Gal Gadot attribuisce il flop di Biancaneve all’esigenza di Hollywood di denunciare Israele

Gal Gadot è diventata una figura sorprendentemente divisiva negli ultimi anni. Mentre molti si sono scagliati contro la star di Wonder Woman per il suo video musicale “Believe”, ampiamente ridicolizzato, pubblicato durante la pandemia di COVID-19, la sua posizione sul conflitto israelo-palestinese si è rivelata problematica anche per coloro che sostengono la causa per la liberazione della Palestina.

È un altro argomento complicato e altamente divisivo, in cui è rimasto invischiato il remake live-action di Biancaneve di quest’anno. Ciò è dovuto in parte al sostegno di Gadot al suo Paese d’origine (i manifestanti sono apparsi in vari eventi per il film), ma anche al fatto che la protagonista Rachel Zegler ha scritto “e ricordate sempre, liberate la Palestina” in un post su X sul trailer.

Alla fine, Biancaneve ha ricevuto recensioni ampiamente negative (38% su Rotten Tomatoes) e ha incassato solo 205,7 milioni di dollari al botteghino mondiale.

Parlando con giornalisti amatoriali affetti da autismo (tramite Toonado.com), Gal Gadot ha ammesso di credere che Biancaneve “sarebbe stato un enorme successo“, ma ha condiviso la sua convinzione che “il 7 ottobre è successo, e quello che sta succedendo in tutti i tipi di settori, e anche a Hollywood, è che c’è molta pressione sulle celebrità affinché si esprimano contro Israele”.

Quando uno degli intervistatori ha definito Biancaneve un “enorme flop”, Gadot ha risposto: “Si può sempre spiegare e cercare di dare alle persone nel mondo un contesto su ciò che sta accadendo [in Israele] e su quale sia la realtà qui, ma alla fine le persone decidono da sole. Sono rimasta delusa dal fatto che il film ne sia stato fortemente influenzato e non abbia avuto successo al botteghino. Ma è così che vanno le cose. A volte si vince, a volte si perde”.

Gal Gadot, tuttavia, ha affermato che lavorare con Zegler è stato “divertente” e che hanno riso molto insieme sul set.

L’attrice ha poi condiviso la seguente dichiarazione su Instagram dopo che le testate giornalistiche hanno riportato le sue dichiarazioni: “Sono stata onorata di partecipare a un’intervista straordinaria con intervistatori stimolanti, le cui domande vanno dritte al cuore. A volte rispondiamo alle domande partendo dalle emozioni. Quando il film è uscito, ho avuto la sensazione che coloro che sono contro Israele mi criticassero in modo molto personale, quasi viscerale.”

“Mi vedevano prima di tutto come un’israeliana, non come un’attrice. Questa è la prospettiva da cui ho parlato quando ho risposto alla domanda. Naturalmente, il film non è fallito solo a causa di pressioni esterne. Ci sono molti fattori che determinano il successo o il fallimento di un film, e il successo non è mai garantito.”

Il film è diretto da Marc Webb e prodotto da Marc Platt e Jared LeBoff, con Callum McDougall come produttore esecutivo, e presenta nuove canzoni originali di Benj Pasek e Justin Paul.

Biancaneve della Disney è ora disponibile in streaming su Disney+.