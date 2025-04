The Bondsman – Stagione 1: la spiegazione del finale della serie Prime Video

Il finale della prima stagione di The Bondsman – serie ideata da Grainger David – presenta quasi una situazione vantaggiosa per Hub, prima che egli comprenda veramente le conseguenze delle sue azioni. Molto prima che la storia della stagione si concluda con una nota oscura e ambigua, Hub, il personaggio di Kevin Bacon in The Bondsman, viene infatti assassinato da uomini assoldati dal nuovo interesse amoroso della sua ex moglie, Lucky. Tuttavia, con sua grande sorpresa, ritorna dalla morte e presto scopre di essere stato resuscitato dal diavolo in persona per lavorare come cacciatore di taglie demoniache per un’organizzazione chiamata Pot O’Gold.

Deciso a tenersi lontano dall’inferno, Hub accetta di lavorare per il diavolo e si mette a uccidere i demoni che scappano dagli inferi. A ogni nuova missione di caccia ai demoni, si trova ad affrontare una minaccia soprannaturale ancora più oscura e pericolosa. Con suo grande disappunto, anche la sua famiglia viene gradualmente coinvolta nelle sue imprese soprannaturali. Quando la serie TV di Prime Video raggiunge il suo arco finale, Hub riesce a superare un’enorme minaccia demoniaca. Tuttavia, i mezzi che utilizza per raggiungere questo obiettivo portano a un caos ancora maggiore prima che i titoli di coda inizino a scorrere.

La spiegazione della possessione demoniaca di Maryanne

Dopo essere stata risparmiata da Hub, Lilith possiede un corvo e vola via prima che il cacciatore di demoni possa riconsiderare la sua decisione. Nel frattempo, Maryanne si sente tradita da Lucky e Hub per aver infranto la sua fiducia e aver dato per scontata la sua gentilezza. Midge aveva precedentemente rivelato che Lilith un tempo era l’angelo preferito da Dio per la sua bellissima voce. Tuttavia, alla fine gli altri angeli sono diventati gelosi di lei e l’hanno indotta a unirsi a Satana. Di conseguenza, fu bandita all’inferno e costretta a vivere senza l’unica cosa che amava veramente: la musica.

Dopo essere stata torturata da Satana all’inferno, Lilith decise di fuggire nel regno umano. Durante la sua permanenza all’inferno, sviluppò anche un odio profondo verso gli uomini a causa del modo in cui il diavolo la trattava. Per questo motivo, ha sviluppato capacità di controllo mentale che le permettono di rendere le donne sue devote e di costringere gli uomini a uccidersi strappando loro le mascelle. Come Lilith è stata delusa dagli uomini della sua vita, anche Maryanne è stata tradita e ingannata dai due uomini di cui si fidava: Lucky e Hub.

Per questo, verso la fine di The Bondsman, sembra che una parte di Lilith si immedesimi in Maryanne e capisca quello che ha passato. Possedendola, le dà il potere di prendere finalmente il controllo della sua vita. Maryanne è anche una cantante affermata e si scopre che ha una voce incredibile. Questo permette a Lilith di abbracciare la sua attitudine alla musica. Più di ogni altra cosa, possedere Maryanne aiuta Lilith a ottenere il controllo su Hub, che era quasi riuscito a intrappolarla e ucciderla prima che lei ribaltasse la situazione con il suo accordo.

Il significato del pentagramma inverso in The Bondsman

Mentre racconta a Hub la storia di Lilith, Midge ricorda che il demone è stato visto in precedenza vicino a un’abbazia di Gerusalemme. Gli mostra anche un’immagine del luogo, che aiuta Hub a notare uno schema. Hub vede un pentagramma proprio davanti all’abbazia di Gerusalemme e deduce che potrebbe essere una trappola per i demoni. Unisce tutti i puntini quando capisce che tutti i demoni che ha cacciato finora rappresentano anche i cinque bordi del pentagramma: spirito, terra, acqua, aria e fuoco.

Grazie a questa nuova intuizione, allestisce il suo miglior amplificatore nel bel mezzo del nulla e lo usa per attirare Lilith. Quando finalmente Lilith arriva ed entra nell’area in cui è stato allestito il pentagramma, Midge svela i bordi del poligono della stella a cinque punte. Di conseguenza, Lilith rimane intrappolata ed è costretta a rispettare Hub e Midge. Ciò offre a Hub l’occasione perfetta per uccidere il suo ospite umano e rispedirlo all’inferno. Tuttavia, Lilith lo attira con il suo accordo e lo inganna per liberarla.

La spiegazione dell’accordo di Hub con Lilith

L’Hub di Kevin Bacon si propone dunque di adempiere alla sua responsabilità di rispedire Lilith all’inferno. Anche se lei si rivela un demone troppo potente, lui escogita il brillante piano poc’anzi descritto per intrappolarla e rispedirla agli inferi. Tuttavia, le cose prendono una svolta inaspettata quando Lilith lo guarisce e gli promette di tenere in vita la barista Sheryl in cambio della sua libertà. Lilith gli assicura anche che ribalterà il suo accordo con il diavolo e lo aiuterà a evitare il suo destino infernale se lui accetterà di risparmiarla.

