Butterfly, spiegazione del finale: cosa ha fatto Rebecca?

Butterfly di Prime Video sembra quasi concludersi con una nota positiva prima di introdurre un enorme colpo di scena che apre la strada a un altro episodio. Prima che inizino i titoli di coda del drama di spionaggio di Prime Video, gli spettatori rimangono con molte domande sul destino della moglie di David e sulla sorte di sua figlia Rebecca.

Nei primi minuti, Butterfly presenta Daniel Dae Kim (famoso per Lost) nei panni di David Jung, che parte per salvare sua figlia Rebecca, un’assassina, da una donna di nome Juno. Juno, che per molto tempo ha creduto che suo padre fosse morto, scopre con sorpresa di essere stata ingannata per tutta la vita sul suo destino.

Con questo, David cerca di salvare Rebecca da Juno, che lo ha costretto a fingere la sua morte e ha addestrato Rebecca a diventare un’assassina. Allo stesso tempo, cerca anche di sistemare il suo rapporto compromesso con la figlia, sperando che lei capisca che ha finto la sua morte per proteggerla. Tutto sembra finire bene per David e la sua famiglia nei momenti finali di Butterfly, prima che le cose prendano una piega oscura.

Cosa è successo a Rebecca nel finale di Butterfly

Il finale di Butterfly suggerisce il tradimento di Rebecca

Con l’aiuto di Rebecca, David riesce a sopraffare Juno e tutto sembra finire bene per lui e la sua famiglia. Prima della fine dello spettacolo, si rilassa con sua moglie, la figlia minore e Rebecca in un ristorante, progettando di trasferirsi negli Stati Uniti per iniziare una nuova vita. Tuttavia, si rende conto che qualcosa non va quando Rebecca e sua moglie vanno in bagno e non tornano più.

Quando va a controllare, trova sua moglie sul pavimento con un profondo taglio sotto la scapola. Si accorge subito che Rebecca è scomparsa, il che lo porta a chiedersi se lei lo abbia tradito e ucciso sua moglie. Considerando la significativa catarsi che Rebecca ha vissuto in Butterfly, sembra improbabile che abbia tradito suo padre.

Butterfly è basato sulla serie di graphic novel della Boom! Studios creata da Arash Amel e Marguerite Bennett.

Prima di andare in bagno con Eunju, sembra notare che c’è qualcosa di strano in un cameriere del ristorante. Questo la spinge a seguire Eunju in bagno. Anche se la serie non rivela cosa sia successo dopo, Rebecca sembra aver cercato di salvare Eunju dal cameriere che l’ha aggredita.

L’assenza di Rebecca nella scena finale suggerisce che l’aggressore sia riuscito a sopraffarla e rapirla, oppure che lei sia uscita per inseguirli dopo che hanno aggredito Eunju. Indipendentemente da ciò che è successo, la sua assenza farà dubitare David della sua fiducia in lei.

Chi ha aggredito Eunju nel finale di Butterfly?

Considerando che Rebecca è andata in bagno con Eunju nei momenti finali di Butterfly, è difficile non sospettare che possa averla aggredita. In una sequenza precedente, Rebecca ha persino mostrato pietà verso Juno, affermando che era stata una parte importante della sua vita. Queste sequenze sollevano molte domande sulle sue motivazioni.

Tuttavia, sembra improbabile che abbia cercato di uccidere la moglie di David dopo tutto quello che hanno passato durante l’intera stagione. È probabile che, dopo essere stata risparmiata, Juno abbia assunto qualcuno per attaccare David e la sua famiglia. Rebecca ha cercato di proteggere Eunju dall’aggressore, ma non ci è riuscita.

Probabilmente si è resa conto che lo scontro avrebbe potuto essere facilmente frainteso da suo padre. Pertanto, ha cercato di catturare l’aggressore per dimostrare la sua innocenza. Questo spiegherebbe perché non è presente nella scena finale. Se Eunju sopravvive miracolosamente, potrebbe essere in grado di fornire delle risposte a David.

