Steven Spielberg rompe il silenzio sul suo ritorno alla fantascienza con Disclosure Day

Di Gianmaria Cataldo

-

Steven Spielberg 2025
Steven Spielberg arriva alla 50ª edizione dell'AFI (American Film Institute) Life Achievement Award 2025 in onore di Francis Ford Coppola. Foto di Image Press Agency via Depositphotos.com

Steven Spielberg rompe finalmente il silenzio sul suo ritorno alla fantascienza aliena per la prima volta in 21 anni con il suo prossimo film, Disclosure Day. Sebbene il leggendario regista sia diventato famoso con Lo squalo nel 1975, ha continuato a dirigere diversi film di fantascienza aliena come Incontri ravvicinati del terzo tipo (1977) e E.T. l’extra-terrestre (1982). Durante gli anni 2000, è poi tornato al genere con La guerra dei mondi (2005).

Ora, dopo il trailer del Super Bowl, il regista ha parlato per la prima volta di Disclosure Day in un nuovo video promozionale, “A First Look with Steven Spielberg”. Intervallato da immagini tratte dal film, il regista ha parlato di come il film sia ispirato dal suo fascino di lunga data per i fenomeni inspiegabili, dalla sua curiosità infantile per il cielo notturno e dalla sua fede nella vita extraterrestre.

Oltre a ciò, Disclosure Day esplora la curiosità dell’umanità per l’ignoto, il crescente interesse del pubblico per l’esistenza di vita al di fuori della Terra e l’urgente domanda se siamo soli. “Sono sempre stato affascinato dalle cose che non possono essere spiegate e ho realizzato molti film su cose che non possono essere spiegate, dagli squali ai dischi volanti. Ricordo che quando ero solo un bambino sviluppai una vera curiosità per il cielo notturno e per ciò che accade lassù, e anche per la possibilità, anzi la certezza, che esista vita al di fuori di questo pianeta”, sono le parole di Spielberg.

Le domande delle persone su ciò che accade non solo nei nostri cieli, ma anche nei nostri mondi, nelle nostre realtà, hanno raggiunto una massa critica, con il fascino totale delle persone per: siamo soli o non siamo soli? E se qualcuno sa che non siamo soli, perché non ce l’ha detto?”, conclude il regista. Il cast di Disclosure Day comprende Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth, Eve Hewson, Colman Domingo, Wyatt Russell e Henry Lloyd-Hughes. Il film nasce da un soggetto originale di Steven Spielberg, sviluppato insieme allo sceneggiatore David Koepp, suo storico collaboratore. Il film arriverà in sala il 12 giugno.

Gianmaria Cataldo
Gianmaria Cataldo
Laureato con lode in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza e iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Lazio come giornalista pubblicista. Dal 2018 collabora con Cinefilos.it, assumendo nel 2023 il ruolo di Caporedattore. È autore di saggi critici sul cinema pubblicati dalla casa editrice Bakemono Lab.
