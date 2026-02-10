La Mummia 4 con Brendan Fraser e Rachel Weisz ha una data d’uscita!

I premi Oscar Brendan Fraser e Rachel Weisz tornano ufficialmente per La Mummia 4. Sebbene il loro coinvolgimento fosse stato annunciato per la prima volta lo scorso autunno, Fraser e Weisz hanno concluso accordi per riprendere i ruoli dell’avventuriero Rick e dell’egittologa Evelyn O’Connell nel film, i cui dettagli sulla trama sono tenuti segreti.

La leggenda degli attori inizia con il reboot del 1999 de La Mummia, che segue un cacciatore di tesori che risveglia accidentalmente un sacerdote egizio maledetto dotato di poteri soprannaturali. Il film e il suo sequel del 2001 La Mummia – Il ritorno sono stati grandi successi al botteghino, riportando in auge il classico film sui mostri e affermando Fraser come una star d’azione di successo. Weisz, tuttavia, non è apparsa nel terzo capitolo del 2008 La Mummia – La Tomba dell’Imperatore Dragone, quindi il suo ritorno nel franchise è particolarmente emozionante per i fan.

Il nuovo film La Mummia 4 è diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett di Radio Silence (“Ready or Not” e il sequel “Ready or Not 2: Here I Come”), da una sceneggiatura di David Coggeshall (“The Family Plan”, “Orphan: First Kill”). La Universal Pictures ha fissato l’uscita nelle sale cinematografiche per il 19 maggio 2028.

Anche Sean Daniel, che ha prodotto ogni capitolo del franchise da 1,8 miliardi di dollari per lo studio a partire da “La Mummia” del 1999, tra cui “La Mummia – Il ritorno”, “Il Re Scorpione”, “La Mummia: La Tomba dell’Imperatore Dragone” e il progetto Dark Universe del 2017 “La Mummia”, torna per il film.