Spinto dall’egoismo, Hub accetta l’accordo e acconsente a risparmiarla. In questo modo, Lilith si impossessa di un corvo e fugge, mentre Sheryl rimane viva. Grazie al suo accordo, Hub riesce a salvarsi dall’inferno e a riportare in vita la barista. Tuttavia, fa tutto questo a un costo terribile: vende il resto dell’intero regno umano a Lilith in cambio della propria salvezza. Non si rende conto delle conseguenze di ciò che ha fatto e festeggia la sua ritrovata libertà dal demonio fino a quando, nel finale di The Bondsman, Lilith si impossessa di Maryanne e minaccia di fare del male al mondo intero.

Nei momenti finali di The Bondsman, infatti, Lilith minaccia Hub che se non la aiuterà nella sua lotta contro Satana, l’intero regno umano dovrà affrontare la sua furia. Inoltre, lascia intendere che potrebbe uccidere Maryanne se Hub tentasse di mettersi contro di lei. Lilith sostiene inoltre che, per quanto Hub voglia credere di aver superato il suo destino infernale, il diavolo non sarebbe contento del suo accordo con un demone come lei. Una volta appresa la verità su ciò che ha fatto, Satana potrebbe addirittura presentarsi nel regno umano per mettere le cose in chiaro e punire coloro che hanno osato sfidarlo.

Perché Hub è stato mandato all’inferno

Per quasi tutta la durata della serie, Hub sostiene che il diavolo ha commesso un errore mandandolo all’inferno. Nega di aver commesso dei peccati e sostiene di essere innocente. Tuttavia, verso la fine della serie, si scopre che Hub aveva pianificato di uccidere Lucky dopo essersi ubriacato una notte. Invece di uccidere Lucky, però, ha scambiato una barista, Sheryl, per lui perché indossava il suo cappello e l’ha accidentalmente uccisa nella sua rabbia da ubriaco. Invece di accettare la punizione per il suo crimine, cerca addirittura di coprirlo nascondendo il corpo di Sheryl. Nell’arco finale di The Bondsman, Lilith prende il corpo di Sheryl come suo ospite, il che la aiuta a trovare un accordo con Hub.

L’ultimo episodio dello show di Amazon Prime Video stabilisce inoltre che la cattura di Lilith era l’ultimo lavoro di Hub e Midge per Pot O’Gold. Il diavolo avrebbe mandato i due personaggi all’inferno subito dopo. Midge voleva comunque portare a termine il lavoro perché sperava di lasciare un mondo migliore a suo figlio. Hub, invece, odiava il fatto che fosse una situazione di perdita per loro. Pertanto, quando ha trovato l’opportunità di ribaltare il suo destino, l’ha colta, permettendo a Lilith di rimanere.

Ogni personaggio coinvolto con Pot O’Gold in The Bondsman

La storia di Midge in The Bondsman ha rivelato che era distrutta quando ha saputo che il figlio appena nato, Benji, aveva il cancro. Quando ha iniziato a cercare online nuovi mezzi per raccogliere fondi per le cure del figlio, si è imbattuta in un annuncio di un’organizzazione chiamata Pot O’Gold. Non appena ha cliccato sull’annuncio, un modulo ha compilato automaticamente tutti i suoi dati e l’ha iscritta. Il giorno dopo, un dipendente di essa, Ali Khan, si è presentato alla sua porta e le ha rivelato che il suo lavoro consisteva nel raccogliere anime per il diavolo. Ha aggiunto che riceve una commissione per ogni anima che lei riesce a ingaggiare per la società, lasciando intendere che Pot O’Gold segue uno schema piramidale.

Rendendosi conto che lavorare sotto Pot O’Gold significherebbe vendere la propria anima al diavolo e definire il proprio posto all’inferno dopo la morte, Midge si sente inizialmente in apprensione. Tuttavia, alla fine accetta per il bene di suo figlio e si mette a reclutare altre persone per vendere la propria anima all’organizzazione demoniaca. Proprio come Ali Khan recluta Midge per Pot O’Gold, Midge fa lo stesso con Hub offrendogli più tempo nel regno umano. A differenza di lei, però, Hub non viene assunto come reclutatore. Viene invece assunto come cacciatore di demoni, probabilmente perché prima di morire era un cacciatore di taglie.

Come il finale della Stagione 1 di The Bondsman prepara la Stagione 2

Il finale di The Bondsman pone dunque le basi per l’unione di Lilith e Hub nella lotta contro Lucifero. La Stagione 1 sembra accennare alla sua futura apparizione, ma non rivela molto della sua storia nella trama generale. Per questo motivo, se la serie verrà rinnovata per un’altra stagione, sarebbe interessante vedere chi interpreterà Lucifero e come verrà ritratto. Dal momento che l’intera razza umana è in pericolo, la serie potrebbe persino introdurre Dio come uno dei suoi personaggi nella prossima stagione. Di certo, il diavolo non si arrenderà tanto facilmente e con buona probabilità si rivelerà essere egli stesso il grande villain da sconfiggere.