizia a prepararsi per la prossima stagione.

Il ritorno di Cam Gordon: è di nuovo presidente?

Il finale si chiude con un colpo di scena: Cam è seduto sulla sedia di Isla nel suo ufficio, suggerendo di aver ripreso il suo vecchio incarico ai Waves. Questo è sorprendente, dato che era stato lui stesso a nominare Isla come sua sostituta. Nessuno si aspettava un ritorno così rapido, e se inizialmente Sandy e Ness volevano estromettere Isla, ora nessuno sembra contento del ritorno di Cam.

Cam potrebbe voler rimediare ai fallimenti dell’amministrazione di Isla, che pur avendo ottenuto risultati migliori rispetto agli anni precedenti, ha dovuto affrontare ostacoli come il sessismo e la sconfitta nei playoff. Potrebbe anche aver sempre pianificato di tornare, indipendentemente dai risultati di Isla. La sua presenza creerà sicuramente tensioni nella squadra e nella famiglia, ponendo le basi per una seconda stagione carica di conflitti.

Il triangolo amoroso: Isla, Lev e Coach Brown

Nel penultimo episodio, Lev lascia Isla e rompe il fidanzamento a causa della sua dedizione al lavoro. Quando inizia l’episodio 10, è passato un mese e Lev non è più tornato. Tuttavia, il finale prende una svolta inaspettata: dopo la sconfitta, Isla bacia Coach Brown. Questo potrebbe dare vita a un triangolo amoroso nella seconda stagione, con Isla divisa tra il suo ex fidanzato e il suo nuovo interesse sentimentale.

Il significato del finale: le sconfitte contano più delle vittorie

Prima di baciarsi, Isla e Coach Brown discutono della dolorosa sconfitta. Isla si sente una fallita nonostante i successi ottenuti, e Brown le spiega che, nello sport e nella vita, si ricordano più le sconfitte che le vittorie. Questa riflessione aiuta Isla a comprendere meglio i suoi sentimenti.

Questo tema è centrale in Running Point e riguarda molti personaggi: Sandy, Ness e Isla affrontano delusioni sentimentali, Travis combatte la dipendenza e Dyson si scontra con le sue insicurezze sul campo. I personaggi tendono a punirsi per i fallimenti piuttosto che celebrare i loro successi, un aspetto su cui dovranno lavorare in futuro.

Come il finale prepara la seconda stagione di Running Point

Il finale lascia molte trame aperte, pronte per essere esplorate in una possibile seconda stagione:

Il ritorno di Cam come presidente e il conflitto con Isla.

La relazione tra Isla e Coach Brown, e il possibile ritorno di Lev.

Il percorso di riabilitazione di Travis e il suo futuro.

L’evoluzione della squadra e le sfide della prossima stagione.

Con questi elementi, Running Point ha tutte le carte in regola per una seconda stagione ricca di colpi di scena.