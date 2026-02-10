Salvador, spiegazione del finale: chi ha ucciso Milena? Viene fatta giustizia?

Quando sua figlia neonazista viene assassinata, un Salvador confuso si ritrova alla ricerca di risposte. Tuttavia, più a fondo scava, più la verità diventa torbida.

Il finale di Salvador spiegato

La serie si apre con Salvador Aguirre che trova sua figlia, Milena, nel mezzo di una rivolta organizzata da un gruppo neonazista chiamato White Souls. È sotto shock, soprattutto perché i due non avevano più avuto contatti da anni, dopo che lui aveva abbandonato la famiglia a causa del suo alcolismo. Ora però Salvador è sobrio e desidera disperatamente rimediare ai suoi errori, a partire dall’allontanare Milena dal gruppo d’odio.

Prima che riesca a farlo, però, Milena viene uccisa in ospedale dopo essere rimasta ferita durante la rivolta. Salvador ne è devastato e inizia a cercare risposte. In un primo momento si rivolge alla polizia, che si rifiuta di aiutarlo a causa delle frequentazioni di Milena. A quel punto decide di farsi giustizia da solo e si infiltra nei White Souls, che gli offrono uno spazio per elaborare il lutto e legittimano il suo dolore.

Chi ha ucciso Milena?

Nel settimo episodio scopriamo che l’assassino di Milena è Mateo, una persona che era cresciuta con lei fin dall’infanzia. Mateo nutriva una cotta ossessiva per Milena e fingeva di esserle amico, sperando di ottenere favori sessuali in cambio della sua presunta “gentilezza”. Milena però non era interessata e lo respinse, portandolo infine a ucciderla. È quello che comunemente viene definito un incel.

Alcuni membri dei White Souls erano a conoscenza della verità, così come alcuni politici che finanziavano e gestivano il gruppo. Tuttavia, decisero di insabbiare tutto per mantenere viva la loro agenda. Fortunatamente, Mateo viene infine rintracciato da Salvador e consegnato alla polizia.

Cosa succede a Julia?

Julia stringe un accordo con la polizia: in cambio della sua testimonianza contro i White Souls, riottiene sua figlia e ha la possibilità di ricostruirsi una nuova vita. Grazie a questo percorso, si avvicina molto a Salvador e finisce per accettarlo come una figura paterna. Dopo numerosi alti e bassi, riesce finalmente a trovare serenità e a vivere la vita che ha sempre desiderato.

Salvador ottiene giustizia?

Conoscere la verità spezza Salvador, ma alla fine riesce comunque a ottenere una forma di giustizia scegliendo di salvare Mateo invece di cedere ai suoi impulsi violenti di vendetta. Così dimostra di essere un buon medico, mosso dal desiderio di fare solo del bene.

Grazie alla testimonianza di Julia, anche i White Souls vengono temporaneamente smantellati, con l’arresto dei loro membri. Tuttavia, è chiaro che la vera giustizia non viene pienamente raggiunta: i veri responsabili, inclusi i politici coinvolti, restano impuniti. La serie si conclude quindi con una nota agrodolce, mostrando l’accettazione da parte di Salvador del fatto che alcune ferite e alcuni misteri non trovano sempre una soluzione chiara o definitiva.