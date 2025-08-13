HomeCinema News2025

Weapons: in corso trattative per un prequel sulla zia Gladys

Di Gianmaria Cataldo

-

Weapons spiegazione finale

Sarebbero in corso trattative preliminari per la realizzazione di un prequel di Weapons, il suo film horror di grande successo scritto e diretto da Zach Cregger, uscito questo fine settimana, come confermato da Deadline. I dettagli della trama sono ancora segreti e non è chiaro in che veste Cregger parteciperà al progetto, dato che siamo ancora in una fase iniziale. È però stato riportato che New Line Cinema e Warner Bros. stanno corteggiando Zach Cregger per realizzare un prequel sulla zia Gladys, basato in parte sul materiale che aveva ideato per il personaggio e che non è stato inserito nel film.

Fonti indicano che al momento Cregger ha in programma altri due film che lo terranno impegnato nel prossimo futuro. Attualmente sta preparando il prossimo film di Resident Evil per la Sony e si prevede che poi si dedicherà a un progetto originale intitolato Flood. Cregger ha inoltre rivelato di aver scritto uno spin-off sul mondo di Batman intitolato Henchmen, ma questo progetto non è al momento stato confermato.

Il fatto che esista già una parte della storia del misterioso personaggio noto come Gladys significa che, se Cregger fosse abbastanza interessato a tornare a bordo del treno di Weapons, scrivere una sceneggiatura per un lungometraggio potrebbe non essere un’impresa così ardua come, ad esempio, inventare una nuova storia per un sequel (anche se il regista ha confermato di avere delle idee a riguardo).

Di cosa parla Weapons?

Quando tutti i bambini di una stessa classe, tranne uno, scompaiono misteriosamente nella stessa notte esattamente alla stessa ora, l’intera comunità si ritrova a interrogarsi su chi – o cosa – sia responsabile della loro sparizione. Il film è interpretato da Josh Brolin, Julia Garner, Alden Ehrenreich, Austin Abrams, Cary Christopher, con Benedict Wong e Amy Madigan. Cregger firma la regia del film da una sua sceneggiatura originale.

Gianmaria Cataldo
Gianmaria Cataldo
Laureato con lode in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza e iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Lazio come giornalista pubblicista. Dal 2018 collabora con Cinefilos.it, assumendo nel 2023 il ruolo di Caporedattore. È autore di saggi critici sul cinema pubblicati dalla casa editrice Bakemono Lab.