Perché Rebecca risparmia Juno in Butterfly

David crede di avere un buon motivo per uccidere Juno perché non solo lo ha tradito e costretto a fingere la sua morte, ma ha anche preso sua figlia sotto la sua ala e l’ha corrotta. Tuttavia, quando lui le punta la pistola contro, Rebecca gli chiede di risparmiarla, ricordandogli quanto lei sia stata importante nella sua vita.

Le dichiarazioni difensive di Rebecca rivelano come lei continui a vedere Juno come una figura materna, anche se le sue azioni hanno danneggiato la sua famiglia e rovinato la sua infanzia. Inoltre, non riesce a provare empatia per lei, nonostante sappia che l’ha trasformata in un’arma invece di darle un’educazione normale.

Dopo aver trascorso abbastanza tempo con suo padre, anche Juno sembra capire l’importanza di conservare la propria umanità. Si rende conto che Juno avrebbe successo se si lasciasse consumare dalla vendetta, perdendo gli ultimi bricioli della sua umanità. Pertanto, per ottenere una vittoria morale su Juno, Rebecca chiede a suo padre di risparmiarla.

Il piano di David e Rebecca per sconfiggere Juno

La serie poliziesca di Amazon Prime Video rivela anche che l’FBI aveva messo gli occhi su Juno e sul suo impero Caddis. Hanno iniziato a sospettare di lei quando ha iniziato a vendere informazioni riservate alla Russia tramite Karpov, l’ambasciatore russo in Corea del Sud. Poiché le sue azioni danneggiavano l’Ucraina, gli Stati Uniti sembravano voler intervenire per evitare ulteriori danni geopolitici.

L’FBI ha prima assunto Jae-hoon per ottenere prove concrete sugli affari di Caddis, chiedendogli di ottenere informazioni dal figlio di Juno, Oliver. Sebbene Jae-hoon sia riuscito a mettere le mani su informazioni che provavano che Caddis aveva incrociato la strada dei russi, Oliver lo ha ucciso prima che potesse fornire prove concrete.

David e Rebecca uniscono le forze per convincere Oliver che sua madre lo vuole morto per averla tradita. Oliver cade nella loro trappola e si unisce al programma di protezione testimoni dell’FBI dopo aver confessato la verità sulle operazioni di Caddis al senatore George Dawson. Questo dà a Dawson e alla sua squadra un motivo valido per indagare su Caddis e sulle sue attività.

Perché Juno ha tradito David in Butterfly

Butterfly non spiega mai esplicitamente perché, dopo aver fondato Caddis, Juno abbia deciso di tradire David e farlo uccidere. La serie rivela solo che, dopo che David è partito per le Filippine per una missione, Juno non ha potuto fare a meno di vedere questa come un’opportunità per toglierlo di mezzo. Sembra che David avesse sempre buone intenzioni quando ha fondato la Caddis con Juno.

Juno, al contrario, era più interessata a usare l’azienda per aumentare i profitti piuttosto che per il bene comune. Questo conflitto di interessi tra i due personaggi ha portato alla loro rottura, spingendo Juno a uccidere David per poter portare Caddis a nuovi livelli. Con suo grande sgomento, David ha capito cosa stava facendo e ha finto la sua morte per stare un passo avanti a lei.

Come il finale della prima stagione di Butterfly prepara la seconda

L’arco narrativo finale della prima stagione di Butterfly suggerisce che sia David che Rebecca facciano la scelta moralmente giusta risparmiando Juno. Tuttavia, il finale lascia intendere che potrebbero aver commesso un errore non uccidendola. Juno sembra andarsene con rinnovata determinazione e, negli ultimi momenti della serie, sembra prendere di mira la famiglia di David.

Se la seconda stagione di Butterfly vedrà la luce, David intraprenderà un viaggio alla ricerca della verità su chi ha aggredito sua moglie e scoprirà se Rebecca ha qualcosa a che fare con tutto questo. Dopo la morte della moglie, potrebbe persino trovarsi ad affrontare una minaccia significativa da parte di suo suocero, Doo Tae, i cui legami criminali sono stati accennati nella prima stagione di Butterfly.